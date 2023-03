Ford zařízne další dva úspěšné modely, dokonce SUV, protože nic se spalovacím motorem už nesmí projet před hodinou | Petr Prokopec

Na jednu stranu lze ocenit, že modrý ovál konečně přiznal, že jeho nabídka spalovacích aut není dostatečně konkurenceschopná. Pokud si ale myslí, že cesta k lepším zítřkům má vést skrze vozy, které si může dovolit stále méně lidí, je to hodně bláhové.

Za posledních pár let měl Ford více šéfů než řada jiných automobilek dohromady. V roce 2005 se do čela značky dostal Alan Mullaly, jehož štace byla nejdelší a trvala devět let. Nahrazen byl Markem Fieldsem, jenž nicméně zůstal u kormidla pouze do roku 2017. Poté se vlády ujal Jim Hackett, ovšem ani ten už šéfovské křeslo nezahřívá. V roce 2020 jej totiž vystřídal Jim Farley, jenž ve vedení zůstává dodnes. Otázkou však je, jak dlouho, s modrým oválem to totiž jde od pěti k nule - od desíti k pěti to s ním šlo dřív.

Něčemu takovému se však vůbec nedivíme, v automobilové branži je totiž k přežití nutná jistá kontinuita. Tu nicméně Ford předvádí pouze ve dvou směrech. Tím prvním je vršení jednoho špatného strategického rozhodnutí na druhé. Kromě toho pak automobilka stále více tlačí na elektrickou strunu, jakkoli je zjevné, že takové vozy si může dovolit málokdo. Spojeny jsou s nimi navíc obrovské investice.

V důsledku toho přichází rozhodnutí, na které asi budete koukat stejně jako tele na nová vrata. Poté, co Ford v roce 2018 oznámil čistku, po které v nabídce osobních aut zůstal na americkém trhu už jen Mustang, Farley zavelel k další reorganizaci portfolia. Z toho mají vypadnout veškerá SUV se dvěma řadami sedadel, která jsou zaměřena na masy. Oč přesně se jedná, šéf značky neupřesnil, není ale těžké si to domyslet.

„Ohledně naší 8procentní ziskové marže jsem velmi optimistický, protože již déle nebudeme v segmentu masových SUV se dvěma řadami sedadel. To jsme zkoušeli se spalovacími motory, ale nepochodili jsme. Chceme být tam, kde jsme silní, což znamená, že budeme nabízet užitkové vozy, pick-upy a velká auta. Nechceme už mít tak květnaté portfolio, protože jeho vývoj stojí spoustu peněz,“ uvedl Farley k dalšímu směřování značky.

Ford tak nejspíše pošle k ledu modely Edge a Escape, který je v Evropě nabízen jako Kuga. Farley sice mluvil o americkém trhu, je ale jasné, že verze pro starý kontinent bude nanejvýš dožívat o něco déle. Ostatně vůz je na trhu od roku 2019, přičemž dle spekulací by někdy v závěru příštího roku měl být nahrazen elektrickým SUV. Na podobné střídání stráží dojde rovněž u modelu Edge, který se prodává již od roku 2015.

Automobilka v příštím roce představí i elektrickou verzi Fordu Puma, se kterou se počítá jako s nástupcem letos ukončené Fiesty. Jelikož ovšem tento vůz bude snadno dvakrát třikrát dražší než legendární hatchback, nedá se zrovna předpokládat, že by oslovil davy. Modrý ovál nicméně i tak nehodlá ustoupit z vytyčené trajektorie, díky které by se Puma měla někdy od roku 2027 již zcela obejít bez spalovacích motorů.

Podtrženo a sečteno, během krátkého horizontu bude nabídka Fordu v Americe začínat u modelu Bronco Sport, který je k mání od 29 215 dolarů (cca 650 tisíc Kč). I v zámoří pak mají postupně nadvládu přebírat elektromobily, které budou ještě dražší. Nejsme si tak opravdu jisti, zda se značka tímto způsobem skutečně dočká vysněné 8procentní marže.

Na každý pád je zajímavé sledovat, kam se Ford dostal zhruba sto let poté, co s Modelem T dokázal postavit Ameriku na kola. Jestli jde o správnou trajektorii, nám řekne teprve čas. Nebo možná nový šéf, na kterého možná správní rada již začíná vypisovat konkurz. Za poslední dva roky totiž značka utratila majlant za svolávací akce a problematické novinky. Loni ji pak dostihly hlavně problémy s čipy, jenž enormně navýšily náklady.

Farley tak potřebuje značku dostat do zisku co nejrychleji, jinak si skutečně může hledat novou kancelář. Eliminací masových modelů toho ale nejspíše nedosáhne. Nejen Evropa, ale také Amerika je stižena rekordní inflací a energetickou krizí. I když tak lidé po nových autech touží, dovolit si je nemohou. A rozhodně již nechtějí platit majlant za vozy značky, která je ekvivalentem džínů, tedy pracovního oblečení.

Z americké nabídky Fordu má zakrátko vypadnout model Escape, který je v Evropě nabízen jako Kuga. Verze pro starý kontinent bude jistě následovat, Edge už to tady má spočítané nějaký ten pátek. Foto: Ford

