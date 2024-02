Ford zlevnil své nechtěné elektromobily až o 293 tisíc Kč, i když už teď prodělává 892 tisíc na každém prodaném kuse před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Zoufalství, nic jiného nemůže přivést firmu ke zlevňování výrobku, na kterém beztak prodělává. Přesně to je případ Fordu a jeho elektromobilů. Pokud se ale chce aspoň nějak zbavit vozů, které dál vyrábí a kupí se mu na skladech, nic jiného mu ani nezbývá.

Když Ford zkraje února oznamoval své finanční výsledky za loňský rok, nebyla to celkovým pohledem žádná tragédie. Firma jako taková se vrátila k silně ziskovému hospodaření, dobrý pocit si ale z tehdejší prezentace šlo odnést jen tehdy, když jste ignorovali výsledky „elektrické” divize e. Ta loni prodělala masivních 4,7 miliardy dolarů, tedy víc jak 110 miliard Kč. Při relativně malém objemu produkce to znamená, že Ford prodělal 38 000 dolarů (přes 892 tisíc korun) na každém prodaném elektromobilu. To je byznys hodný obdivu.

Co s tím Ford může dělat? Čistě teoreticky je to jednoduché - elektrické vozy může zdražit, popř. může snížit náklady na jejich vývoj a výrobu. To první ale nedovoluje situace na trhu, pak by automobilka neprodala už vůbec nic, a to by ztráty jen umocnilo. To druhé se pak snáz řekne, než udělá. Ford tak ve výsledku dělá pravý opak a svá nechtěná elektrická auta - modely Mustang Mach-E a F-150 Lightning - naopak zlevňuje, aby aspoň nějaká klidně ještě s většími ztrátami prodal.

A nejde o drobné slevy, jak shrnují kolegové z Autoblogu. Snížení cen se tedy týká pouze aut modelového roku 2023, což v půlce února jen připomíná, jak velké problémy má automobilka s vyprodáním starých skladových zásob. A největší slevy se logicky týkají nejdražších variant.

V případě Mustangu Mach-E je tedy největší zlevnění spojené s verzemi Premium RWD, Premium AWD a California Route 1 AWD - všechny šly dolů o 8 100 USD (cca 190 tisíc Kč). U elektrického pick-upu F-150 Lightning se pak dokonce jedná až o 12 500 USD (asi 293 tisíc Kč) u provedení Lightning Platinum. Uvážíme-li, že se v obou případech jedná o vozy startující s cenou okolo 60 tisíc USD, jde o opravdu razantní krok.

Otázkou přesto je, zda k něčemu bude. Auta jsou to pořád drahá a především mizerně použitelná. Od Fordu jde jen o z nouze ctnost reagující na kroky konkurence a propad prodejů Mach-E v lednu o plných 51 procent, jak připomíná agentura Reuters. Ani návrat na loňská čísla tak Ford nespasí a znáte základní matematiku - abyste se vrátili „na své” po ztrátě 50 procent, musíte o 100 procent růst. A to není legrace, tohle bude ještě zajímavé.

Ford dlouho tvrdil, že se lidé elektrického Mustangu Mach-E nemohou nabažit a poptávka po něm soustavně převyšuje nabídku. Možná to byla poptávka ze skladů dealerů, víc ne. Záplavu nechtěných aut z loňska se nyní automobilka snaží dostat ze skladů za pomoci masivní slev. Foto: Ford

Zdroje: Ford, Autoblog, Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.