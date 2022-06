Fotbalisté Realu Madrid musí vrátit Audi, která dostali od automobilky zdarma, žádná další už jim nedá před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Skoro dvě dekády bylo standardem vídat hráče bílého baletu v autech čtyř kruhů, s tím je ale nyní překvapivě konec. Auta budou muset být vrácena už za pár dnů, o mobilitu hráčů ale není třeba mít obavy.

Španělská média informují o konci dlouholeté spolupráce mezi fotbalovým klubem Real Madrid a německou automobilkou Audi. Stalo se i na našem webu koloritem prohlédnout si, jaké audiny si hráči vybrali pro další rok, nic takového ale znovu nečekejme. Sponzorská smlouva má být po 19 letech ukončena k poslednímu červnu letošního roku a hráči světoznámého klubu mají všechna auta vrátit hned záhy.

Fotbalové hvězdy si vždy mohly vybírat modely z celé nabídky značky, které odpovídaly jejich věhlasu. Většinou na sobě nešetřili, právě to se ale ukazuje být problémem. Audi chce brzy nabízet jen elektrická auta, fotbalisté po nich téměř nesahali a pokud by jim byla nařízena, spolupráce by do značné ztratila smysl - pro vlastní cestování by vzhledem ke svým možnostem jen tím spíše volili vlastní vozy, které jim více vyhovují.

Audi si tak má podržet pouze sponzorství Bayernu Mnichov, který spoluvlastní a kde si využívání elektrických aut při oficiálních událostech už vynutilo. V Realu - ale ani v Barceloně - tento komfort nemá, a tak raději sbalilo kufry. Pikantní pak je i to, kdo má ingolstadtskou značku v Madridu nahradit. Nehádejte dvakrát, je to BMW.

To se opakovaně pokoušelo převzít sponzorství Bayernu, jenže narazilo právě na odpor Audi coby investora. Ve Španělsku se to nestane. A protože BMW není tak „zelené”, jen elektrická auta hráčům nutit jistě nebude. Jde ale zatím jen o neoficiální informaci, formální potvrzení má přijít začátkem července hned poté, co Audi definitivně vyklidí pole

Hráči Realu mají nyní zhruba tři dny na vrácení všech Audi, která by jim jinak vydržela až skoro do konce roku. Konec 19 let trvající spolupráce dělá tlustou čáru za érou, během níž nebyla nouze o neshody. Ty byly obvykle způsobeny tím, že fotbalové hvězdy se skoro bezednými konty používaly k cestám na trénink místo Audi raději vozy značek jako Ferrari, Lamborghini nebo Rolls-Royce. A to se bavíme o situaci, kdy hráči mohli volit auta jako R8 nebo RS6, to jistě není nic dehonestujícího. Jak by to asi dopadlo v případě povinně elektrických modelů?

Foto: Audi

Zdroj: Marca

