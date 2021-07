Francouzi chtějí svou metropoli zcela zbavit aut, v srpnu k tomu podniknou zásadní krok před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Thomas Coex, AFP

O podobných záměrech už jsme slyšeli mnohokrát, ještě nikdy se ale netýkaly plošně tak obrovské metropole, jako je Paříž. Právě tam bude od 30. srpna na všech silnicích zavedena třicítka. zároveň zmizí velká část parkovacích míst.

V poslední době přišla řada měst se záměry zakázat do určitých svých částí vjezd aut se spalovacími motory. Paříž nicméně hodlá zajít ještě dál a individuální dopravu nejlépe vymýtit jako takovou. Tedy za předpokladu, že se nebudete pohybovat na kolech. Jakákoliv další forma osobní dopravy je ale socialistické starostce Anne Hidalgo proti srsti. A jak se snaží naznačit poslední průzkum, palec nahoru jí dávají i obyvatelé Paříže. Právě proto bude ke konci letošních letních prázdnin zaveden na všech ulicích metropole nad Seinou rychlostní limit 30 km/h.

Tato změna ve výsledku pro Paříž nebude až tak zásadní, neboť již nyní je třicítka spojena s 60 procenty všech městských komunikací. Jak jsme navíc už zmínili, dle nového průzkumu lidé rozšíření limitu dokonce i fandí, jakkoliv zrovna v tomto ohledu je třeba číst mezi řádky. Ruku pro plošnou třicítku totiž zvedlo 59 obyvatel Paříže. Na první pohled se tedy skutečně může zdát, že lidé po omezení individuální dopravy touží stejně jako socialistická starostka, situace je ale složitější.

Je třeba si uvědomit, že v pařížské aglomeraci žije kolem 13 milionů lidí a v celé Francii pak 67,1 milionu. Průzkum se odehrál u 5 736 respondentů, což může být reprezentativní vzorek, záleží ale jistě na tom, jakých 5 736 lidí se zeptáte. Přes 10 milionů lidí z výše zmíněných žije mimo širší centrum města a ti asi z dojíždění kamkoli třicítkou nadšeni nebudou. A tak je tu ještě jeden zajímavý fakt - 61 procent všech dotázaných je proti snižování rychlostního limitu, takže oněch 59 procent nejspíše podporuje třicítku jen tam, kde platí už nyní, ne na dalších místech, jako je vnitřní okruh.

Anne Hidalgo navíc vedle omezování rychlostního limitu hodlá odstranit 60 až 140 tisíc parkovacích míst. Navíc od příštího roku budou muset za parkování platit i majitelé skútrů a motocyklů. I těm ovšem zvoní hrana, neboť vedení Paříže skutečně do budoucna počítá pouze s pohybem pěšmo či na kole. Výjimku pak dostanou rezidenti a městská hromadná doprava. Ovšem jen za předpokladu, že bude poháněna jinak než spalovacími motory.

Co se nicméně návštěvníků týče, těm již nepomůže vůbec nic, ani přepřáhnutí na elektromobilitu. Anne Hidalgo totiž chce z Paříže udělat socialistický ráj, kde se za 15 minut dostanete na kole ke všemu podstatnému. To je sice hezké, přičemž místní vidina poklesu hluku pochopitelně láká. Ovšem většina podnikatelů z toho má velké obavy, neboť již při současném nastavení jim razantně ubývá klientela.

Pro Paříž jde nicméně o pokrok, jenž má souviset se změnou funkčnosti měst. Dosavadní model spojený s dojížděním lidí do centra je totiž dle socialistů zastaralý, přičemž budoucností má být přístup obyvatel ke všem základním sociálním funkcím ve své vlastní čtvrti. To je sice hezké, nicméně lidé prostě nechtějí být stále na jednom místě, přičemž v zimě asi Paříže na kole přejedou jen stěží.

Znovu je tak třeba varovat před podobně populistickými návrhy a cestami. Tím pochopitelně neříkáme, že automobilová doprava by měla stát nade vším. Nicméně pokud se rozhodnete, že chcete jet na druhý konec města na večeři, mělo by vám být něco takového rozumně umožněno, v Paříži to bude velmi komplikované, pokud vůbec možné.

Paříž od 30. srpna letošního roku na všech ulicích metropole zavádí rychlostní limit 30 km/h. Ten nyní platil již na 60 procentech komunikací a obchodníci z toho nadšení nebyli. Nyní tak rozhodně do nebe blahem skákat nebudou. Foto: Thomas Coex, AFP

Zdroje: Paris.fr, AFP

