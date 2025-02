Francouzská komedie: Alpine zkouší za 6,7 milionu prodat speciál pomalejší než o 2,5 milionu levnější Porsche, jeho dynamiku si vymyslel před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpine

Francouzská komedie je ve světě pojem, takže tady má Alpine na co navazovat. Co dál? Nic, s ohledem na cenu by prezentovaný výsledek nebyl ohromující, kdyby byl reálný, jenže on je vycucaný z prstu.

Značku Alpine má snad každý automobilový nadšenec zafixovanou jako výrobce malých sporťáků. Od příštího roku by se ovšem Francouzi chtěli do historie zapsat trochu šířeji. Nejen proto, že od spalovacího pohonu přechází na ten elektrický, ale i kvůli obměně portfolia. To by do konce dekády mělo čítat hned sedm novinek, přičemž jen některé mají být puristickými sporťáky. Dorazí také hatchbacky či SUV, které budou stát na nové platformě.

Definitivní tečkou za dosavadní existencí značky by se tak mělo stát kupé A110 v provedení R Ultime, se kterým značka vyrukovala loni na podzim. Nyní se Francouzi k této verzi vrací, aby poodkryli, jak náročný byl vývoj. Souběžně s tím se chlubí i časem ze Severní smyčky Nürburgringu. Možná by ale pro ně i pro samotný vůz bylo lepší, kdyby mlčeli. Takto se totiž ke kupátku snáší spíše negativní pozornost, která se ostatně váže také k výkonu. Spalovací finále totiž produkuje 350 koní jen při spalování 102oktanového benzinu.

Na toto palivo ovšem prakticky nenarazíte, v případě toho 98oktanového lze počítat jen s 330 koňmi a logicky horšími časy. Ani to sice není číslo, za které byste se museli stydět, nicméně v takové chvíli není možné počítat s udávaným zrychlením na stovku za 3,8 sekundy, natož pak udávaného času ze Severní smyčky Nürburgringu, který je zahalen ještě větší mlhou. Alpine sice mluví o času 7 minut a 15 sekund na kolo, video s jízdou ale nezveřejnil. Proč? Protože žádná neproběhla, takhle prosté to je.

Verze A110 R Ultime se sice na Severní smyčce během vývoje objevila, jenže stopky při tom Francouzi nezapnuli. A pokud ano, výsledek si nechali pro sebe. Zmíněných 7 minut a 15 sekund je tak jen odhadem, který vychází z času 7:35, kterého na okruhu dosáhl magazín Sport Auto s verzí A 110 R. To je opravdu velký šlendrián v době, kdy by publikum dosažený čas zpochybňovalo na základě kdejaké drobnosti typu použití ochranné „klece”. Francouzi se ale pro jistotu rozhodli jízdu ani neabsolvovat...

Věříme tedy, že provedení Ultime bude rychlejší než výchozí R, a to jak díky vyššímu výkonu, tak i s ohledem na upravený podvozek a aerodynamiku. Ale jak moc? To nám prostě Alpine musí ukázat. Smůlou pro něj jsou pak i četná prohlášení zástupců značky, kteří povětšinou A 110 přirovnávají k Porsche Cayman, případně jej rovnou vyzdvihují nad německý sporťák. U varianty Ultime však Francouzi vedou jen v případě ceny, která startuje na opravdu šílených 265 tisících Eur neboli na 6,7 milionu korun. Za to si bez problémů koupíte Cayman GT4 RS s čtyřlitrovým šestiválcem (od 4,2 milionu Kč) a i po zaškrtnutí značné části příplatků vám klidně ještě milion korun zůstane.

Porsche nicméně Ring zvládlo za 7 minut a 9,3 sekundy, a to již v roce 2021. Pokud by pak dostalo do vínku aktuální pneumatiky, nejspíše by bylo ještě o pár sekund rychlejší. Rozlučka Alpine se spalovací érou a 1,8litrovým přeplňovaným motorem tak nepůsobí zrovna nejlépe. Byť se asi dá předpokládat, že na světě se najde 110 movitých fanoušků značky, kteří si řeknou, že nastal čas rozšířit sbírku o jeden statický klenot. Na okruh ale následně vyrazí s Porsche. Anebo s novou Corvette ZR1, která bude ještě v jiné rychlostní dimenzi. A stojí též o miliony míň.

Labutí píseň A 110 R Ultime vypadá lákavě, na kontě má i nadmíru zajímavé parametry. Jenže je k mání za ranec, přičemž reálné schopnosti si Francouzi cucají z prstu. Foto: Alpine

Zdroj: Alpine

Petr Prokopec

