Francouzský prezident znovu vyměnil své auto, u elektromobilu vydržel pouhé dva měsíce

Francouzské automobilky se skutečně předhání v tom, kdo Emmanuelu Macronovi nabídne víc. A nyní je to Renault, kdo vrací úder. Hlavní roli v prezidentově flotile tak po krátké vládě bateriového DS znovu dostává hybridní Renault s interiérem z pravého mramoru.

Už není přehnané říci, že je Emmanuel Macron střídá častěji než ponožky. Teď pochopitelně nemáme na mysli ženy, ale auta, která mu slouží při oficiálních vyjížďkách. Aktuálně totiž uběhl jen rok od chvíle, kdy se pochlubil upraveným Renaultem Rafale, jenž nahradil do té doby používaný DS 7 Crossback. Oběma vozy tak trochu dráždil, neboť první zmíněný se vyrábí ve Španělsku a druhý v Číně. Ač se tedy jedná o vozy francouzských značek, hlava země galského kohouta svým „poddaným” vydělat moc nedala.

A ani letos se to nemění, třebaže Macron pomalu přesedá z jednoho prezidentského speciálu do druhého. V květnu se totiž vrátil k DS, když začal používat čistě elektrický crossover No. 8. Ten se pro změnu vyrábí v Itálii, do Paříže ale asi jen stěží dorazil po vlastní ose, neboť reálný dojezd se po zvýšení hmotnosti musel scvrknout ještě víc, než je u elektromobilů zvykem. Jestli kvůli tomu dochází po dvou měsících na další návrat, nevíme, nejspíš. Tak či onak k němu došlo.

Flotilu francouzského prezidenta totiž znovu rozšiřuje Renault Rafale, a to ve verzi Hyper Hybrid. Pod její kapotou lze počítat alespoň s přeplňovanou jedna-dvojkou, kterou doplňují tři elektromotory. Tato soustava sériově dává 305 koní výkonu, což v kombinaci s hmotností 1,7 má vést ke stovce za 6,4 sekundy a maximálce 210 km. Baterie o kapacitě 22 kWh by pak měla vystačit na 105 km bezemisního pohonu, jakkoli reálně ji znovu srazí dodatečný pancíř. A také luxus na palubě.

V tomto ohledu bude Macron dráždit ještě víc než dosud, neboť zatímco třeba DS No.8 se chlubí palubkou z vysušených žitných klasů a provází ho tedy jistý ekologický kredit, Rafale přichází s dekory z černého mramoru vytěženého v Pyrenejích. Macron jimi má ctít francouzské řemeslníky, což má nejspíše přehlušit znovu španělský původ vozu. S jejich výběrem a zasazením do volantu, palubní desky a zadní středové konzole pak měli napomáhat experti na mineralogii.

Prezidentský Rafale se mimo to dočkal prodloužení rozvoru o 48 milimetrů, aby se dozadu lépe vešla zakázková sedadla - vůz má totiž sloužit i jako kancelář na kolech. Z toho důvodu se dočkal také specifické vrstvy laku, která zvládá zredukovat teplotu pronikající dovnitř až o 10 stupňů Celsia. Modrý odstín Bleu Présidence je přitom doplněn bílými a červenými třpytkami, načež může karoserie vytvářet dojmem trikolory. Ta je ostatně také součástí čelní masky, předních blatníků i čalounění sedadel.

Lze už jen dodat, že zmiňovaný pancíř si vyžádal úpravy na podvozku, stejně jako zakázkové pneumatiky od Michelinu obuté na 20palcových kolech. Samozřejmostí jsou varovná světla či držáky vlaječek. Nebýt tedy výroby ve Španělsku, mohl by prezidentský Rafale skutečně symbolizovat pýchu Francie. Jelikož ale Macronova obliba není největší, možná řada lidí bude vůz vnímat hlavně jako projev plýtvání. Ostatně, kdo potřebuje nové zakázkové auto každých pár měsíců?

Rafale Hyper Hybrid určený francouzskému prezidentovi se dočkal prodloužení o takřka 5 cm, aby lépe sloužil jako mobilní kancelář. Ta je s ohledem na dekory z mramoru poměrně okázalá, což řada lidí v této době asi nevezme nejlépe. Foto: Renault

