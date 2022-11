Fotbalisté Realu si poprvé převzali svá nová BMW zdarma, o volbě největších pecek už mohou jen snít včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to fascinující, ale ideologie za každou cenu už dostihla i tyto marketingové aktivity. BMW může být rádo, že přebralo Audi spolupráci s tak významným klubem, pokud s ní ale bude dál nakládat stejným způsobem, její potenciál jedině zabije.

Asi před měsícem jsme si posvítili na to, zda jsou piloti Formule 1 opravdu těmi nejlepšími řidiči světa. Někteří to automaticky berou jako fakt, jiní naznačují, že z královské motoristické disciplíny se stal sport dětí miliardářů. To ovšem není až tak úplně pravda, jakkoli je jasné, že bez velkých peněz v tomto sportu prorazit nelze. Stejně je tomu v jakékoli disciplíně, byť se může zdát, že třeba takovému fotbalu se může levně věnovat úplně každý.

Pokud porovnáme naprosté základy, žádný velký rozdíl neexistuje. V mládí jsme společně s kamarády vyráběli jednu amatérskou motokáru za druhou - stačil nám k tomu rozbitý kočárek jakožto zdroj kol, pár prken, pár hřebíků, a bylo hotovo. Vše zmíněné přitom bylo snadno k nalezení, na rozdíl od pořádného fotbalového míče, na který se musela skládat pomalu půlka ulice. Spíše než na rovném plácku jsme se proto scházeli vždy na kopci, který jsme sjížděli.

S nemalými investicemi jsou spojené až následující postupy, a to na obou stranách. V případě motorsportu potřebujete třeba kombinézu či motokáru, zatímco malý fotbalista bude co pár měsíců požadovat nové kopačky, neboť z těch předchozích již vyrostl. Kromě toho tu máme neustálé tréninky a soustředění, na které je třeba budoucí hvězdu dopravit. Oproti tomu příští piloti mohou klidně trénovat na domácím počítači, přičemž sada volantu a pedálů stoprocentně vydrží delší dobu.

Proč o tom ale mluvíme? Zejména proto, že jako zábava je každý sport v podstatě levný. Drahý je až ve chvíli, kdy se lidé vydají na profesionální dráhu. Veškeré investice se jim nicméně mohou vyplatit, pokud se dostanou na vrchol. Tedy ať již do Formule 1, nebo do nejznámějších fotbalových klubů světa. Očekávat mohou jak královské platy, tak řadu dalších benefitů. V obou odvětvích nemalým lákadlem byla i luxusní auta, navíc zdarma.

Otázkou pochopitelně je, jak tomu bude nadále. Automobilová branže začíná bez vazby na přání zákazníků ideologicky tlačit elektrický pohon v souladu s politickým zadáním a jakkoli překvapivé to může být, znát je to také na tomto poli. Fotbalisté klubů jako Real, Bayern nebo FC Barcelona si dříve mohli v rámci spolupráce s Audi vybírat z těch největších pecek z nabídky značky, obvykle šlo o modely z řady RS, R8, S8 a podobné stroje. Přesto se stávalo, že jim nebyly dost nóbl a pravidelně byli káráni za to, že ani na tréninky nejezdí v těchto autech a raději sahají po svých vlastních supersportech či vrcholně luxusních modelech od značek jako Ferrari nebo Bentley.

To byl také jeden z důvodů, proč Audi od této spolupráce s některými kluby upustilo, jeho místo pak v případě Realu Madrid zabralo BMW. Kdyby nechalo hráče volně si vybírat, mohlo by to i tak dopadnout stejně, existovala by ale aspoň nějaká šance, že ani fotbaloví milionáři a miliardáři nepohrdnou stroji jako BMW M5 CS, BMW M8 Gran Coupe či vrcholnými verzemi řady 7. Takovou možnost ale vůbec nedostali.

Místo někdejších perel Audi Sportu tak nyní mohou fotbalisté volit jen z modelů divize BMW i, tedy elektrických aut. Co na tom, že kdyby si mohli vybrat auto dle svého gusta, mohli by s nimi s chutí jezdit častěji, a tak skutečně propagovat nové bavoráky. Místo toho mají upravené smlouvy, že s elektrickými auty musí jezdit na tréninky a další oficiální akce, jinak budou musel platit pokuty. Z minulosti víme, že kolikrát ani to není dost velká motivace...

