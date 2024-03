Ford zrušil dvě třetiny výroby svého klíčového elektromobilu poté, co ji dřív zkrouhnul o polovinu, třetina lidí má padáka před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Zájemci o tohle auto evidentně došli až do takové míry, že ani dřívější razantní snížení výroby nebylo dostačující. Když ostatně prodáte 24 tisíc kusů nějakého auta za rok a desítky tisíc pořád máte na skladě, je výroba 1 600 aut denně pořád přehnaná.

Ford F-Series je dlouhodobě nejprodávanějším modelem Ameriky, první příčku si jednoznačně udržel i loni. Modrý ovál tak vcelku logicky ve své touze po elektromobilitě přišel již v roce 2021 s elektrickou verzí zvanou Lightning. Automobilka se už čtyři dny po premiéře chlubila tím, že eviduje 69 500 rezervací, jejichž počet měl za necelý měsíc vzrůst na víc než 100 tisíc. Nevíme, jestli to byla pravda, sám Ford ale zjevně věřil tomu, že to pravda je. V roce 2022 tak oznámil, že investuje 3,7 miliardy dolarů (cca 86,64 mld. Kč) do továren v Michiganu, Ohiu a Missouri, aby mohly produkovat Lightning rychleji než pekaři housky. Oněch 100 tisíc aut ale neprodal dodnes. A dokonce jich nedodal ani 69 500.

V roce 2022 automobilka prodala jen 15 617 exemplářů Lightningu a loni, kdy už byl vůz v prodeji plných dvanáct měsíců, vzrostly registrace jen na 24 165 aut. Je navíc otázkou, kolik aut bylo skutečně prodáno koncovým zákazníkům a kolik jich bylo pouze dodáno dealerům, to se z amerických dat nedá zjistit. Jisté ale je, že u prodejců zůstávaly zkraje roku desítky tisíc skladových vozů, takže reálné celkové prodeje od začátku výroby mohly činit klidně jen něco kolem 30 tisíc vozů. To je zoufale málo.

Není tedy divu, že výrobní plány mířily do koše a produkce byla na přelomu roku snížena z 3 200 aut týdně na polovinu. Kvůli tomu bylo 1 400 zaměstnanců převeleno na jiné montážní linky, povětšinou pak ty, ze kterých sjíždí spalovací vozy jako Bronco či Raptor. První zmíněný totiž loni ve Státech zaujal 105 665 lidí, druhý pak má na kontě dokonce 117 057 registrací. Posílena nicméně byla i výroba benzinového Fordu F-150, kterého se loni prodalo 726 624 aut.

Jak jsme ale tehdy zmiňovali, 1 600 aut za týden je pořád moc, pokud prodáváte 24 tisíc vozů za rok a desítky tisíc jich máte na skladě. Ford tak nepřekvapivě přichází s další redukcí, jak informují kolegové z freepu. Lightning se tak už nebude vyrábět ve třech směnách, nýbrž pouze v jedné. V důsledku toho si automobilka v elektrickém centru v Dearbornu ponechá pouze 700 zaměstnanců, dalších 700 bude pracovat na výrobě jiných modelů a zbylým sedmi stovkám přistanou na stole výpovědi, pokud tedy nepřijmou práci jinde v zemi.

Z původně plánované prodejní hvězdy je tak auto na odstřel. Jinak to ale vlastně ani dopadnout nemohlo. Zatímco totiž benzinový F-150 startuje na 34 585 USD (cca 809 tisíc Kč), přičemž posloužit dokáže každému a naprosto všude, za elektrickou variantu je třeba zaplatit nejméně 49 995 USD (1 171 000 Kč). Za citelně vyšší sumu ovšem dostáváte menší využitelnost. O velké pick-upy přitom mají zájem hlavně lidé v zemědělsky orientovaných státech, kde je infrastruktura potřebná pro provozování elektrických aut v plenkách. Rezervovanosti vůči verzi Lightning se tak vážně nelze divit.

Automobilce pak zjevně nezafungovala ani zatím poslední snaha nalákat publikum na skladové kusy z loňského roku, u nichž výrobce nabídl slevu ve výši 7 500 USD (asi 176 tisíc Kč). Ve stejné výši lze uplatnit federální dotaci, někde se přidávají i ty lokální. Ve finále tak Lightning může stejně i méně než spalovací verze, přesto se před showroomy fronty netvoří. Bude tedy zajímavé sledovat, jak dlouho si vlastně udrží práci posledních 700 dělníků, kteří se výrobou elektrické varianty budou od 1. dubna zabývat.

F-150 Lightning po slevě a při využití federálního kreditu stojí stejně jako spalovací verze, přesto zájem klesá k nule. Automobilka proto dále omezuje již tak omezenou výrobu. Foto: Ford

Zdroj: Detroit Free Press

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.