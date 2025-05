Ford zkouší zachránit svůj elektrický propadák s pomocí kdysi slavného fotbalisty. Ví ale ještě někdo, kdo to vůbec je? včera | Petr Miler

/ Foto: Ford

Dříve narození budou mít jasno, „Érik” se svým stojáčkem byl svého času legenda. Ale tento člověk v zásadě pověsil kopačky na hřebík před 28 roky, pamatovat ho tak nemusí ani dávno dospělí lidé. Na vzkříšení nesmyslného nového Capri by to asi chtělo celebritu jiného kalibru.

Nejsem žádný velký fotbalový fanda, ale ani člověku jen zběžně se zajímajícímu o tento sport nemohla v 90. letech uniknout existence jistého Erica Cantony. Francouzský fotbalista byl raubíř a rváč, který za skandálem nešel daleko, také to byl ale pan fotbalista. A fanoušci tohle spojení milovali - zejména když nastupoval za Manchester United se svými typicky zvednutým límečkem, tribuny byly u vytržení. Když se tehdy řeklo „Érik”, i v Česku každý muž mezi 15 a 60 roky měl jasno, o kom je řeč.

Problém je tom, že tohle lovím v paměti jako někdo, komu je dávno spíš 60 než 15 let. A tuším, že bude stačit i podstatně nižší věk, abyste netušili, kdo nebo co to Cantona je. Enfant terrible světového fotbalu ukončilo svou vrcholnou kariéru dost brzy, krátce po 30. roce svého věku ještě před začátkem nového milénia. A jeho poslední velké věci ve fotbalu jsou tedy dnes 28 let starou historií. Prý se nyní živí jako herec - budiž, ale neslyšel jsem o tom.

Ať už se to s ním dnes ale má jakkoli, Ford se rozhodl právě Erica Cantonu využít ke zviditelnění nového modelu Capri. Tedy toho naprosto zbytečného, nepřitažlivého, nic neřešícího auta, které akorát znesvěcujíce slavné jméno někdejšího sportovního kupé. Věštili jsme mu velké prodejní selhání a přesně toho se také dočkal - 38 prodaných aut v Česku za první čtyři měsíce letošního roku jsou vlastně ještě úspěch, na silnici jsem ale neviděl nic jiného než dealerská dema a je možné, že představují většinu prodaných vozů. V celé Evropě pak má na pažbě 2 511 prodaných aut za první kvartál, to je také skoro nic.

Nejsme si jisti, zda by prodejnosti vozu, jako je tento, něco vůbec pomohlo, pokud to ale něco je, pak to asi nebude dnes 59letá prošedivělá fotbalová ex-superstar. Ale právě ta dělá Capri amabasadora, a aby nezůstalo jen u projížděk s autem dodaným zdarma, nechal Ford „Érika” se na autě vyřádit. Jediným zajímavým bodem se nám ale zdá být silueta s jeho nechvalně proslulým kung-fu kopem, jinak je to unikátní provedení nápadité asi jako duhová Škoda Elroq.

Cantona dal vůz dohromady ve spolupráci s designérem Fordu Thomasem Morelem a obdařil ho lakem Signal Orange z třetí iterace původního Capri, pár nápisy, číslem z Cantonova dresu, černými „rychlými pruhy”, 21palcovými koly opět hlavně v černé a novým zadním spoilerem. V interiéru pak najdete rozličné odkazy na Cantonovu divokou kariéru včetně jeho záhadných výroků, které jsou v tomto případě vztaženy k automobilovému světu. Původní Cantonova slova: „Když rackové sledují rybářskou loď, je to proto, že si myslí, že sardinky budou hozeny do moře,“ které následovaly po jeho asi nejslavnějším skandálu, tu tedy mají ještě záhadnější podobu. A snad ji ani nebudeme citovat a překládat, protože už nedává vůbec žádný smysl.

Smysl tohoto marketingového cvičení je tak jako tak jasný, ale má šanci reálně pomoci prodejnosti Capri? Velmi o tom pochybujeme, velmi. Ale třeba se mýlíme a „Král Eric” i dnes dokáže vytáhnout ze svého dlouhého rukávu nějaká kouzla, v tomto případě prodejní.

Ford se spojil s Ericem Cantonou, aby zviditelnil nové Capri, které zjevně nekupuje skoro nikdo. Pochybujeme, že se to tímto krokem změní, ale kdo ví. Ostatně: „Když rackové sledují rybářskou loď, je to proto, že si myslí, že sardinky budou hozeny do moře,“ že? Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.