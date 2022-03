Francouzi končí hned se dvěma svými velkými propadáky, nekupoval je už téměř nikdo před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

A konkurence se může radovat, zejména ta německá a česká, neboť jí ubude zase trocha soupeřů. Současně je ale třeba dodat, že vliv těchto aut na prodejní výsledky kohokoli byl v poslední době téměř nulový.

V roce 2015 představil Renault nový velký sedan Talisman, který se krátce na to dočkal i verze kombi. Francouzi přitom očekávali, že zvládnou zatopit zejména Volkswagenu Passat a Škodě Superb, jejich vůz se ale pořádného úspěchu nikdy nedočkal. Po stránce registrací byl vrcholem rok 2016, kdy bylo na evropských trzích prodáno 34 344 exemplářů. Od té doby však Talisman padal opravdu razantním tempem, předloni tak měl na kontě už jen 8 025 prodaných kusů. A loni na tom byl ještě hůř, překonána nebyla ani hranice 6 tisíc ročních prodejů v celé Evropě.

Za celý životní cyklus tak Renault zvládl prodat jen přibližně 120 tisíc exemplářů, tedy méně aut, než kolik Volkswagenů Passat převezmou zákazníci v Evropě za jediný rok. Nepřekvapí tedy, že francouzská automobilka se začátkem března definitivně ukončila výrobu. Nepočítá tedy ani s jakýmkoli nástupcem, neboť dle jejího názoru se klientela přesunula k SUV. To pochopitelně není tak úplně pravda, auta této třídy se dále prodávají, jen méně. Hlavním důvodem je neschopnost Renaultu se mezi nimi prosadit. A nezvládal to pořádně nikdy, ani v onom roce 2015.

Ještě než totiž Talisman dorazil na trh, Škoda představila právě Superb třetí generace. K mání byl od 599 900 Kč v případě sedanu, respektive o tisícikorunu dráže v případě kombíku. Pod kapotou jste pak mohli počítat s benzinovou jedna-čtyřkou (150 koní), respektive s dieselovou jedna-šestkou (120 koní), která byla o 1 000 Kč dražší. Novinka Renaultu ale startovala na 619 900 Kč, přičemž v motorovém prostoru odvádělo práci pouze 110 koní, jenž produkoval motor 1,5 dCi.

Minimálně z českého úhlu pohledu tedy Talisman prakticky neměl šanci, podobné rozdíly v cenách ale panovaly napříč celou Evropou. Superb navíc zákazníkům nabídl i větší praktičnost, neboť jako kombík pobral do zavazadlového prostoru 660 až 1 950 litrů. Kapacita francouzského zástupce ve verzi Grandtour nicméně činila 572 a 1 700 litrů, lépe tak na tom byl i Passat, a to přesto, že na délku měřil prakticky o metr méně než model Renaultu.

Nezájmu publika, stejně jako rozhodnutí značky, se tedy opravdu nedivíme. Radost z konce Renaultu Talisman pak mohou mít i v Mladé Boleslavi, neboť právě Superb se vrátí v nové generaci, a to již příští rok. Stejně jako dosluhující provedení přitom bude k dispozici jako sedan i kombík, na rozdíl od Passatu. Ten je sice vyvíjen českou značkou bok po boku, ovšem Němci budou nabízet už jen kombi. Sedan má nahradit elektromobil.

Jakkoliv tedy odliv publika od tradičních karosářských variant směrem k SUV pokračuje, Škoda velmi pravděpodobně prodeje v těchto segmentech ještě navýší, a to kvůli absenci konkurence. Do té přitom spadá i Peugeot 508, ovšem jeho prodeje z posledních dvou let připomínají spíše neúspěch Renaultu než jeden z mladoboleslavských bestsellerů. Vůz tak nejspíše dojede svůj životní cyklus, který započal v roce 2018, a poté se taktéž bude poroučet.

Zaříznutí se čerstvě dočkal i další Francouz, a to Citroën C4 Spacetourer. Ten do prodeje vstoupil jako Picasso, s faceliftem však přišlo přejmenování. Předloni však značka poslala k ledu verzi s krátkým rozvorem a sezením pro pět, nyní tak nastal čas i na sedmimístné provedení s delším rozvorem. Při pohledu na prodeje nižší než u Peugeotu 508 to ale rovněž není překvapivé.

Renault Talisman přišel na svět v roce 2015, od té doby však oslovil zhruba stejně zákazníků, kolik si koupí Volkswagen Passat během jediného roku. Není tak překvapivé, že se s ním Francouzi rozloučili. Foto: Renault



Konce své éry se aktuálně dočkal i Citroën C4 Spacetourer, který též nekupoval téměř nikdo, i když byl k mání třeba i v Argentině. Foto: Citroën

Zdroje: Renault, Citroën

Petr Prokopec

