Francouzi s Maročany stvořili nové auto s krásně znějícím V8 a nulovými emisemi, podle Bosche je to budoucnost před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: NAMX

Jeho výfuky vypadají skoro pohádkově a jeho technické parametry jsou vlastně podobné. Na jedné straně je tu 6,2litrový motor V8, na té druhé ale nulové emise CO2. Místo fosilních paliv totiž auto spaluje stále oblíbenější vodík.

Jaká je budoucnost automobilové branže, vám dnes s jistotou neřekne nikdo. Politici se sice snaží celý svět uvrtat do bateriové elektromobility, ovšem tato mise může skončit úspěšně jen shodou náhod. Muselo by dojít na několik zásadních průlomů v technologiích, který by nám přinesl akumulátorové pakety schopné pobrat větší množství energie, než jaké odpovídá ekvivalentu malé palivové nádrže. Kromě toho je zapotřebí, aby došlo na zlevnění, jinak zelená alternativa nebude přístupná masám. Stejně tak musí dojít k posílení infrastruktury a aby toho nebylo málo, je třeba, aby se baterie a další komponenty obešly bez vzácných kovů, kterých je příliš málo. A už jsme zmínili, že by také bylo třeba vyrobit dnes neexistující elektřinu odpovídající současné spotřebě benzinu a nafty? Ani to není zdaleka nic.

Překážek je tedy opravdu hodně, politici je však nevidí. Či spíše nechtějí vidět. Stále více firem však začíná sundávat ideologické brýle - sice pozdě, chce se říci, ale díky bohu aspoň za to. Stěžejní ekonomický pilíř také stále ještě má šanci, že nedojde na jeho zhroucení, nýbrž na jeho opravu. Zda to bude za pomoci vodíku, rovněž nelze s jistotou říci, také ten má spoustu úskalí. Ovšem i na tomto poli dochází ke stále větším aktivitám. To lze pochopitelně jen kvitovat, neboť čím více řešení bude k dispozici, tím snadněji se lidstvo bude moci rozhodnout pro to nejvhodnější. Či jednotlivé země jednoduše vsadí na to, které pro ně bude dávat největší smysl.

My si aktuálně posvítíme především na NAMX, novou francouzsko-marockou automobilku, která v roce 2022 představila svou prvotinu. Koncept navržený slavným studiem Pininfarina čerpal značnou inspiraci z amerických muscle cars, při jeho premiéře však tvůrci ani slovem nezmínili pohonné ústrojí. K tomu došlo až nyní, přičemž se ukázalo, že NAMX se nenechal ovlivnit jen vzhledem zámořských ikon. Jeho HUV totiž dostalo do vínku celohliníkový 6,2litrový osmiválec. Něco takového by aktivisty a politiky mohlo přivést do mdlob, pokud by ovšem nebylo onoho vodíku.

Jednotka V8 totiž nespaluje fosilní pohonné hmoty, nýbrž právě nejlehčí a nejjednodušší chemický prvek. NAMX má přitom v plánu vyrukovat se dvěma verzemi, kdy základ počítá s 300 koňmi roztáčejícími pouze zadní kola. Nad tím pak bude stát provedení GTH, jenž počítá se systémem 4x4 a 550 koňmi - s nimi vrcholné HUV zvládne stovku za 4,5 sekundy. Jaký pak bude dojezd, zatím nebylo upřesněno. NAMX však dodává, že vyvinul vodíkové nádrže, které jsou vyjímatelné - není tedy třeba je doplňovat, nýbrž pouze měnit, a to prý v řádu sekund.

Něco takového zní zajímavě, ovšem na druhé straně bude zapotřebí vybudovat infrastrukturu. A vodík také nevznikne z ničeho. O raketovém úspěchu by tedy francouzsko-marocká firma neměla aktuálně moc snít, a to i proto, že HUV nebude zrovna levné. Ona zadokolka totiž má startovat na 65 tisících Eur (cca 1,6 mil. Kč), za GTH pak bude třeba zaplatit dokonce 95 000 Eur (2,34 mil. Kč). Ani v tomto případě tedy nedojde na okouzlení davů. NAMX pak počítá s tím, že HUV dorazí na trh do konce roku 2025.

Do té doby nicméně může dojít k nemalému posunu v rámci vodíkových technologií a možná i jejich politické podpory. Na aktuálně probíhajícím veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas totiž společnost Bosch oznámila, že ještě do konce tohoto roku také představí svou spalovací jednotku uzpůsobenou ke spalování vodíku, neboť právě to považuje za budoucnost, na které pracuje se svými klient z řad automobilových firem. Pro Němce pak jde už o druhý zářez na vodíkovém poli, nedávno totiž odstartovala výrobu palivových článků určených pro těžká nákladní vozidla.

Americká vláda navíc nedávno potvrdila, že ve svém rozpočtu vyhradila 7 miliard dolarů (157,6 miliardy korun) na výstavbu areálů, ve kterých má docházet na výrobu vodíku. Ty pak mají posloužit jako základní stavební kámen pro potřebnou infrastrukturu. Jak se tedy zdá, v hlavách se již rozsvítilo nejen některým výrobcům, ale rovněž i některým politikům. Co z toho reálně bude, ukáže jen čas.

HUV navržené Pininfarinou disponuje osmiválcovým ústrojím. S tím je ovšem spojen ekologický kredit, místo benzinu či nafty totiž spaluje vodík. Foto: NAMX

Zdroj: NAMX, Bosch

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.