Francie chce dostat elektromobily k chudým, lidé beroucí pod 376 tisíc za rok je mohou mít za 1 320 Kč měsíčně před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Máte pocit, že když berete ve Francii takové peníze, je nový elektromobil tím posledním, co potřebujete? Tomu rozumíme, ale nebojte nic, Francie tak spíš maskuje pomoc domácím výrobcům a vlastně i sama sobě.

Čtvrtá generace Citroënu C3 ve srovnání s předchůdcem poněkud narostla, zejména pak do výšky, načež připomíná SUV. S něčím takovým asi zákazníci problém mít nebudou, přesto však nelze očekávat, že před showroomy značky budou stát nekonečné fronty. Čtyřmetrová novinka je totiž k mání pouze s elektrickým pohonem, se kterým ve své domovině startuje na 23 300 Eurech (cca 569 tisíc korun). Na poměry elektromobilů sice nejde o vysokou částku, je však třeba dodat, že toho za ni moc nedostanete - kromě onoho kratšího půdorysu tu máme 113 koní a baterie o kapacitě jen 44 kWh, s nimiž je spojen udávaný dojezd 320 km.

Zmíněná porce sice bez problémů stačí na pohyb ve městě, nicméně jako čistě jednoúčelový stroj je Citroën ë-C3 příliš drahý. A podobně lze smýšlet také o chystané základní verzi, jenž má stát 19 990 Eur (cca 488 tisíc Kč) - s tou totiž bude spojen dojezd pouhých 200 km. Stejně jako předchozí parametr jde přitom o údaj vycucaný z laboratorního palce, realita bude pochopitelně citelně jiná. Zvláště ve chvílích, kdy venkovní teploty padnou k bodu mrazu či dokonce pod něj. V té chvíli bude problémem i cesta pro rohlíky.

Automobilka už nejspíše tuší, že ani s tímto modelem by u publika nedokázala bez dalších podpor zabodovat. Koncern Stellantis proto jistě nejednou zasedl k jednacímu stolu s francouzskými politiky. A ti se rozhodli, že domácímu průmyslu zkusí pomoci, což vlastně není až tak překvapivé - buď peníze půjdou do dotací, nebo bude třeba řešit fronty nikoli před showroomy, ale před pracovními úřady. A něco takového by ve finále mohlo být celkově dražší než odklepnutý program sociálního pronájmu.

Co si přitom pod tímto spojením představit? Onen Citroën ë-C3 za pouhých 54 Eur (1 320 Kč) měsíčně. Abyste se nicméně do speciálního splátkového programu mohli kvalifikovat, je třeba, abyste měli trvalé bydliště ve Francii a nepobírali roční plat přesahující 15 400 Eur (asi 376 tisíc Kč). Zároveň musíte mít práci alespoň 15 kilometrů od domova a ročně musíte najet přes 8 000 km. Pak máte nárok na uzavření tříleté smlouvy, přičemž úvodní akontaci bere na svá bedra francouzská vláda.

Součástí programu přitom není pouze pořízení vozu na splátky s možností jeho odkupu po vypršení smlouvy, ale rovněž pojištění. Přičemž kromě Citroënu můžete i další elektrické modely koncern Stellantis, a to Fiat 500e, Opel Corsa EV, Peugeot e-208, Opel Mokka EV, Citroën ë-C4, Jeep Avenger či Peugeot ë-2008. Výše měsíčních splátek pak sice v těchto případech není tak nízká, vrcholem je nicméně 149 Eur (3 650 Kč). Přičemž v některých případech získáváte i domácí wallbox.

Zrovna poslední zmínka však vede k úvahám o smysluplnosti programu. Průměrná výše platu ve Francii se loni pohybovala okolo 39 800 Eur (asi 972 tisíc Kč), oněch 15 400 Eur tak skutečně odkazuje na chudé lidi. Tedy na lidi, kteří rozhodně nežijí ve svém vlastním domě, nýbrž spíše v podnájmu. Jako takoví ovšem v podstatně mohou na dobíjení doma zapomenout, zatímco veřejné stanice jsou pro ně příliš drahé. Případné opravy je pak navíc mohou dostat do ještě větších potíží.

Dá se totiž předpokládat, že pokud nesplníte podmínky kontraktu, budete muset hradit jisté pokuty či poplatky. Program tak vskutku dává smysl jen ve chvíli, kdy má vést k pomoci výrobcům. Anebo zprostředkovaně Francii samotné.

I přestože C3 čtvrté generace startuje na elektromobil relativně nízko, vedle končícího předchůdce, jenž se vyprodává za ceny okolo 300 tisíc korun, působí jako předražený. Proto francouzská vláda přišla se sociálním programem, jenž má ovšem pomoci hlavně automobilce. A nejen té, vztahuje se i na další elektrické modely. Foto: Citroën

Zdroje: L'argus, Stellantis

Petr Prokopec

