Fordu se hromadí na skladech tisíce neprodaných elektromobilů, už okouší nesmyslnost své sázky na politický tlak včera | Petr Prokopec

Pochybujeme, že to modrý ovál odradí, sám ale nyní vidí, co může mít za následek snaha vnutit lidem něco, co si nepřáli a nepřejí. Prodeje elektrických modelů se propadají, na zákazníka čekají čím dál tím delší čas a dealerské sklady zatím praskají ve švech.

Říká se, že cizí neštěstí potěší, osobně ale ze současného utrpení výrobců aut nemám radost ani v nejmenším. Platí to především o Fordu, jehož fanouškem jsem býval. Naše rodina u modrého oválu postupně nakoupila desítky aut, většinou do firemního parku. V důsledku toho jsme byli zváni na různé akce, kterých se účastnili i jiní zákazníci. Na většině z nich ovšem bylo vidět, že se v obleku necítí být ve své kůži a raději by skočili do džínů či rovnou do montérek.

Dnes na tyto akce vzpomínám jako na poučnou věc, díky níž jsem poznal, co jsou vlastně typičtí zákazníci Fordu zač. Nikdy nešlo o lidi, kteří se topí v penězích, ale spíše racionálně uvažující zákazníky hledající hodnotu za peníze a něco navíc k ní. Jenže i když manažeři automobilky byli na stejných prezentacích přítomni, něco takového jim evidentně nedocvaklo. Modrému oválu tak začalo růst sebevědomí, což se naplno ukázalo v roce 2017, kdy přišla Fiesta sedmé generace. U té totiž značka základní úrovně výbavy nahradila luxusními.

S jedním z největších evropských bestsellerů to od té doby šlo z kopce, nová strategie značky ale nejspíše vyrazila dech každému. Vedení se totiž zdálo být skvělým nápadem naskočit do elektrického vlaku se vším všudy. Po fiasku s příliš drahou Fiestou by tak Ford nově hodlal rád dosáhnout úspěchu s auty, které pod milion korun klesnou jen výjimečně. Nad něčím takovým lze pouze kroutit hlavou a přemýšlet, zda je lepší se smát či plakat.

Pohled na nejnovější vývoj, o kterém se začalo mluvit už před pár dny, nutí spíše k vytažení kapesníků. I když tiskové zprávy značky působí nadmíru příznivě, realita je úplně jiná. Ford se sice chlubí tím, že prodeje elektrického Mustangu Mach-E v červnu meziročně vzrostly o 110 procent, odbyt všech elektrických aut modrého oválu pak o 35,5 procenta. Jenže jedna vlaštovka jaro nedělá. Mnohem důležitější jsou data dlouhodobějšího rázu, která ukazují něco úplně jiného.

Za druhý kvartál letošního roku totiž prodeje Mustangu Mach-E klesly vůči stejnému loňskému období o 22 procent z 10 941 na 8 633 aut. Prodejcům tak stejně jako nám zůstávají oči pro pláč a už nejde jen o spekulaci. Jen v Americe jim oficiálně zůstává na skladech přes 9 tisíc neprodaných exemplářů Mach-E. A začíná být více než jisté, že bez výrazných slev se tato auta prodat nepovede ani náhodou.

Zatímco v loňském druhém kvartálu mizelo dealerům z parkovišť hned 86,4 procenta veškerých zásob během třiceti dnů, momentálně je daný podíl již pouze 27,7procentní. Elektrická auta modrého oválu tedy nejsou až tak žhavým zbožím, naopak začínají chladnout. A neplatí to jen o Mustangu Mach-E, v případě Fordu F-150 Lightning se podíl aut prodaných do měsíce zmenšil ze 70 na 39,9 procenta.

„Současná výrobní kapacita Fordu nekoresponduje s poptávkou zákazníků. Myslím, že Ford má velký problém, protože vsadil vše na jednu kartu. Mám na skladě Lightning i Mach-E, to se ještě nikdy dříve nestalo,“ uvedl jeden z prodejců na východním pobřeží s tím, že aktuálně je nucen odmítat značkou přidělená auta. Ovšem pouze ta elektrická, v případě spalovacích k žádnému rušení objednávek ani jinému odlivu zájmu nedochází. Tento dealer tak vystihuje situaci stručně a jasně - Ford vsadil na jednu kartu tlačenou politiky, zapomněl ale na zákazníky. A nyní poprvé okouší zjevnou nesmyslnost tohoto rozhodnutí.

Když si přitom uvědomíme, že podobným způsobem trpí konkurenční General Motors, je zjevné, že přirozený zájem o elektrická auta se začíná přibližovat stropu, aniž by se dostal jakkoli vysoko. Automobilky si pletou Teslu s elektromobilem a myslí si, že když o její auta zájem je, bude i o ta jejich. Nebude, Tesly nejsou v prvé řadě elektromobily, jsou to v prvé řadě Tesly. A zopakovat jejich úspěch jen díky drahému a obtížně použitelnému elektrickému pohonu? Proč si někdo vůbec někdy začal myslet, že to bude fungovat?

Výroba elektrických aut modrého oválu nekoresponduje s poptávkou zákazníků a sklady praskají ve švech. Jen v USA mají dealeři skladem 9 000 Mustangů Mach-E, elektrický F-150 na tom není o mnoho lépe. A na zákazníky tyto vozy čekají déle a déle. Foto: Ford

Zdroj: Business Insider