Fotbalisté z FC Real Madrid tak nyní mají povinnost usedat za volant BMW iX xDrive50 nebo i4 M50. SUV přitom páruje baterie o kapacitě 111,5 kWh, jenž slibují dojezd až 630 km, s výkonem 524 koní, zatímco na straně sedanu je 83,9 kWh, až 521 km a 544 koní. Vše zní zajímavě, ovšem jen do chvíle, než si uvědomíme, že jde o holou teorii. Reálný dojezd je o poznání nižší, ve finále se tak daná auta pro fotbalisty ideálně hodí - ovšem jen k dojíždění na onen trénink.

„Myslím, že je to skvělé, auto jezdí opravdu dobře, a i když bydlím poněkud dále, pro každodenní ježdění je pohodlné,“ uvedl brankář klubu Thibault Courtois, jenž si převzal i4. Jak ale následně dodal, „skutečnost, že vůz nevydává žádný zvuk, vyžaduje jistý zvyk. Stejně tak je odlišný i na řízení, ale pořád je to úžasné a já si to užívám“. Eduardo Camavinga, jenž bude jezdit v iX, pak též nešetřil chválou. To ale dodáváme spíše pro usmání.

Je to podle nás jen další promarněná příležitost, jak nechat fotbalové hvězdy alespoň věrohodně předstírat, že jde o vozy, které by si jinak koupily. Zelená ideologie dnes ovládá kdeco, takže na jednu stranu nemusíme být překvapeni. Na tu druhou je ovšem fascinující, že firma nechá takový faktor zabít i efektivitu drahého marketingu. Jednoznačně buší do zavřených vrat - elektrická auta mají ve Španělsku, kde bude mít tato spolupráce největší dopad, podíl na trhu jen 2,8 % navzdory lokální dotaci až 4 000 Eur na každý vůz. To je podobné jako u nás (cca 2 %).

Přijde nám to jako nesmysl, ale je to pochopitelně náš názor. A to nemluvíme ani o tom, zda se tím automobilce povede namotivovat malé fotbalisty k větší píli. Je skoro jisté, že kdyby na konci své cesty viděli auta jako M5 CS, nejspíše by si na ranní trénink i přivstali. Takhle ale možná raději zaspí...

Přehled nových BMW pro fotbalisty Realu Madrid

(hráč - číslo - vůz - barva)

Courtois - 1 - BMW i4 M50 - Dravitgrau

Lunin - 13 - BMW i4 M50 - Dravitgrau

Carvajal - 2 - BMW iX xDrive50 - Saphirschwarz

E. Militao - 3 - BMW i4 M50 - Saphirschwarz

Alaba - 4 - BMW i4 M50 - M Brooklyngrau

Vallejo - 5 - BMW i4 M50 - M Brooklyngrau

Nacho - 6 - BMW iX xDrive50 - Saphirschwarz

Podriozola - 16 - BMW iX xDrive40 - Saphirschwarz

Lucas V. - 17 - BMW iX xDrive50 - Blue Ridge Mountain

Rüdiger - 22 - BMW iX xDrive50 - Storm Bay Grau

F. Mendy - 23 - BMW i4 M50 - Dravit Gray metallic

Kroos - 8 - BMW iX xDrive50 - Saphirschwarz

Modric - 10 - BMW iX xDrive50 - Sophistograu

Camavinga - 12 - BMW iX xDrive50 - Storm Bay Grau

Valverde - 15 - BMW iX xDrive50 - Sophistograu

Tchouameni - 18 - BMW i4 M50 - Tanzaniteblau

D. Ceballos - 19 - BMW i4 M50 - M Brooklyngrau

Hazard - 7 - BMW iX xDrive50 - Sophistograu

Benzema - 9 - BMW i4 M50 - Saphirschwarz

Asensio - 11 - BMW i4 M50 - Dravitgrau

Vini jr. - 20 - BMW i4 M50 - Saphirschwarz

Rodrygo - 21 - BMW iX xDrive50 - Phytonicblau

Mariaon - 24 - BMW iX xDrive50 - Sophistograu

Carlo Ancelotti (trenér) - BMW i4 M50 - Tanzaniteblau

BMW je místo Audi novým partnerem Realu Madrid, a tak mj. tamním fotbalistům dodává nová auta zdarma. Vybírat už si nemohou, musí vzít elektromobily i4 či iX, ať už chtějí nebo ne. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

