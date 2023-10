Ford zdražil své světové bestsellery až o čtvrt milionu, aby dotoval ztrátovou elektromobilitu, může přijít o všechno před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ford o elektromobilitě s nadšením mluví od rána do večera, za tři měsíce však v zámoří prodal jen 20 962 takových aut. Ceny modernizovaného pick-upu F-150 tak posílá nahoru, aby na ztrátový byznys měl vůbec kde brát. Aby nakonec nepropadl na všech frontách...

V pořadí již čtrnáctá generace Fordu F-150 se v půlce září dočkala modernizace. Americký i světový bestseller značky se díky ní dočkal nové zádě, kterou lze vyklápět tradičně směrem dolů, novinkou jsou však malá dvířka umožňující přístup ke korbě i s připojeným přívěsem. Z nabídky pak zmizel 3,3litrový šestiválec, přičemž automobilka ve větší míře zatlačila na hybridizaci. Největší změny ale Ford nakonec udělal v ceníku, i když podstata F-150 zůstává stále stejná.

Už u základní úrovně výbavy XL je rozdíl zásadní, místo 35 830 dolarů (cca 830 000 Kč) musí Američané nově zaplatit 38 565 USD (894 000 Kč), tedy skoro o 8 procent víc. Menší zdražení je spojeno s variantami Raptor a Raptor R, kdy u první se cena zvýšila ze 78 770 na 79 975 USD (1 825 000 a 1 853 000 Kč) a u druhé ze 109 990 na 111 550 USD (2 549 000 a 2 585 000 Kč). Nicméně stupeň King Ranch je nově dražší o 10 200 USD (236 000 Kč), Platinum o 8 510 USD (197 000 Kč) a Lariat o 7 515 USD (174 000 Kč). To už jsou hodně tučné sumy.

Proč taková nesourodost? Stojí za tím prodejní statistiky, největší zájem je totiž přesně o ty úrovně, které se dočkaly největšího zdražení. Někteří Američané se diví, proč takové posuny u pouhého nového modelového roku, odpověď se ale nabízí sama - ceny nahoru musely kvůli politice značky. Modrý ovál se totiž vidí v elektromobilitě, kterou tlačí všemi možnými způsoby do popředí, nedá se ale říci, že by s ní uspěl. O takový Mustang Mach-E lidé stojí navzdory veškerým snahám méně než o klasický Mustang, který sám o sobě není zrovna prodejním trhákem. Nové generaci amerického muscle caru se totiž jen za září prodalo 6 575 kusů, zatímco na elektromobil připadlo za stejné období 5 872 registrací. Je to však hlavně bateriový vůz, jehož prodeji se Ford chlubí. Jaký to dává smysl?

Od elektromobility sice automobilka očekávala růst nejen na úroveň Tesly, ale rovnou na světový trůn. K tomu má ovšem neskutečně daleko, však za třetí letošní kvartál mají totiž Mustang Mach-E, E-Transit a F-150 Lightning na kontě jen 20 962 registrací. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde sice o vzestup, ovšem jen o 2 705 vozů neboli o 14,8 procenta. V rámci celkových prodejů značky (500 504 aut) jde nicméně o drobek, čtyřprocentní drobek.

Ford se tak dostává do klasické pasti elektromobility - na jednu stranu mohutně investuje do elektrických aut, která málokdo chce, a prodělává na nich. Aby pak svou bilanci napravil, zdražuje spalovací modely, které zůstávají žádané, jejich ceny se ale dostávají tak vysoko, že i jejich prodeje klesají. S tímto přístupem může automobilka (a nejen Ford) skončit s prázdnýma rukama - lidé nebudou ve velkém stát ani o elektromobily, ani o předražené spalovací modely. Radit Fordu, aby konečně otevřel oči a nenechal ideologii u kormidla, se ale už zdá zbytečné - opak dělá už roky a zjevně to nemíní změnit.

Pick-up F-150 se sice dočkal modernizace, ale také výrazně dražších cen, hlavně u výbav Lariat, Platinum a King Ranch. Na ztrátovou elektromobilitu je holt třeba někde brát. Foto: Ford

Zdroj: Ford

