Francouzi dokončili své nové armádní monstrum, pohybuje se jako žádné jiné auto před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Arquus

A také jako žádné jiné nevypadá, dodali bychom. Vskutku drsně vyhlížející stroj poháněný neobvyklým motorem s unikátní schopností pohybu zní jako to pravé auto pro využití v boji.

Firma Arquus vám nemusí být známá, spadá ale pod kontrolu francouzského Renaultu. Právě ta už léta pracuje na novém armádním speciálu zvaném Scarabee. Název auta je odvozen od čeledi brouků Scarabaeoidea kvůli vzezření stroje majícímu blízko k broukovi, který si říká vruboun posvátný. A přes ušlechtilé jméno to není věru přátelsky vypadající hmyz.

Už dříve částečně odhalený stroj se ve své finální podobě ukázal poprvé na veletrhu IDEX v Abú Zabí, kde mohli návštěvníci obdivovat kompaktní monstrum se schopností otočit se na pětníku. Největší předností vojenského off-roadu je totiž plně natáčecí zadní náprava - to není v obecné rovině nic až tak převratného, Scarabee to ale zvládá v míře, kterou z jiného auta srovnatelné velikosti neznáme.

Co je pozoruhodné, všechna kola mohou být nasměrována do strany, aby vůz dokázal pohybovat bokem po vzoru chůze kraba. Aby to zvládl, pohání jej diesel-elektrický hybridní pohon sestávající ze 103koňového elektromotoru a 300koňového šestiválcového nafťáku. I když jde o monstrum s mnohatunovou, zatím blíže neupřesněnou hmotností, dokáže se díky tomuto pohonu rozjet až na 130 km/h a při snaze o nenápadnost použít jen tichý elektrický motor pro jízdu nízkou rychlostí.

Světlá výška podvozku může být nastavena řidičem podle povrchu pod čtveřicí obrovských terénních pneumatik a Francouzi pro pocit jistoty mimo silnice přidali i přední naviják. Uvnitř bude pro řidiče připraveno sedadlo s volantem uprostřed a za ním místo pro čtyři členy posádky. Za cestujícími najde svůj prostor potřebný náklad nebo doplňující vybavení. Vůz je jinak k dispozici ve třech verzích zvaných Patrol SAS, Reconnaissance a v tzv. Protiteroristickém provedení. Podle toho se liší výbava, která může obsahovat až kulomet o ráži 30 mm instalovaný na dálkově ovládané otoční věži.

Bez zajímavosti není, že rozměry brouka jsou přizpůsobeny letecké přepravě vrtulníkem nebo letadlem C-130 na místo určení. Scarabee se má dočkat ještě letos prvního nasazení a pokud byste si chtěli jeden koupit na zahrádku, nikdo vám v tom bránit nebude. Kolik tahle věc stojí, ale zatím nevíme.

Arquus Scarabee je hotov a už letos se má dočkat nasazení v ostré akci. Zaujme svým vzhledem i technikou. Foto: Arquus

Zdroj: Arquus

Petr Miler