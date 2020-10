Francouzi zkouší křísit umírající třídu aut faceliftem jednoho z posledních mohykánů před hodinou | Petr Miler

Svého času je v nabídce musel mít skoro každý, dnes je neprodává skoro nikdo. Kompaktní sedany v Evropě z nějakého důvodu nefrčí, Renault to s nimi ale s Méganem nezvládá.

Přízeň zákazníků je vrtkavá a některá auta o ni přijdou dříve, než stihnou říci: „Kam se všichni poděli?” Své by o tom mohla vyprávět MPV, třídvéřové hatchbacky nebo levnější kupé, nejsou to ale jediné automobilové segmenty, které v poslední dekádě či dvou zachází v Evropě na úbytě. Jednou z nich jsou také kompaktní sedany.

Zatímco o třídu, dvě i tři výše jde o vyhledávané karosářské verze, v té nižší střední o ně nezavadí skoro nikdo. Přitom ještě docela nedávno šlo o samozřejmou součást nabídky prakticky každého většího výrobce. Když se podíváme na nejprodávanější kompaktní auta v Evropě v loňskem roce, pak můžeme směle říci, že sedany nabízel vedle Golfu Volkswagen (Jetta, Bora), Ford (Escort a Focus sedan), Peugeot (306 sedan), Seat (Toledo), Opel (Astra sedan), Kia, Toyota, Fiat, Hyundai, Honda... No zkrátka téměř všichni, dnes už jde jen o pár posledních mohykánů populárních obvykle jen ve východnějších cípech Evropy.

Z nejprodávanějších typů jsme vynechali pouze Škodu a Renault - protože Octavia si jako liftback na sedan vždy tak trochu hrála a Renault na rozdíl od většiny ostatních myšlenku kompaktního sedanu nikdy neopustil. Prodává jej dokonce i u nás pod názvem GrandCoupé a právě mu nadělil facelift pro další roky života.

Zatímco zbylé karosářské verze se i s některými nemilými novinkami dočkaly modernizace dříve, sedan zůstával v nabídce v původní podobě. Nebylo to ale tím, že by s ním dále nepočítal, jen kvůli jeho výrobě v Turecku osvěžení nabídky odložil. Co je tedy nového?

V případě venkovních změn je to hledání pěti rozdílů, auto má vepředu jen přepracovaná světla s LED technikou, nový přední nárazník a masku chladiče s jinak řešeným chromováním. Zboku vidíme nové designy litých kol, zezadu pak opět upravený nárazník s falešnými výfuky a modifikovaná koncová světla.

Více změn je v interiéru, který už standardně počítá s 10,2" digitální přístrojovkou s možností integrace map navigace, v závislosti na výbavovém stupni pak přibyl i nový, 9,3" výstup multimediálního systému ve tvaru tabletu, jak je dnes populární. Nový je i samotný infotainment (přepracovaný Renault Easy Link) podporující Android Auto a Apple CarPlay. Nové jsou také zbývající fyzické ovladače s poněkud intuitivnějším ovládáním, ovladač Multi-Sense, ambientní osvětlení, falešný zvuk R-Sound nebo elektrické ovládání sedadla řidiče.

Technika auta se zdá být zásadně nezměněna, pouze pod kapotou základní verze TCE 115 už není čtyřválec 1,3 turbo, ale tříválec 1,0 znovu se 115 koňmi. Z toho asi nelze skákat dva metry do vzduchu, 1,3 turbo ale zůstává zachovaný v provedení TCE 140 se 140 koňmi, k dispozici je také diesel 1,5 Blue dCi se 115 koňmi. Základní provedení může být spojeno pouze s manuální šestistupňovou převodovkou, zbylé dva motory také se sedmistupňovou dvojspojkou EDC.

V tuto chvíli je u nás Mégane sedan, pardon GrandCoupé k dispozici za ceny od 409 900 Kč do 576 900 Kč a nepředpokládáme, že na nich facelift něco podstatného změní. Jak moc se tomuto modelu daří, nevíme, Renault jeho prodeje samostatně nereportuje, pokud jej ale udržuje při životě, své zákazníky mít musí.

Renault Mégane sedan žije dál i v Evropě, zde jako jeden z vůbec posledních kompaktních sedanů v nabídce. Vizuálně, výbavově i technicky inovovaný by se měl dostat do prodeje v následujících týdnech či měsících. Foto: Renault

