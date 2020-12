Francouzi ukázali svůj nový nejlepší motor, jeho 6 válců a 680 koní míří i na silnici před 7 hodinami | Petr Prokopec

Podobný motor je asi to poslední, co by člověk v roce 2020 čekal od francouzské mainstreamové automobilky, koncern PSA se ale zapojuje do nové třídy hypersportů vytrvalostních závodů. A to znamená i výrobu 25 aut homologovaných pro běžný provoz.

Letošní ročník slavného závodu 24 hodin Le Mans stejně jako mnohá další sportovní klání ovlivnil koronavirus. Nicméně i bez toho by sledovanost byla stoprocentně nižší než v předchozích letech, za čímž stojí hlavně exodus automobilek z klání nejvyšší úrovně. Ve vrcholné kategorii LMP1 totiž zůstala pouze Toyota, což rázem snížilo atraktivitu z pohledu diváků. Nicméně se blýská na lepší časy, neboť v příštím roce startuje nová třída hypersportů. A ta láká výrobce ve velkém, byť někteří potřebují více času na přípravu.

Jednou z těchto automobilek je Peugeot, který se součástí startovního pole stane až v přespříštím roce. Francouzi nicméně již nyní poslali do světa ochutnávku, načež si jimi chystaný hypersport můžeme v kostce představit. Začneme u srdce celého vozu, tedy u hnacího ústrojí, které je tvořeno 2,6litrovým benzinovým šestiválcem s 90stupňovým úhlem rozevření válců. Agregát má vyprodukovat 680 koní, přičemž váží jen 165 kilogramů, roztáčí zadní kola a usazen byl za záda řidiče.

Spalovací jednotka je založena na zkušenostech, které Peugeot nasbíral s motory V12 a V8 užívaných v Le Mans při dřívějších startech. Stejně tak automobilka zohlednila i zkušenosti Citroënu získané s čtyřválcovými motory určenými pro rallye. Duchovní otec jednotky Francois Coudrain prozradil, že kvůli hmotnosti bylo původně zvažováno jedno turbo, nakonec se však do vozu nastěhovala dvě kvůli nižšímu těžišti. Nahoru by mimo to měla jít i spolehlivost.

Vyjma spalovací jednotky nebude chybět ani elektromotor přidávajících 272 koní. Usazen je vpředu, pohání přední kola a doplňuje jej 900voltová baterie. Celá soustava dále operuje se sedmistupňovou převodovkou a chytrým softwarem reagujícím na poněkud komplikovaná pravidla. Elektromotor totiž nesmí být využíván v rychlostech pod 120 km/h, stejně jako vůz ve finále nesmí produkovat celkový výkon vyšší než 680 koní.

V případě, že tedy elektromotor zapojuje do hry přední kola, je spalovací jednotka omezena pouze na 408 koní, přičemž vůz je v té chvíli čtyřkolkou. Nicméně jakmile dojde k vyprázdnění baterií či není možné užívat elektrický agregát, výkon 2,6litrového motoru je opětovně zvýšen na 680 koní, přičemž v té chvíli veškeré stádo roztáčí pouze zadní kola. Baterie bude v průběhu závodu zakázáno dobíjet jinak než rekuperací kinetické energie.

Výjimkou je pohyb v boxech, kde je tempo omezeno na 60 km/h a týmy si budou moci vybrat, zda využijí spalovací jednotku či naopak elektromotor. Stejně tak jim bude povoleno na konci rovinek navýšit výkon až na 700 koní, ovšem jen za předpokladu, že budou mít prázdné baterie. Oněch 20 koní totiž v té chvíli bude moci být využito na dobíjení akumulátorů.

Jak je tedy evidentní, pravidla jsou vskutku komplikovaná, načež není překvapivé, že každé kolo bude osazeno senzory, jež budou zasílat data v reálném čase řídícímu orgánu FIA. Je tak vlastně dost možné i reálné, že řada závodů nakonec nebude rozhodnuta na trati, nýbrž od zeleného stolu. Tím pochopitelně atraktivita Le Mans nevzroste, nesmíme ale zapomínat ještě na ještě jednu změnu v pravidlech, a to jsou homologace.

FIA totiž výrobcům soupeřícím v třídě hypersportů přikazuje, aby vyrobili minimálně 25 identických pohonných jednotek použitých u závodního speciálu a zastavěli je do silničních aut. To v podstatě znamená, že v případě Peugeotu se dočkáme přinejmenším velmi omezené edice aut, které nabídnou opravdu vysoký výkon. Vyrobeny by měly být do konce roku 2022, což znamená, že nás nejspíše v brzké době čekají zajímavé tiskové zprávy.

Peugeot hodlá v prvním pololetí příštího roku otestovat nový motor na simulátoru i ve vývojových prototypech přímo na trati. Kdy se nicméně dočkáme představení nového hypersportu, není známo. Ve srovnání s přechozí kategorií LMP1 však dojde k prodloužení aut na 5 metrů a rozšíření na dva metry. Kromě toho pak vzroste i hmotnost, zatímco rozpočet týmů na sezónu byl omezen na 20 mil. Eur (cca 526 milionů Kč).

Peugeot se v roce 2022 vrátí do Le Mans s hybridním speciálem, jenž bude produkovat 680 koní. A to nejen na okruhu, ale díky pravidlům přikazujícím i homologační sérii také na silnici. Foto: Peugeot

