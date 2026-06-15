Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu

Řetězec luxusních hotelů, z nichž jeden najedeme i v Praze, už letos jednu jachtu na vodu spustil, teprve s tou druhou ale přijdou vymoženosti, které z tohoto prostředí neznáme. O každého hosta na ní bude pečovat jeden člen posádky, podle toho ale bude týdenní plavba stát.

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Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu

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Foto: Four Seasons Yachts, tiskové materiály

Řetězec luxusních hotelů, z nichž jeden najedeme i v Praze, už letos jednu jachtu na vodu spustil, teprve s tou druhou ale přijdou vymoženosti, které z tohoto prostředí neznáme. O každého hosta na ní bude pečovat jeden člen posádky, podle toho ale bude týdenní plavba stát.

Řetězec Four Seasons má nejspíš každý spojený především s luxusními hotely, ostatně na jeden takový můžete narazit i nedaleko Karlova mostu. Před víc než dvaceti lety se ovšem své aktivity rozhodl rozšířit i na vodu. V roce 2003 tak byl odhalen luxusní katamarán, který na třech palubách disponoval 11 luxusními kajutami. Operoval tehdy poblíž Malediv, kde si klientela mohla vybrat, zda se zúčastní některé z okružních plaveb, nebo si jej pronajme kompletně celý, a to klidně až na celý týden.

Po dvou dekádách se katamarán přesunul do Mikronésie, kde pokračuje ve službě dodnes. Po zjevně dobrých zkušenostech se nicméně řetězec Four Seasons rozhodl své aktivity na tomto poli řádně rozšířit. A zamířit do ještě vyšších sfér. V září 2022 tak byl ohlášen příchod nové divize Four Seasons Yachts, která na počátku letošního roku představila vůbec první superjachtu zvanou Four Seasons I. Ta na 207 metrech délky nabízí 95 luxusních apartmánů.

Tím největším a pochopitelně nejdražším z nich je Funnel Suite, který se rozkládá na 470 metrech čtverečných, a to navíc ve čtyřech patrech. Všechny jsou navzájem ukryté za ohromným skleněným tubusem, pročež mají cestující opravdu spektakulární výhled přímo z postele. Vedle toho pak ještě mohou počítat s privátní terasou o rozloze 457 metrů čtverečných, stejně jako mají k dispozici také soukromý bazén a vlastní fitness centrum.

Hotelový řetězec nicméně už usilovně pracuje na druhé jachtě, která ponese název Four Seasons II a bude se svou koncepcí trochu lišit a vyjde vstříc ještě náročnější klientele. Počítá se totiž pouze se 79 apartmány, které budou daleko více sloužit jako soukromé útočiště. Superjachta by tak ve své podstatě měla sloužit jako 79 jachet, které někdo spojil dohromady. Na každého hosta má navíc připadnout jeden člen posádky, který zajistí, že splněno bude prakticky jakékoli jeho přání.

Prosklený tubus dorazí rovněž, tentokrát ovšem bude zaměřen na gastronomické zážitky cestujících. Chybět pak nebudou privátní bazény či wellness centra, přičemž i dekorace v nich budou laděny podle osobního vkusu. Na svou první plavbu Four Seasons II vypluje v roce 2028, apartmány je ovšem možné objednávat již nyní. Sedmidenní výlet po Středozemí startuje na přibližně půl milionu korun za osobu, takže... už objednáváte?


Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu - 1 - Four Seasons II Yacht 2026 prvni foto 01Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu - 2 - Four Seasons II Yacht 2026 prvni foto 02Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu - 3 - Four Seasons II Yacht 202603 prvni foto 03Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu - 4 - Four Seasons II Yacht 2026 prvni foto 04Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu - 5 - Four Seasons II Yacht 2026 prvni foto 05Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu - 6 - Four Seasons II Yacht 2026 prvni foto 06Four Seasons se naplno vydává na moře, jeho nová superjachta má nabídnout dosud nevídanou úroveň luxusu - 7 - Four Seasons II Yacht 2026 prvni foto 07
Superjachta Four Seasons II je v podstatě 79 spojených malých jachet dohromady. Úroveň luxusu a péče bude nevídaná, ceny startující někde na 70 tisících Kč za osobu a den jsou ale odpovídající. Foto: Four Seasons Yachts, tiskové materiály

Zdroj: Four Seasons Yachts

Petr Prokopec

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