Francie má z krize vzejít jako automobilová velmoc, dá dotaci až 323 tisíc na nový vůz před 10 hodinami | Petr Prokopec

Vlády se nyní předhání v tom, která do jakého churavějícího byznysu nalije více peněz a Francie nechce být pozadu. Až 323 tisíc od státu dostanou lidé při koupi elektromobilu, subvencováno ale bude vše.

Francouzský prezident Emmanuel Macron před několika málo dny prohlásil, že země s galským kohoutem ve znaku vyjde z koronavirové krize jako automobilová velmoc. Na důkaz svých slov pak přislíbil automobilové branži záchranný balík ve výši 8 miliard Eur (cca 216 miliard korun). Z této sumy pak více než 1,3 miliardy Eur (35,08 mld. Kč) zamíří na podporu elektromobility. Lidé budou moci dosáhnout na vládní dotaci ve výši až 12 000 Eur (323 tisíc Kč) právě v případě elektrických vozů, stranou ale nezůstanou ani ty ostatní.

Macron doufá, že Francie bude do roku 2025 vyrábět alespoň milion elektromobilů ročně. To je vskutku ambiciózní plán, neboť loni bylo v zemi vyrobeno 2,2 milionu všech aut. Toto číslo navíc nepředstavuje historický rekord, ten byl stanoven o rok dříve. Ukazuje se tak, že zájem publika o auta skutečně klesá, proto také přichází ona velkorysá podpora. Je ale třeba rovnou zmínit, že počítat s ní nemohou ani všechny automobilky, ani všichni zákazníci.

Aby elektromobily byly spojeny s možností podpory, je třeba, aby nestály více než 45 tisíc Eur, tedy asi 1,2 milionu Kč. Ze hry je tedy Tesla, jejíž Model 3 startuje výše. A stejně tak na podporu nedosáhnou ani prémiové značky jako Audi, BMW, Jaguar nebo Mercedes.

Podpora je pak rozdělena na dvě části, kdy 7 000 Eur (189 tisíc Kč) představuje bezpodmínečný ekologický bonus, zatímco zbývajících 5 000 Eur (134 tisíc Kč) připadá na jakési šrotovné. V té chvíli je tedy třeba přivézt k dealerovi starší dieselové auto. Abyste pak neplatili majlant, je třeba sáhnout po voze, jako je Renault Zoe, ani ten ale není vyloženě levný.

Hatchback o velikosti Renaultu Clio se totiž aktuálně prodává za 32 tisíc Eur (863 tisíc Kč), což opravdu není nízká cena. Vlivem oněch dotací se nicméně můžete dostat až na 20 tisíc Eur, tedy asi 540 tisíc Kč. I to je ovšem dost, navíc za verzi s 52kWh akumulátory, dojezdem 395 km a 338litrovým zavazadelníkem. I Renault Mégane kombi za ceníkových 22 600 Eur, tedy asi 610 tisíc Kč, vedle toho vypadá jako lepší volba.

I na něj navíc dostanete dotaci, stačí, aby šlo o vůz vyhovující posledním emisním normám. Znamená to, že například onen Mégane kombi tak bude možné pořídit o 3 000 Eur (81 tisíc Kč) levněji. Tím se vůz dostane i pod elektrické Zoe, které tak navzdory snížení původní pořizovací ceny o takřka 40 procent stále bude jevit jako předražené.

Macronův plán tedy jistě prodejům aut pomůže, je ale otázkou, zda zrovna těm elektrickým. A to jsme ani nezmínili tu skutečnost, že pro milion aut ročně je třeba zajistit baterie, které jsou již nyní nedostatkovým zbožím. Nečekejme tedy, že by Francie v roce 2025 skutečně vyráběla 1 milion elektromobilů ročně, ostatně by to nebylo poprvé, co podobné plány vzaly zasvé.

Renault Zoe, tedy elektromobil o velikosti modelu Clio, bude nově ve Francii k mání o takřka 40 procent levněji. I tak ovšem bude nadále dražší než Mégane kombi, který se též bude dotovaným zbožím

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec