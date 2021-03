Francouzi volají po zákazu SUV nebo aspoň reklamy na ně, podkládají to zajímavými daty před 7 hodinami | Petr Miler

SUV jsou dnes na koni a zájem o ně navzdory proklamacím některých jen bují. Podobně, jako nakonec zlomila vaz naftovým motorům Dieselgate, je ale něco ze sedla shodí. Tlak environmentalistů může být tím zlomem.

Nezastavitelný. Jen tímto slovem lze nazvat dosavadní trend zájmu o SUV, jejichž popularita navzdory opačným očekávání některých postupem času jen stoupá. Všechny klíčové trhy od EU přes Rusko a Čínu až po USA na esúvéčkách doslova „ujíždí”, a tak na některých trzích tvoří i více než polovinu všech nově prodaných aut.

I když to tak nemusí vypadat, jisté je v tuto chvíli jedno - věčně to trvat nebude. Jednoznačně přijde den, kdy tato auta začnou zacházet na úbytě a je v podstatě jedno, jestli o ně zákazníci dále stát budou, nebo nikoli. Takový naftový motor je podle nás stále velmi vhodným řešením pro většinu kupců nových aut většiny typů, přesto stačil jeden moment, jedna aféra a z ní vyplývající odklon politické přízně a jistá ostrakizace v určitých částech společnosti, aby se z pohonu vyhledávaného většinou zákazníků stala více a více okrajová alternativa.

S SUV to nebude jinak a i kdyby neudělal nikdo nic, přijde chvíle, kdy módní začne být něco jiného. On ale nejspíše někdo něco dělat bude. SUV jsou možná praktická a univerzální auta, což lidem vyhovuje, kvůli své velikosti a hmotnosti si ale netykají se stále větším tlakem na snížení emisí CO2 u aut, ať už s jakýmkoli pohonem. A tak proti nim někteří vystupují stále hlasitěji.

Němci už se několikrát vytasili s plánem zcela zakázat jejich prodej vyjma lidí majících zvláštní důvod takový vůz používat (třeba lesníci, to by najednou bylo lesníků...) a nyní s něčím podobným přišli Francouzi. Tamní odnož organizace World Wildlife Fund (WWF) volá též po jejich zákazu. A protože si je vědoma obtížné průchodnosti takového nápadu, chce přinejmenším jedno: Zákaz jejich propagace. To už může být schůdnější a pokud by něčeho takového WWF dosáhla, může to být vzhledem k velikosti francouzského trhu ten bod, za kterým se bude SUV v Evropě dařit jen hůř.

Jakkoli je naše smýšlení dalece vzdálené tomu, které je vlastní podobným organizacím, WWF argumentuje racionálně. Podle autorů iniciativy se auta navzdory všem opatřením stávají stále většími, těžšími a v reálném světě více zatěžujícími pro okolní prostředí. A SUV na tom mají lví podíl. Jen ve Francii dnes představují 40 % všech prodaných aut a jejich popularita se za pouhých 10 let zvýšila sedmkrát (!). Podobná situace navíc panuje prakticky všude.

WWF má i zajímavější data. Za posledních 10 let se auta každý rok prodloužila o 1 cm a ztěžkla o 10 kg. Jsou také o mnoho širší - během 20 let se průměr 1,68 metru zvedl na 1,78 metru. A za poslední půlstoletí se průměrný vůz v prodeji stal o 500 kg těžším. To platí pro auta obecně, SUV jsou ještě jinde.

Průměrné SUV je totiž o 25 cm delší, o 10 cm širší a 200 kg těžší než průměr zbytku automobilů v prodeji. A asi nemá smysl rozporovat tvrzení WWF, že to všechno se stará o spotřebu a emise vyšší o 15 % povětšinou bez jakéhokoli hmatatelného užitku.

Proto by Francouzi chtěli SUV zakázat nebo aspoň omezit jejich propagaci. Podle zjištění organizace se podpora prodeje SUV stará o 42 % reklamních rozpočtů automobilek, což pochopitelně jen přilévá olej do ohně zájmu o ně. Přesun reklamní pozornosti jinam by podle WWF mohl znamenat více snahy automobilek vyvíjet menší a efektivnější vozy.

Jak jsme již zmínili, jsme daleci podobného smýšlení a pokud nesouhlasíme s tím, aby někdo zakazoval jedno, nemůžeme v principu souhlasit s tím, aby někdo jiný zakazoval něco jiného. Pro SUV nehoříme, „vypořádat se s nimi” ale bude nutné jinak než takto násilnými kroky. Ostatně, jít podobnými omezeními proti vůli zákazníků je vždy ošemetné a z podstaty omezeně účinné.

Na druhou stranu je ale obtížné takové tlaky ignorovat a byť není SUV jako SUV (protože auta jako Mercedes-Maybach GLS na fotkách níže není to samé co Škoda Kamiq), rozumíme slovům snad největšího evropského automobilového analytika, který radí Audi, BMW a Mercedesu zbavit se velkých SUV dřív, než bude pozdě. Protože se opravdu může stát, že upadnou v nemilost. A snahy environmentalistů, jako jsou ti z WWF, tomu navzdory omezeným či žádným přímým dopadům budou jen pomáhat.

Francouzská odnož WWF chce zakázat SUV, nebo aspoň reklamu na ně. A byť se pod takové snahy nemůžeme podepsat, její argumenty nelze ignorovat - SUV jsou často méně efektivní alternativou jinak úplně stejně schopných aut. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: WWF

Petr Miler