Ford lidem vědomě lhal o schopnostech jeho aut, teď musí zaplatit skoro půl miliardy | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Některé vlastnosti aut jsou zákazníky velmi sledované a automobilky si mohou vylámat zuby, aby na tomto poli překonaly konkurenci. To je v pořádku, musí ale nabídnout skutečně víc, ne manipulovat s realitou. Ford dělal to druhé a teď za to pyká.

Zejména po příchodu nového milénia se nabídky automobilek začaly košatět. Důvodem snahy o obsazení všech možných zákoutí trhu byly snahy o dosažení co nejvyšších objemů prodejů, proto docházelo jak k sestupům, tak i vzestupům do dříve neokupovaných teritorií. Kromě toho se výrobci vydali prozkoumávat i ta poslední bílá políčka na mapě. Z pohledu zákazníka to může znít fajn, kdyby toto košatění nakonec neznamenalo eliminaci spousty technických výjimečností na úkor nabízení aut typu SUV-kabrioletů a podobných nesmyslů. K tomu se ale dnes vracet nechceme.

Tak, jak nabídka v některých segmentech začala houstnout, začal být tvrdší i boj o klientelu. V důsledku toho se výrobci začali uchylovat k praktikám, které nelze považovat za férové. V případě takové spotřeby využívali každé možnosti dané benevolencí měření, a nová auta tedy byla nabízena s neuvěřitelně nízkými čísly, která bylo možné dosáhnout pouze v laboratořích. A jelikož takto mohli jednat všichni, měl největší konkurenční výhodu ten, kdo daných pravidel využil na maximum.

Tohle možná nebylo fér, ale bylo to legální, pravidla měla skulinky, kterých výrobci jednoduše využili. Jak se však nyní ukazuje, jen tyto výhody dané systémem výrobcům nestačily. V plné nahotě to ukazuje Ford, který newjerseyský generální prokurátor Matthew Platkin obvinil z „klamných a zavádějících” prohlášení týkajících se spotřeby hybridního provedení modelu C-Max a tažných schopností pick-upů Super Duty. A Fordu pod tlakem okolností nezbylo než přistoupit na mimosoudní vyrovnání ve výši 19,2 mil. USD, tedy asi 445 milionů Kč.

Tato částka je vysoká, ale na poměry popsaného jednání ještě poměrně mírná, neboť Ford evidentně vědomě podváděl. Aby totiž mohl rodinu pick-upů Super Duty z let 2011 až 2014 dostat na vrchol „potravinového řetězce“, doslova oholil prezentační kousek na kost. Zmizela z něj rezerva včetně veškerého nářadí, stejně jako rádio. Kromě toho byla standardní středová konzole nahrazena odlehčenou minikonzolí. Došlo tak k výraznému snížení hmotnosti vozu, čehož Ford využil k tomu, aby zákazníkům prezentoval onu nejlepší kapacitu ve třídě.

Podle prokurátora ale Ford nikdy neměl ani v nejmenším v úmyslu poslat takto okleštěnou verzi na trh, místo toho ji použil jen pro výpočet zavádějících údajů. K něčemu podobnému se pak uchýlil i v případě tzv. hybridních her, což je série videí prezentujících zmíněný C-Max v nejlepším světle. Modrý ovál totiž u verze párující spalovací jednotku a elektromotor uváděl, že v reálu dosahuje nižší spotřeby než Toyota Prius. Záhy se však ukázalo, že to není pravda. A Ford až dodatečně udávaná technická data změnil.

Jak dodává agentura Reuters, automobilka v tomto bodě již dosáhla vyrovnání se zákazníky, kterým vyplatila 550 dolarů (12 650 Kč). Momentálně tak platí zejména za onu přehnanou užitnou kapacitu. Dle Platkina je tím vyslán výrobcům vzkaz, že v případě klamání zákazníků budou hnáni k zodpovědnosti. To je jistě pozitivní signál a doufejme, že k podobným praktikám bude dále docházet co možná nejméně. Ford jednoznačně překročil hranici přijatelnosti a alespoň s odstupem času za to dostal přes prsty.

Ford se v letech 2011-2014 rozhodl postavit rodinu Super Duty na vrchol potravinového řetězce. Prezentační kousek tak oholil pomalu až na kost, aby dosáhl co nejvyšší užitné kapacity. Tím se však dopustil „klamných a zavádějících” prohlášení a nyní za to musí platit, doslova. Foto: Ford

Zdroj: Reuters

