Ford zastavil stavbu nové továrny na baterky za 80 miliard, prodává příliš málo elektromobilů, aby ji využil

/ Foto: Ford

Je úchvatné sledovat, jak Ford poznává, že vsadil na mrtvého koně, odmítá ale své špatné rozhodnutí rázně přehodnotit. Přesto se postupně propracovává ke stejnému výsledku, vsadit vše na elektromobily prostě rozumně nejde.

Roky jsme mohli jen spekulovat o tom, proč se Ford v roce 2021 rozhodl vsadit vše jen na elektrická auta, když už tehdy bylo jasné, že o ně lidé nestojí a technicko-ekonomické okolnosti nepřejí tomu, aby s nimi bylo možné oslovit více než pár desítek procent kupců. Zdálo se, že to modrý ovál a jemu podobné firmy dělaly jen proto, aby se nemusely strachovat o to, kdo z konkurentů s čím převratným přijde a dostane je do někdejší pozice Nokie.

Přesně to se minulý týden potvrdilo, když právě Ford začal až hystericky bědovat nad odkladem zákazu prodeje spalovacích aut v pro něj klíčové Velké Británii, neboť v jeho plánech to začalo způsobovat trhliny. Žádný jiný důvod taková reakce nemá, však proč byste se jako „normální” firma měli čertit nad tím, že můžete nadále prodávat to, co lidé dominantně chtějí? Pokud jste iracionálně nevsadili na něco úplně jiného, můžete to jen vítat.

Ford to nevítá, šel jinou cestou. Však když necháte politiky nařídit, co jediné se může od určité chvíle prodávat, můžete celkem s klidem vsadit vše na jednu kartu a zajistit si klidnou existenci i za 10 nebo 20 let. To by to ale muselo jít. Větru dešti bohudík ještě nikdo neporučil a nezvládne to ani Evropská unie. A tak se Ford vlastním přičiněním paradoxně ocitl přesně v té situaci, ve které být nechtěl - hrozí mu, že se stane onou Nokií 2.0, jen trochu jiným způsobem.

Však si představte, že opravdu vsadíte jen na elektromobily v momentě, kdy mají i za stavu neudržitelných dotací a dalších přerozdělovacích mechanismů na spoustě trhů podíl v řádu nejnižších jednotek procent a napříč Evropou i Severní Amerikou se optikou celého letošního roku bavíme asi o 7 až 15 procentech. Když začnete prodávat zítra jen to, budete se prát o kousek jen tohoto trhu, na kterém navíc asi polovinu obslouží Tesla. Byla by to sebevražda, a tak nepřekvapí, že Ford - ať už říká cokoli - své záměry do budoucna razantně mění.

Už dříve zrušil své elektrické plány až do roku 2026, to jsou ale pořád jen slova, maximálně čáranice na papíře. Nyní přišla opravdu velká rána - automobilka oznámila, že zastavuje výstavbu nové továrny na baterie za 3,5 miliardy dolarů (asi 80 miliard Kč), která měla vzniknout přímo v Michiganu a používat technologie licencované od čínského CATLu.

Ford v reakci na tento krok zdůrazňuje, že jde o zastavení výstavby, nikoli zrušení celého projektu. „Neučinili jsme žádné konečné rozhodnutí o plánované investici. Existuje řada úvah, chceme si být jen jisti naší schopností provozovat závod konkurenceschopně,” uvedl mluvčí firmy. Toto rozhodnutí přichází v momentě, kdy Ford trápí stávky amerických zaměstnanců, žádnou spojitost s nimi ale nemá - to se firmě nejspíše jen hodilo takový negativní krok oznámit v momentě, kdy je pozornost soustředěna na jiné problémy.

Ford se k důvodům zastavení výstavby nevyjadřuje nad rámec výše zmíněného, podle analytiků je ale jeho krok reakcí na to, že Ford zkrátka nepotřebuje tolik baterií, jak si myslel. O váznoucích prodejcích elektrických modelů značky jsme vás informovali několikrát, aktuálně stačí říci, že byť celkový odbyt těchto aut napříč trhem roste v řádu desítek procent, prodeje elektrických Fordů vzrostly od ledna do srpna přibližně o 6 %. A protože ani nové plány pro další roky nejsou pozitivní, další baterie prostě nejsou třeba.

Ford se tak jen bolestivě (a draze) propracovává k rozhodnutí, které mohl učinit už dávno. Jít po hlavě do elektrifikace nedávalo nikdy žádný smysl a byť nepochybně jde o segment trhu, ve kterém lze uspět a ve kterém lze vydělat, je absurdní spojovat jen s ním svou budoucnost. Za nás bychom přenechali toto pole jiným podobně jako Toyota a přidali se ve chvíli, kdy bude zřejmé, že nejde o mrtvou větev vývoje - představa, že existuje nějaký elektrický vlak, který automobilkám ujíždí a musí do něj naskočit co nejdřív, je od začátku absurdní.

Firmy jako Ford nyní poznávají pravý opak - investovaly miliardy, aby získaly podíl na trhu, kde je těžké získat si srdce většího počtu zákazníků. Upřímně a přirozeně chce tato auta minimum lidí, většinu získají dotace nebo se jedná o přidělené služební vozy. Tím, jak očekávaná poptávka širšího spektra trhu nepřichází, se ony utracené miliardy stále více jeví být promarněnými investicemi. Přesně těmi se stávají, proto v tom firmy jako Ford nechtějí pokračovat, pokud nechtějí svou elektrickou svatou válku vést až do sebezničení.

Továrna Fordu v Saarlouis má po roce 2025 skončit, protože elektromobily bude Ford vyrábět jinde a spalovací auta dál nabízet nechce. Současně ale zastavuje výstavbu nové továrny na baterky, co tedy vlastně chce prodávat? Foto: Ford

Zdroje: Ford, Bloomberg

Petr Miler

