Ford zastavil výstavbu nové továrny na baterky, nezájem o elektromobily odradil investory před 5 hodinami

/ Foto: Ford

Někteří říkali, že elektromobily prostě budou, protože politici tak rozhodli, automobilky to akceptovaly a zákazník, ten může být každému ukradený. Realita je zřetelně jiná a přehodnocování původních plánů jsme svědky skoro den co den.

Na úvod jednoduchá otázka: Komu se kdy v historii povedlo získat nad lidmi takovou moc, že byli ochotni dlouhodobě jednat proti své vlastní vůli? Odpověď je jednoduchá: Nikdy nikomu. Vždy šlo o krátkodobé epizody, po kterých stejně bylo nezbytné respektovat vůli lidí, akorát v mezičase došlo k napáchání naprosto zbytečných škod, ať už v jakémkoli smyslu těchto slov.

Jako člověk snažící se jednat s vizí dlouhodobých dopadů každého rozhodnutí se tak musím ptát, zda je nutné se o to samé dokola pokoušet, i když je nejen z historické zkušenosti zřejmé, že se to prostě nepodaří. A škody budou napáchány znovu a znovu. Je smutné, že se do této pozice - tedy do pozice někoho, kdo se pokouší měnit životy lidí daleko za hranicemi svých mandátů - dostali politici Evropské unie. Oborů, ve kterých takové hranice překročili, je víc, nás se ale pochopitelně dotýkají hlavně snahy o nařízení elektrických aut.

Jsou od počátku nesmyslné a nerealizovatelné přesně tak, jak léta tvrdí skuteční odborníci. Proč automobilky až na pár výjimek podlehly iluzi opaku, je mimo naše chápání, ale stalo se to. Byla to chyba, na kterou musely doplatit, a a tak se nemohou divit, že se nyní přesně to děje. A je to pro ně velmi drahé ponaučení.

Jednou z těch aktuálně nejvíce postižených je Ford, který na jednu kartu nesmyslně vsadil vše už před několika léty. Zvlášť v jeho případě nám víra v to, že lidé začnou kupovat někdy i násobně dražší auta se zlomkovými schopnostmi jako na běžícím pásu, přišla až hloupá, až do letoška tomu ale Američané věřili. Teď už ví, že jsou v bryndě a své plány postupně přehodnocují. Někdy více dobrovolně, jindy méně, aktuálně tu máme druhý zmíněný případ.

Mezi všemi nesmyslnými investicemi, které chtěl Ford ve snaze dosáhnout nedosažitelného uskutečnit, byla stavba nové továrny na baterie, kterou měl potřebovat pro statisíce a miliony elektromobilů, jejichž výrobu plánoval pro následující roky. Protože se ale k prodeji takového množství elektrických aut ani zdaleka neschyluje (a nejde zdaleka jen o problém Fordu), přípravy nové fabriky v Turecku byly zastaveny. A to s argumentací nikoli nepodobnou té, která provázela odpískání podobného projektu VW, jenž mohl dojít zhmotnění i v Česku.

Ford původně chystal novou továrnu na baterie v Turecku společně s korejským LG a domácím konglomerátem Koc Holding, výstavbu ale nyní zastavil. Informuje o tom agentura Reuters s tím, že Fordu nezbylo než vycouvat poté, co investoři z Koc Holdingu od dohody odstoupili - s ohledem na aktuální situaci na trhu nyní nechce do čehokoli spojeného s elektromobily nadále investovat.

„Vzhledem k současnému tempu přijímání elektrických vozidel trhem není ten správný čas na investici do výroby baterií,” uvádí podle Reuters Turci. A skutečně to připomíná prohlášení VW Group nebo koncernu GM z předchozích týdnů. Konkrétní volené výrazivo je různé, ve všech se ale zračí rostoucí nezájem o elektromobily.

Stavbu nové továrny Ford ohlásil před rokem a půl s tím, že v ní bude vyrábět 30 až 45 GWh celkové kapacity nových baterií ročně. Nestane se to a Koc Holding uvádí, že své rozhodnutí nepřehodnotí do chvíle, dokud od trhu neuvidí jinou odezvu. Žádnou lepší bychom si ale v dohledné době nemalovali.

Stavba nové továrny Fordu na baterie v Turecku (na ilustračních fotkách přípravy podobné továrny v Kolíně nad Rýnem) se ruší, další baterky pro elektromobily vzhledem k nezájmu o ně nejsou třeba. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Reuters

