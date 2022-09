Francouzi odhalili další naprosto nesmyslné auto, v Česku ho nemohou prodat nikomu soudnému před 9 hodinami | Petr Prokopec

Na první pohled může dělat dojem lákavé nabídky, s každým dalším se ale člověk musí ptát, kdy a kde automobilky došly k přesvědčení, že lidé mají času i peněz nazbyt. Elektrický hatchback či kombík s prťavými baterkami a jistě extrémní cenou je nekonkurenceschopné zboží.

Čtvrtou generaci Škody Octavia zmiňujeme zejména v souvislosti s jejími cenami. Ty opravdu nejsou nízké, základní liftback startuje na 519 900 Kč. Ve srovnání s předchůdcem tak podražil o takřka 200 tisíc korun, ač jde konstrukčně o stejný vůz a spíše než označení „nová generace“ by se na něm lépe vyjímala nálepka „velký facelift“. V takovém případě by ovšem mladoboleslavská automobilka nemohla být tak sebevědomá. Zvláště když vám za více než půl milionu korun dodá pouze litrový tříválec naladěný na 110 koní.

Od Škody se můžeme přesunout k Peugeotu, u kterého je konkurencí Octavie model 308. Jeho třetí generace je na trhu od loňského roku, přičemž dosud mohli zákazníci volit mezi spalovacím a hybridním pohonem. Nyní ale byla nabídka doplněna také o elektrické provedení, které Francouzi vychvalují natolik, jako kdyby znovu vynalezli kolo. Problémem pro ně však je, že touto verzí, ať již jde o hatchback či kombík, zcela míjí střed terče. Ba co více, střílí přímo pánubohu do oken.

Verze e-308 a e-308 SW dostaly baterie o kapacitě jen 54 kWh. Ta je ekvivalentem asi 14 litrů motorové nafty v nádrži, což znamená, že nadmíru efektivní dieselový vůz by s tímto palivem zvládl zhruba 300 km. Francouzské elektromobily jsou na tom dle údajů automobilky o trochu lépe, na jedno nabití mají urazit přes 400 km. Jenže to je pouze laboratorní údaj vycucaný z prstu, ke kterému se nepřiblížíte ani za ideálního počasí, oněch 300 km při velmi pomalé jízdě reálných být může.

Podstatné nicméně je, že vozy se spalovacím ústrojím nemají tak malé nádrže, v tomto segmentu je normou spíše nějakých 50 litrů. Počítat u nich lze tedy s dojezdem až okolo 1 000 kilometrů, navíc pohonné hmoty můžete doplnit v řádu minut na každém rohu. Něco takového je podstatné pro rodiny, které se nepohybují pouze po městě, ale o víkendech míří na chatu a o prázdninách na hory či k moři. Nemohou si však dovolit jiný vůz pro každou činnost, potřebují jeden univerzální.

Takovému zadání elektrická verze Peugeotu 308 neodpovídá ani v nejmenším. Všechny špatné pocity pak jen umocní cena. Ta zatím nebyla zveřejněna, základní spalovací provedení s jedna-dvojkou o výkonu 130 koní je nicméně k dispozici od 620 000 Kč. Máme tu tedy vůz, který je dokonce o 100 tisíc korun dražší než v úvodu zmiňovaná Octavia. Respektive dokonce o 300 tisíc korun, pokud místo benzinového provedení sáhnete po plug-in hybridu.

Dá se tedy předpokládat, že Peugeot e-308 bude startovat někde nad milionem korun, za což vám nabídne zhruba třikrát nižší reálný dojezd než dieselové provedení. Opravdu si tak nedokážeme představit jakéhokoli soudného zákazníka, který by o něm uvažoval. A to ani ve světle dalších parametrů, které působí skvěle jen na první pohled. Třeba rychlodobíjení sice trvá „jen“ 25 minut, za tuto dobu ovšem navýšíte kapacitu z 20 na 80 %. Takže je to jako byste dotankovali 8,5 litru nafty, to je kalup.

O dynamice se Francouzi nezmiňují, nicméně maximálka jen stěží přeleze 180 km/h. Spíše se dá předpokládat, že omezovač ještě dříve. Jakkoli pak má elektromotor roztáčející přední kola produkovat 156 koní a 260 Nm točivého momentu, je třeba si uvědomit, že tahat bude více než 1 708 kg, které má na kontě plug-in hybrid disponující bateriemi o kapacitě pouze 12,4 kWh.

Může se zdát, že na voze nehodláme najít jediné pozitivum, jenže skutečně nechápeme, proč tleskat rodinnému hatchbacku či kombíku, jenž požadavky rodin zcela ignoruje. Ucházející dojezd a nižší cenu totiž mění leda za potlesk od evropských politiků. Tedy lidí, kteří po zdanění berou 180 tisíc korun měsíčně. To je přitom jejich základní plat bez veškerých náhrad. Není tedy divu, že jsou od reality zcela odtrženi.

Abychom dostáli komplexnímu představení, jen v rychlosti dodáme, že Peugeot se u baterií chlubí tím, že jsou z 80 procent z niklu, z 10 procent z manganu a z 10 procent z kobaltu. Vůz pak operuje na bázi 400voltového elektrického okruhu, přičemž řidiči umožní volbu z režimů Eco, Normal, Sport a Brake. Vzhledově se pak od spalovacích verzí liší jen zakrytým podvozkem a specifickými 18palcovými koly.

