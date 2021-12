Frustrovaný Hamilton podle šéfa Mercedesu zvažuje konec kariéry, ač má podepsanou smlouvu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG F1

O konci kariéry Lewise Hamiltona coby závodního pilota se mluvilo mnohokrát, nakonec ale podepsal smlouvu na další roky. Po nedělní prohře ale chyběl na galavečeru FIA a podle Tota Wolffa je tak frustrovaný, že může chybět i na startu příštího ročníku Formule 1.

O posledním letošním závodě Formule 1 se nejspíše bude mluvit ještě hodně dlouho. Díky smůle pro Mercedes - a štěstí pro Red Bull - musel závod pár kol před koncem zneutralizovat safety car, díky čemuž mohl Max Verstappen dojet Lewise Hamiltona, který si v tu chvíli udržoval asi desetisekundový náskok. Kartami poté zamíchal ředitele závodu Michael Masi, který chtěl, aby byl dokončen v závodním tempu. A tak dovolil pilotům o kolo zpět, kteří jinak ztráceli kolo, aby safety car předjeli a z posledního ostrého kola se stal boj na ostří nože mezi čísly 33 a 44.

Asi by se okolo tohoto vyvrcholení nevedlo tolik debat, kdyby Masi hned nechal předjet všechny jezdce o kolo zpět a nečekal až na pozdější moment a vpřed pustil jen ty, kteří byli mezi Hamitonem a Verstappenem. Bylo to dle pravidel, ředitel závodu může s ohledem na situaci určit, které jezdce předjet nechá a které ne, přesto lze pochopit hořké pocity třícípé hvězdy a jejích fanoušků. Jak ale řekl ještě při závodě sám Masi: „Tohle jsou motoristické závody. Nechali jsme auta závodit,” což je mimochodem to, co si stáje před posledním závodem výslovně přály.

Mercedes s tím ale stejně nebyl spokojen. Jeho šéf Toto Wolff uvedl, že Masi za obdobné situace rozhodl jinak než během loňské Velké ceny Eifelu. Tehdy (a nejen tehdy) pozdržel safety car na trati tak dlouho, dokud jej nepředjely všechny vozy o kolo zpět. Kdyby to udělal při posledním klání, závod by se dojel za safety carem a Hamilton by byl mistrem. Třícípá hvězda tak ještě v neděli podala hned dva protesty, oba však byly zamítnuty, neboť Masi skutečně jednal v souladu s pravidly a druhý protest byl zcela nesmyslný. Mercedes pak ještě zvažoval odvolání, na které měl čas do včerejšího dne, nakonec však uvedl, že od této možnosti ustupuje a pogratuloval Red Bull a Maxi Verstappenovi k titulu.

Neznamená to nicméně, že by tým za nedělním závodem a letošní sezónou udělal tlustou čáru. Na to je pro něj celá tato smůla - či příkoří, chcete-li - moc velkým soustem. Wolff a Hamilton proto bojkotovali včerejší galavečer FIA, na kterém se předávala ocenění. Britský pilot se přitom dle pravidel na akci dostavit musel, načež mu hrozí ještě potrestání. To samé je pak možné proto, že ani Mercedes nedodal svůj monopost na závěrečné fotografování.

To nám přijde trochu dětinské, nářky tím ale nekončí. Wolff totiž ve vyjádření pro tisk uvedl i to, že Hamilton po frustraci z nedělního výsledku uvažuje o konci kariéry a ani jako šéf stáje nemá jistotu, že bude pokračovat. Ač tedy letos podepsal nový dvouletý kontrakt, nemusel by jej naplnit. „Rád bych ho viděl znovu závodit, protože je nejlepší jezdec všech dob. Hluboko ve svém srdci chce pokračovat, protože je stále na vrcholné úrovni. Bude se ale muset vyrovnat s bolestí, kterou mu nedělní závod způsobil,“ řekl dále Wolff.

Zda Hamilton skutečně skončí, není jisté. Spíše s tím ale nepočítáme. Momentálně je totiž porážka za tak kontroverzních okolností stále ještě velmi živá, načež vzduchem létají slova, která by při férové prohře vyřčena nebyla. Koneckonců Wolff již měl Verstappenovi popřát, stejně jako veřejně uvedl, že mu jeho vítězství per se nevadí. Problém má jen s Masiho rozhodnutím.

Jak vše dopadne, aktuálně není jisté. Tedy až na tu skutečnost, že Verstappenovi již titul nikdo nevezme. Čtyřiadvacetiletý jezdec se tak stal 34. mistrem světa Formule 1 a vůbec prvním takovým, jenž pochází z Nizozemska. Výhra v Abú Zabí byla zároveň jeho dvacátou, desátou pak v této sezóně. Mimo to získal ještě v dalších osmi závodech pódiové umístění, s celkovými 18 triumfy se tak jedná o nový rekord. Ten pak má i Mercedes s osmým titulem v řadě mezi týmy.

Za nás dodejme, že by Hamiltonův ochod F1 jistě neprospěl, bez něj by letošní sezóna byla Verstappenovou exhibicí - v současném poli pro Nizozemce nevidíme žádného jiného skutečně silného soupeře. I proto jsme přesvědčeni, že Hamilton pokračovat bude. Čo bolí, to prebolí - řekl by asi nedávno zesnulý Miro Žbirka.

Lewis Hamilton je nepochybně výjimečný řidič, kolem některých svých kroků ale dělá někdy zbytečné tanečky. I proto jsme přesvědčeni, že ani tentokrát kariéru neukončí, s Maxem Verstappenem má nevyřízené účty... Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: NU.nl

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.