Ford zkusí vrátit na trh svůj největší moderní propadák, sází vše na jednu kartu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Vzpomínka na jen pár let starou minulost připomíná, jak malý přirozený zájem o určitá auta mezi lidmi je. Realita se změnila jen částečně, přibyla ale velká politická podpora. Zda bude napodruhé stačit na úspěch, je otázkou.

Pokud jste zapomněli, že Ford svého času vyráběl elektrický Focus, nemůžeme vám to mít za zlé. Šlo totiž o propadák epických rozměrů, kterého se kupříkladu ve Velké Británii celkově prodalo jen 24 kusů, přičemž ve všech případech šlo o předváděcí vozy prodejců. Pohled na celou Evropu ale není o poznání lepší. V takovém roce 2016 se na starém kontinentu prodalo pouze 61 exemplářů, o rok dříve jich bylo 70. Nebylo tedy překvapivé, když o dvě léta později modrý ovál toto provedení poslal na věčnost a už s ním znovu nepokoušel štěstí.

Co se od té doby změnilo? Ne mnoho. Ačkoli elektrická auta ušla kus cesty, pořád je trápí ty samé problémy - jsou drahá, hůře použitelná a jejich vyhlídky na dlouhodobé fungování a s tím i zachování hodnoty jsou nevalné. Přirozený zájem o ně tak zůstává minimální, což nejlépe ukazují prodeje v České republice - bavíme se o asi 1 % trhu, a to je třeba se ptát, jak moc by i z tohoto mizivého čísla zbylo, kdybychom odečetli registrace samotných automobilek, dealerů a firem sledujících více než použitelnost jakousi zelenou image či dodržujících pravidla mateřských korporací.

EU se ale rozhodla elektrická auta v podstatě nařídit a věřit, že když na tento sektor vrhne peníze nás všech, budou urychleně vynalezena řešení, která odstraní všechny potíže od těch výše zmíněných až po výrobu a distribuci potřebné elektřiny. Popravdě řečeno nepamatujeme případ, kdyby podobné přerozdělování vedlo k převratným vynálezům a nevěříme, že se to tentokrát stane. Většina automobilek tomu ale z nějakého důvodu uvěřila a Ford patří mezi ně.

V tomto kontextu tedy není divu, že s elektrickým hatchbackem zkusí štěstí podruhé. Designový šéf značky Murat Gueler potvrdil, že mezi chystanými novinkami s elektrickým pohonem figuruje právě i Focus. Dočkat bychom se jej měli během příštích pár let, nic konkrétního však zmíněno nebylo. Gueler v tomto ohledu jen uvedl, že automobilka „se soustředí na vše, na proporce, na architekturu... s navrhováním příštích generací našich aut máme spoustu práce. A ještě jí spoustu odvedeme.“ Z těchto slov je patrné, že novinka jistě není za dveřmi. Stejně tak je ale jisté, že doraz.

Připomeňme, že předchozí Focus Electric vycházel z platformy spalovacích verzí a kapacita baterií se postupně zvětšila až na 33,5 kWh. Dobíjení pak bylo možné výkonem až 50 kW. Nejsou to proti dnešku ohromující čísla, stejně jako stovka dosažená za 11,4 sekundy a maximální rychlost bylo 137 km/h. Jsou to ale o tolik horší parametry než u základní Škody Enyaq 50, která má použitelnou kapacitu akumulátorů 52 kWh, dobíjení maximálně stejnými 50 kW, na stovku akceleruje za 11,3 sekundy a jede maximálně 160 km/h? To jsou při hmotnosti bezmála 2 tuny (Focus Electric vážil 1 650 kg) velmi podobné parametry dávající auto podobnou - podobně špatnou - použitelnost. Pokrok elektromobilů není zase tak velký, jak se někdy traduje.

Přirozený zájem o elektrická auta by tak byl i dnes podobný, jen všemožné dotace, daňové úlevy a umělé zdražování konvenčních aut i jejich paliv posouvá situaci jinam. Ostatně, v Evropě si Ford za elektrický Focus účtoval 39 990 Eur (dnes cca 1 milion Kč), zmíněný Enyaq 50 dnes stojí 34 420 euro, tedy asi 0,88 milionu Kč. Ano, je to větší auto, ale ani to není dramatická změna.

Úspěch nového Focusu Electric tak bude znovu závislý jen a pouze na přerozdělování peněz jiných, což je podle nás vždy sázka na divokou kartu. Pokud si lidé uvědomí - a mnozí si to pod tíhou současných nárůstů cen kde čeho uvědomují -, že politiky naplánované obecné cíle mající vést snížení emisí skleníkových plynů znamenají ve výsledku podstatné zdražení a zesložitění jejich životů, aniž by znamenaly víc než teoretický příslib řešení nějakého problému ležícího kdesi ve vzdálené budoucnosti, mohou se snadno postavit na zadní a další posun tímto směrem odmítnou. Politikům nezbude než to akceptovat. Pak automobilkám zbydou v rukách stejně nekonkurenceschopná auta jako v roce 2016. A nejen Fordu.

První generace Fordu Focus byla takovým propadákem, že si v Evropě nenacházela ani 100 kupců za rok. Přesto Ford chce do stejné řeky vstoupit znovu. Nic dramaticky jiného nabídnout nemůže, sází ale na politickou podporu. Foto: Ford

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.