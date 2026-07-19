Fotbalové hvězdy Paris Saint-Germain dostanou nová auta zdarma, BMW nebo Audi už to stejně jako v Interu nebo City nebudou
Petr ProkopecByly časy, kdy jsme se podobným krokům smáli jako marné snaze zaujmout spojením se sportovními hvězdami, kteří si potrpí na auta trochu jiné kategorie. Když ale vidíme, kam míří nabídka evropských značek, a kam se posouvají Číňané, možná nebude od věci jezdit autem, které sedlá i James Bond.
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Fotbalové hvězdy Paris Saint-Germain dostanou nová auta zdarma, BMW nebo Audi už to stejně jako v Interu nebo City nebudou
včera | Petr Prokopec
Byly časy, kdy jsme se podobným krokům smáli jako marné snaze zaujmout spojením se sportovními hvězdami, kteří si potrpí na auta trochu jiné kategorie. Když ale vidíme, kam míří nabídka evropských značek, a kam se posouvají Číňané, možná nebude od věci jezdit autem, které sedlá i James Bond.
Evropským automobilkám dochází náboje. Ne každá na tom bude tak mizerně jako VW, je ale zřejmé, že nejsou na vzestupu - chřadne jejich nabídka, chřadnou jejich prodeje, chřadnou pak i jejich možnosti, jak se zviditelnit. Ve všech případech jejich místa zaujímají Číňané, kteří na vzestupu jsou. A neváhají využít každé nové příležitosti ke svému zviditelnění.
Zejména molochy jako BYD jsou tak vidět stále víc, ostatně reklamy na čínské vozy běží v rádiích či televizi dennodenně. Aktuálně šestý největší výrobce světa se ovšem rozhodl, že nezůstane jen u toho a štěstí půjde naproti ve všech myslitelných ohledech. Marketingové oddělení BYDu se proto začalo opravdu silně angažovat ve fotbale, neboť jde ostatně o nejpopulárnější sport planety. Přičemž Číňané doufají, že když fanoušci své oblíbené hráče uvidí jezdit v čínských vozech, nebudou váhat a koupí si je rovněž.
BYD proto již loni podepsal tříletou dohodu o spolupráci s italským klubem Inter Milán, zatímco letos zkraje roku začal sponzorovat také s britským Manchesterem City. Jméno automobilky tak trůní na dresech jak mužského týmu, tak i ženského. Tím to ale nekončí, tento týden si totiž Číňané plácli také s francouzským klubem Paris Saint-Germain (PSG). Tedy s týmem, který za sebou má druhé vítězství v řadě v Lize mistrů. Podobně jako u Inter Milánu je dohoda s BYD tříletá.
Během nadcházejících sezón tedy budou hráči PSG dojíždět na tréninky i zápasy ve vozech BYDu či jeho luxusní značky Denza. Zní to jako ostuda, BYD ale nedělá jen lidová auta. A nekončí ani u absurdně výkonných SUV, nově přichází i se supersporty. A když reklamu Denze dělá i bývalý James Bond Daniel Craig, zase taková ostuda to nebude. Poslední zmíněné auto je vážně výjimečné, neboť už jeho základní verze se dočkala 1 604 kobyl a ta vrcholná jich nabídne dokonce dva tisíce.
BYD tedy míří vzhůru, jakkoli se musí vypořádat s menší kontroverzí. Jak informuje AP, na výplatní listině automobilky se nově ocitl Péter Szjijjártó, maďarský politik, který byl dříve ministrem zahraničí ve vládě Viktora Orbána. Ve své práci se tak věnoval i angažmá automobilky BYD v Maďarsku, která tam postaví továrnu na výrobu aut. Vedle toho pak bude mít v Budapešti rovněž svou evropskou centrálu a vývojové centrum, lze tak očekávat, že zaměstnávat bude spoustu Maďarů.
Szjijjártó je tak pod palbou kritiky za možný střet zájmů, neboť nyní se dokonce vzdal poslaneckého mandátu, aby do BYD nastoupil. A asi ví, co dělá, Číňané to v Evropě pořád teprve rozjíždí. A spojení s PSG, Interem a Manchesterem City mu v tom jen pomůže. Jsme tak zvědavi, za jak dlouho se BYD stane světovým číslem pět - při tomto tempu to asi moc dlouho trvat nebude.
BYD nyní sponzoruje i PSG, hráči budou jezdit s jeho vozy. Foto: BYD
A nemusí to být ostuda, příští služební auto hráčů PSG může být i Denza Z. S pomocí tohoto supersportu mohou ukázat záda i sporťákům evropských značek. Foto: Denza
Zdroj: BYD, AP
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