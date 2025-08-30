Francouzi s Číňany a Araby vyvinuli převratný nový spalovací motor, v Evropě a pro Evropu ho budou vyrábět po statisících
Petr MilerTady někdo zjevně zůstává na zemi a chápe, že smysluplnější je zlepšení menší a reálné než enormní, ovšem vycucané z prstu. A není to žádná teorie, tento motor okamžitě míří do masové sériové výroby a objeví se v autech zejména od Dacie.
před 4 hodinami | Petr Miler
Vlastně nikdy jsme pořádně nepochopili, proč se v dnešní době nedostává většího zastání autům s motory na LPG. Jejich omezení jsou ve srovnání s „modernějšími” nápady minimální, pouze v parkovacích garážích vás s nimi nebudou vítat. Ale jinak?
Palivo je to (pravda, hlavně díky nižšímu zdanění, ale tak to zkrátka je) levnější, manipulace s ním jednoduchá, energetická hustota dostačující a síť stanic, kde zkapalněný ropný plyn natankujete, je široká. Spotřeba není dramaticky vyšší, charakter auta a jeho použitelnost zůstává srovnatelný s vozy na benzin, emise dnes tak sledovaných CO2 jsou pak citelně nižší už právě kvůli použitému palivu. A kdyby se náhodou stalo, že vám plyn dojde, tato auta umí snad bez výjimky pořád jezdit na benzin. Pořizovací cena pak není dramaticky odlišná, pokud při dostatečné masové výrobě plynového auta vůbec nějaká bude.
Srovnejte si to s tolik protežovanými elektrickými a elektrifikovanými řešení - náklady na jejich pořízení jsou vysoké, přínosy sporné, omezení značná. Jasně, elektromobily znamenají stoprocentní redukci emisí, ale to už je snad lež, které nikdo nevěří, ostatně stále více lidem vadí. LPG je vrabec v hrsti, elektrifikace holub na střeše. Nevíme, jak to máte vy, možná střílíte vysoko a my jsme jen staří „přizdihráči”, ale radši máme vrabce v hrsti, zatímco holuba na střeše nemusíme nutně pustit ze zřetele. V dnešním světě je ale „in” nechat vrabečka pláchnout a na holuba vzít napalm. Jak to asi může dopadnout...
Dopadá to tak, jak dnes poznávají Mercedes a další, ale to znovu řešit nechceme. Kupodivu pořád existují významné automobilové a technologické firmy, kterým vrabec v hrsti není nemilý a mezi nimi se stále výrazněji profiluje firma Horse. Říkáte si, co je vám po koni? No dobrá, ale tohle není žádný start-up ani jiné ořezávátko - jde o společný projekt Renaultu, Geely a Saudi Aramco, třech opravdu významných firem svých oborů se spoustou know-how i kapitálu. A právě ony hrnou na svět jeden další novátorský spalovací pohon za druhým, který přináší reálná dílčí zlepšení namísto velkých posunů, které existují jen na papíře.
To poslední si říká HR12 LPG a už jeho jméno říká mnohé. Jde o zážehový motor o objemu 1,2 litru přeplňovaný turbodmychadlem, který je z výroby upravený pro spalování benzínu i LPG. To nezní převratně, novinkou ale je, že jde o vůbec první takový agregát používající technologii přímého vstřikování LPG, které se dosud u velkosériových motorů nevyskytlo. Motor je dále přímo spojen se startérem-generátorem, který přidává dodatečný výkon při akceleraci a je schopen rekuperovat větší část kinetické energie, je to tedy mild-hybrid. Ale v tom novátorský vskutku není.
Výkon jednotky navíc není marný, až 138 koní dostačí pro řadu aplikací od menších aut až po větší než kompaktní SUV. Hlavním přínosem je ale pochopitelně provozní efektivita - motor má mít o 9 procent nižší emise CO2 ve srovnání s ekvivalentním benzinem. A už z podstaty konstrukce motoru nemáme důvod nevěřit, že to je naprosto reálný přínos. Mimo nově vyvinutý systém přímého vstřikování je ostatně vše více či méně standardní standardní včetně nádrže na LPG, která si má najít místo v prostoru pro rezervní pneumatiku, aniž by zmenšovala prostor pro posádku či zavazadla.
Co je pozoruhodné, HR12 LPG byl vyvinut v Rumunsku tamní divizí Horse Technologies, přičemž míří do výroby právě tam. Vzniknul s cílem plnit emisní normu Euro 7 a vyrábět se bude v Mioveni v objemu 450 000 jednotek ročně. Nejde tedy o žádný výstřel do prázdna, ani „přicmrndávání”, je to velká věc, která do produkce míří prakticky okamžitě.
„Příchod HR12 LPG dokazuje náš závazek dodávat skutečně inovativní řešení pohonných jednotek napříč všemi typy paliv,“ řekl Patrice Haettel, generální ředitel Horse. „Technologie přímého vstřikování LPG z něj činí skutečnou světovou premiéru pro Horse Technologies a je dalším důkazem našeho vůdčího technologického postavení coby expertů na alternativní paliva,” dodal.
Svou práci si musíte pochválit, samozřejmě, to nikdo jiný neudělá tak dobře, něco na těchto slovech ale je. Naprostá většina motorů na benzin a LPG motorů stále používá technologii nepřímého vstřikování, která omezuje jeho účinnost a výkon ve srovnání s moderními benzíny. Tento ne, a tedy skutečně tlačí káru vývoje vpřed. Později se navíc má stát i součástí plně hybridního pohonu pro další auta Dacie a možná i Renaultu a dalších značek nejen ze „sfér vlivu” firem ovládajících Horse. Že bychom nakonec byli svědky jakési renesance LPG?
Nový motor Horsu převratně nevypadá, ale je takový. Půjde o první velkosériově vyráběný agregát na LPG v historii. Foto: Horse Technologies, tiskové materiály
Zdroj: Horse Technologies
