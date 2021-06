Francouzi postavili plnohodnotný dům na kolech na bázi dostupné dodávky, nabízí vše před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chausson

Počítá s ložnicí, kuchyní, jídelnou i koupelnou, a to přesto, že na délku neměří ani 6 metrů a na poměry podobných strojů není ani nemístně drahý.

Před několika málo dny Mercedes zahájil prodej třídy S ověnčené logem Maybachu. Ta oproti základu narostla na 5,5 metru délky, což ocení hlavně zákazníci vzadu. Ti si mohou užívat 3,4metrového rozvoru a tedy nemalého prostoru, stejně jako obrovského komfortu. Pokud by ovšem zvolili vůz o půl metru delší a zejména o poznání levnější, mohli by počítat rovnou s obývákem, ložnicí, kuchyní a koupelnou na kolečkách. Jakkoliv v té chvíli by museli šoféra vyměnit za rodinu a namísto do individuálních křesel by zasedli za volant.

Do prodeje totiž míří nový obytný vůz zvaný Chausson X550. Ten pochopitelně není ani přímým, ani nepřímým konkurentem Maybachu, německou limuzínu jsme zmínili jen jako měřítko. Přepracovaný Fiat Ducato je totiž při 5,99metrové délce je o chlup větší. Se šířkou 2,1 metru pak třícípou hvězdu plně dorovnává, výškou 2,75 metru ji pak o pořádnou porci překonává. Stále zde ovšem máme nadmíru kompaktní rozměry, díky nimž můžete do většiny garáží či i podzemních parkovišť.

Jak už jsme naznačili, Chausson i při malých dimenzích dokáže plně zastat váš běžný domov. Vůz je totiž rozdělen na tři části, kdy tou první je jídelna. Nechybí zde tedy rozložitelný stůl a dvě lavice, přičemž kapacitu sezení dále rozšiřují přední otočná sedadla. Nad vším pak trůní stahovatelné patro, se kterým se celý prostor přes noc mění v ložnici. Vstup bočními vchodovými dveřmi tím přitom není narušen, pendlovat mezi vnitřkem a vnějškem tedy můžete i nadále.

Přesunout se můžeme do prostřední části, kde se nachází kuchyňský kout. Jeho součástí je přitom sporák se třemi plotýnkami, trouba nebo 139litrová lednička. Nechybí pak ani dřez s tekoucí vodou, který zásobuje 84litrová nádrž s pitnou vodou. Stejný objem má pak i nádrž na vodu odpadní, což má spojitost nejen s toaletou, ale také s plnohodnotnou sprchou. Vyhrazena je jim zadní část vozu, a to po celé šířce. Uzavřena je posuvnými dveřmi, s pomocí dalších výklopných pak lze oddělit šatnu.

Chausson tedy i přes malé rozměry dokáže zastat skutečný dům, přičemž kromě již uvedeného je vybaven také bojlerem či bateriemi poskytujícími dostatek energie i na několik nocí mimo civilizaci. Zbývá tak už jen dodat cenu, která startuje na 1,7 milionu korun. To obecně vzato není málo peněz, na poměry podobných motorhomů je to ale sympatická cenovka. Ač jsme tedy Francouze s těmito vozy dosud příliš nespojovali, je třeba s nimi počítat.

Chausson X550 počítá s nadmíru kompaktními rozměry, přitom dokáže uspokojit veškeré potřeby svých majitelů. Foto: Chausson

Zdroj: Chausson

Petr Prokopec