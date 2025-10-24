Ford zastavil výrobu svého klíčového elektromobilu „na neurčito”, jeho tragický příběh se po 4 letech chýlí ke konci
Petr MilerJeden z nejnaivnějších nápadů automobilového světa posledních let končí tak, jak od začátku musel. Zatímco automobilka zvyšuje produkci spalovacích verzí a přijímá nové lidi na jejich výrobu, ti obsluhující linku s modelem F-150 Lightning si pro tuto chvíli mohou sbalit.
24.10.2025 | Petr Miler
Už když automobilka s modrým oválem ve znaku tento vůz odhalila v roce 2021 jako velký zázrak, měli jsme velké pochybnosti o jeho smyslu. Řeč je o elektrické verzi legendárního pick-upu F-150, který je nejen pro Ford, ale i pro celou Ameriku nejprodávanějším autem vůbec už po víc jak čtyři dekády v kuse. Pokud by tedy mělo nějaké elektrické auto prodejně fungovat, je to tohle, neboť přichází s vlastnostmi, které úspěšně oslovují několik generací Američanů rok co rok.
Tedy až na pár výjimek - použitelnost, cena a provozní náklady dané hlavně neobvykle rychlým propadem hodnoty. Že by zrovna takové vlastnosti byly u podobného auta klíčové?
Ford ke kladné odpovědi snadno mohl dojít sám a s takovým autem ani nepřijít, ale on si řekl ne. Jediná silnější věc než zdravý rozum a technická či ekonomická racionalita je ideologie, a ta tady zas jednou vyhrála. Ford tedy přišel s elektrickým modelem F-150 Lightning jako jasným novým superhitem, stal se z něj ale supers... No, propadák.
Automobilka si s ním už čtyři roky spojuje jen jeden problém za druhým, především pak stabilně vysoké ztráty na každém prodaném kuse. Jak už jsme navíc zmínili, finanční katastrofou se stal i pro jeho majitele, je to prostě zas jednou ukázkový případ tragických konců produktů, které přichází jako odpověď na otázku, jakou téměř nikdo nepoložil. Ford se tedy sice do elektrifikace kdysi obul bez bázně a hany s cílem brzy nenabízet nic jiného, pak už ale jen brzdil, brzdil a brzdil, až zastavil zcela.
Není to žádná alegorie, výroba F-150 Lightning v tuto chvíli skutečně stojí a není to „do někdy”, aby srovnala krok s poptávkou. Stejně tak to není tím, že by lidé přestali kupovat auta nebo pick-upy nebo F-150 obecně, nechtějí jen onen elektrický nesmysl. Ford tak při včerejším nočním ohlášení výsledků za třetí kvartál oznámil, že v závodě Dearborn Truck Plant naopak rozjede třetí směnu s přibližně 1 200 zaměstnanci, kterou bude dál podporovat víc než 90 nových lidí pracujících v Dearborn Stamping a dalších víc jak 80 v Dearborn Diversified Manufacturing. Ti všichni budou mít za cíl vyrobit v roce 2026 navíc 45 až 50 tisíc modelů F-150, ovšem jen a pouze ve spalovacích provedeních.
Naopak výroba elektrického provedení „zůstane zastavena na neurčito“, protože o ni jednoduše není zájem, spalovací provedení (jaké překvapení) navíc jsou podle společnosti „pro Ford ziskovější“. Lidé, kteří na jeho produkci dosud pracovali, se mohou přidat k nové směně zajišťující výrobu oněch benzinových verzí, další noví zaměstnanci budou za tímto účelem přijati - automobilka říká, že takto vytvoří až 1 000 nových pracovních míst. Tady se zas jednou ukazuje, co se skutečně stará o zaměstnanost. A co o pravý opak.
Provozní šéf Fordu Kumar Galhotra k věci říká: „Lidé, kteří udržují naši zemi v chodu, jsou závislí na nejoblíbenějším americkém vozidle - nákladních vozech řady F - a my mobilizujeme náš tým, abychom tuto poptávku uspokojili.“ To nakonec zní i pro Ford pozitivně, samotná elektrická verze Lightning je ale nyní jako zasažená bleskem - modrý ovál ani nenastínil, kdy a zda vůbec by se její výroba mohla znovu rozjet. Vypadá to, že její tragický příběh se po 4 letech chýlí ke konci.
Snad ani nás jako velké skeptiky nenapadlo, jak velkou tragédií Ford F-150 Lightning bude. Ale je jí. Aktuální zastavení výroby „na neurčito” je pro Ford další tvrdá, jen si nejsme jisti, zda i dost poučná rána. Foto: Ford
Zdroj: Ford
