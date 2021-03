Fotbalisté Realu Madrid rozprodávají svá Audi z loňska, s většinou si moc neužili před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Tato auta se vždy po roce dostávají do oběhu, dosud se tak ale nikdy nestalo hromadně. Tentokrát ano, a tak si můžete vybírat z 27 vozů Zidana, Ramose či Benzemy, většinou sotva jetých.

Předávání nových aut fotbalistům nejlepších fotbalových klubů Evropy spolupracujících s některou z významných automobilek je každoroční slávou, které je věnována nemalá mediální pozornost. Mají je ale zdarma k dispozici vždy jen na rok a o jejich pozdějším osudu se obvykle dozvídáme až zprostředkovaně. Ne tak tentokrát, neboť Audi se - zřejmě vědomo si obchodního potenciálu takových aut - rozhodlo udělat jakousi slávu i z jejich prodeje.

Jde o vozy, které hráči a realizační tým Realu Madrid převzali na sklonku roku 2019 pro rok 2020, a tak už nyní neslouží svému původnímu účelu. Připusťme, že selekce hráčů tehdy nebyla bůhvíjak zajímavá, naprostá většina z nich sáhla po modelu Q7 s motorem 3,0 TDI a A7 Sportback s tímtéž pohonem, byl tu jeden elektrický e-tron a ze skutečně zajímavý vozů jen jedna A8 a tři RS3. Nicméně zajímavou historii mají všechny a co je nakonec špatného na zánovní Q7?

Odpovězte si sami, prodejem je na každý pád stvrzeno, že fotbalisté se svými Audi zdarma moc nejezdí a nejspíše do nich usedají jen tehdy, kdy musí. My, normální lidé, bychom asi byli šťastní, kdybychom nám někdo dal Audi RS3 zadarmo bez jakýchkoli omezení, připusťme ale, že atraktivita takového auta bledne v momentě, kdy vám vedle něj v garáži stojí několik Ferrari, Lamborghini, Porsche a jim podobných aut. Jistě, ta zadarmo nejezdí, ale člověka, jehož poslední starostí bylo, že místo 10 milionů korun za týden dostane 8, to příliš trápit nebude.

Hráči tak obvykle nejenže s auty nejezdí dobrovolně, ale riskují i tresty, když s nimi nejezdí ani na tréninky a další součásti oficiálního programu. Naprostá většina jejich aut tak nemá po roce najeto ani 10 tisíc km a některá dokonce ani 5 tisíc km. Ze řetězu se tak utrhl jen Mariano (Díaz), který se svou Q7 najel přes 27 tisíc km, to už za rok není úplně málo.

Podívejte se případně sami na to, co a v jakém stavu Audi nabízí na zdrojovém odkazu, v podstatě všechna auta vypadají jako nová. Ceny nejsou lidové, ale ani nijak přemrštěné, například Zidanova zánovní RS3 se 7 700 kilometry na tachometru stojí 61 094 Eur, tedy asi 1,6 milionu Kč, to je za dobře vybavenou roční RS3 víceméně obvyklá cena. U všech nabídek svítí informace o jejich časovém omezení (aktuálně dvacet a půl dne), aukce to ale není. Zřejmě je to něco jako v teleshoppingu - „už jen 20,5 dne za tuto skvělou cenu”.

Tak či onak, auta jsou k mání a tušíme, že jména některých hráčů mohou jejich budoucí ceně něco přidat, takže může jít o výhodnější koupě než v případě jiných, specifikacemi a stavem podobných vozů.

Pro připomenutí přehled všech aut, která hráči Realu pro rok 2020 dostali. Grafika: Audi



V rámci svých reklamních povinností se s nimi nechali i zvěčnit, nyní může být kterýkoli z těchto vozů váš. Foto: Audi

Zdroj: Audi Selection Plus

Petr Miler