Francouzům asi přeskočilo, další novinkou Alpine je otylá absurdita s hmotností nejmíň 2,1 tuny

Pokud dosud Alpine na něco lákalo, pak to byla nízká hmotnost, která se i ve spojení s nijak zvlášť vysokými výkony starala o mimořádnou dynamiku. Tohle auto ale váží hodně přes 2 tuny. A výkonu nemusí mít o moc víc než o polovinu lehčí model A110. Jaký má něco takového smysl?

Značku Alpine jsem měl do dnešního dne rád, její kupé A110 mi bylo vždy sympatické. Proč? Protože hmotnost, zní ta nejjednodušší odpověď. Již základní verze se pohybuje jen lehce nad 1,1 tuny „živé váhy”, extrémy z poslední doby jako třeba loňská verze R Ultime jdou ještě o hezkých pár desítek kilogramů níž. Na to klientela slyší i přes nemalé ceny, loni tak Francouzi prodali 4 408 kusů modelu A110, tedy o 1,8 procenta víc než v roce předchozím.

Pak ale poslali na trh elektrický hatchback A290 jakožto první vlaštovku z připravovaného sedmičlenného hejna. Objednávkové knihy značka otevřela 30. července, přičemž do konce roku nasbírala 2 303 „zářezů“. Vyrobit a předat však stihla jen 177 kusů. Je tak vskutku otázkou, zda její snahu přesunout se od spalovacích aut k elektrickým lze považovat za úspěšnou. Francouzi o tom ale nejspíš nepřemýšlí a plní, co si předsevzali. Nově tak na trh posílají další vůz osazený elektrickým pohonem a my si můžeme jen ukroutit hlavu nad tím, jaká absurdita to je. Za tohle už Alpine milovat opravdu nejde.

Jedná se SUV jménem A390, které je při délce 4 615 milimetrů, šířce 1 885 mm, výšce 1 532 mm a rozvoru 2 708 mm největším modelem Alpine historie. Už to zarazí, ale nemuselo by to vadit, kdyby se drželo lehké konstrukce. Jenže ono je také tím daleko nejtěžším, neboť váží neskutečných 2 121 kg v nejslabší a nejmíň vybavené verzi. Přidejte výbavu a výkon a jste na 2,3 tuny jako nic. Nové A390 je tedy přibližně dvakrát těžší než zmiňovaný model A110. A jakkoli má k dispozici tři motory místo jednoho, daleko vyšší výkon a pohon všech kol, není ani rychlejší.

Novinka bude k mání ve dvou konfiguracích GT a GTS. V případě techniky to znamená vždy baterie o kapacitě 89 kWh a jeden elektromotor vpředu, dva vzadu. V případě varianty GT produkují dohromady rovných 400 koní, což vede ke sprintu na stovku za 4,8 sekundy a nejvyšší rychlosti 200 km/h, zatímco GTS má na kontě 470 koní, 3,9sekundový sprint a maximálku 220 km/h. A110 R Ultime je přitom na stovce za 3,8 sekundy.

Abychom přitom byli féroví, musíme dodat, že limitované kupé je v tu chvíli třeba tankovat 102oktanovým benzinem, který neseženete na každém rohu. V případě toho 98oktanového pak výkon 350 koní klesá na 330 kobyl, což akceleraci trochu ovlivní. Na druhou stranu vás však po každém řádění bude čekat jen několikaminutová zastávka na doplnění paliva. U A390 však na dobití ekvivalentu 23litrové nádrže budete při výkonu maximálně 190 kW čekat nejméně desítky minut. A kam dojedete?

Udávaný dojezd 555 km při využití 20palcových kol a 520 v případě 21palcových je samozřejmě žert, ve skutečnosti je třeba počítat s nějakými 300 km při velmi jemné jízdě. Za to vás značka zkasíruje o 65 až 76 tisíc Eur neboli o 1,6 až 1,9 milionu korun. Za v podstatě tuctové elektrické SUV s leda neobvyklým designem jsou to šílené peníze.

Značku Alpine totiž i přes její účast ve Formuli 1 málokdo zná, zvlášť pak mimo Evropu. To jen potvrzuje skladba prodejů, neboť na takřka 80 procent registrací dochází na pouhých třech trzích, a to ve Francii, Německu a Velké Británii. Zde pak A110 mělo velkou odezvu u fajnšmekrů, zrovna těm ale A390 nic neřekne. Oslovit pak sice může nové zákazníky, nicméně kolik takových může být?

Úspěchem vozu si tedy nejsme příliš jisti, jakkoli je třeba uznat, že oproti takovému Nissanu Ariya stojícímu na stejné platformě AmpR, se A390 vyhranilo designově i výkonově. Alpine pak dodává, že podvozek s pomocí hardwaru i softwaru byl naladěn tak, aby maximálně zdůraznil sportovní jízdu. I proto trojice elektromotorů spolupracuje s vektorováním točivého momentu. Nadšení majitelů má pak generovat také zvukový generátor nabízející režimy Daily a Sport, což už tak pozitivně nezní.

Uvnitř Alpine ve velkém připomene Renault Mégane E-Tech (stojící rovněž na platformě AmpR), a to díky 12,3palcovému přístrojovému štítu a 12palcové obrazovce multimédií. Těm přitom dělá společnost audio systém Devialet s 15 reproduktory a v případě verze GTS také kůží Nappa čalouněná sportovní sedadla Sabelt. Od svých příbuzných se tak sice A390 zvládá odlišit, jenže ne takovým způsobem, jako tomu bylo u A110 a zbytku světa.

Jinými slovy, Alpine přichází s elektrickým SUV, které má na své straně neotřelý zevnějšek, tam ale jeho specifika klady končí. Pár tisícovkám lidí to asi na úvod bude stačit, tím to ale skončí. Přitom pokud by Francouzi i nadále pokračovali se spalovacími sporťáky, které dnes z trhu mizí, měli by se lépe a mohli by si oprávněně účtovat kurážnější ceny. Sázka na takové auto, které dnes nabízí v podstatě každý od Audi přes Škodu až po Porsche, nasvědčuje spíš tomu, že jim zkrátka přeskočilo.

