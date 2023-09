Futuristický nový rodinný Číňan udělá stovku za 3,5 sekundy, překypuje výkonem i displeji před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Tohle auto vypadá jako z jiné planety a přes své rodinné zaměření nabízí až 1 200 koní výkonu. Člověk by už kvůli tomu čekal, že půjde o elektromobil, realita je ale nakonec složitější.

Čínská auta, a to bez ohledu na jejich pohon, má většina lidí spojené s nízkými cenami. O to více překvapit může být nový BYD Yangwang U8, 5,3 metru dlouhé SUV, které startuje na 1 098 000 yuanech. To je v přepočtu takřka 3,5 milionu korun, tedy suma, za kterou si u BMW můžete koupit třeba elektrickou iX M60. Na první pohled se tak zdá, že není co řešit, i přes větší prostor totiž čínský vůz v rámci image hraje nižší ligu. Jenže je třeba dodat, že k dispozici má takřka dvojnásobný výkon oproti mnichovskému stroji. Co je však podstatnější, i přes elektrický pohon nebude mít takové potíže s dojezdem.

Něco takového je při pohledu na kapacitu baterií jistě překvapením. BMW disponuje paketem o využitelné kapacitě 108,6 kWh, BYD oproti tomu počítá jen s 49,05 kWh, tedy se slabou polovinou. Jenže zatímco iX M60 má dle tvrzení výrobce v kombinovaném provozu zvládnout maximálně 566 km, U8 má udávaný dojezd 1 000 km. Má tedy BYD v rukávu schované eso, na které zbytek světa ještě nepřišel? Nikoli, Číňané se jen rozhodli posunout tutéž technologii, jakou svého času disponovalo BMW i3 REX, na vyšší úroveň.

U8 totiž ke svému pohonu používá čtveřici elektromotorů, jejichž celkový výkon činí neskutečných 1 200 koní. Soustava ovšem dále počítá ještě s 75litrovou palivovou nádrží a dvoulitrovým čtyřválcem, které slouží pouze jako generátor energie. Na jedno nabití je tedy čínské SUV schopné ujet 180 normovaných kilometrů, když ale přijde ke slovu spalovací jednotka, dokáže bateriím poskytnout energii na dalších 820 km. Něco takového pochopitelně není jednoduché ani lehké, proto se hmotnost vozu vyšplhala na 3 460 kg, pokud by ale vůz měl mít k dispozici baterie obdobné celkové kapacity (dost přes 300 kWh), vážil by snad 5 tun. Takový Hummer EV jen s 212 použitelnými kWh váží 4 373 kg.

Něco takového by pochopitelně dál zvedlo cenu a přesto zhoršilo použitelnost, dynamiku nevyjímaje. I s oněmi 3,5 tunami si totiž SUV při cestě na stovku poradí již za 3,6 sekundy. Číňané se tedy zjevně rozhodli pro sice podivnou, ale pořád lepší cestu, zvlášť když možnost dobíjet baterie při výkonu maximálně 110 kW neohromí. Dá se předpokládat, že za tím stojí snaha o co nejvyšší životnost paketu, který mj. zvládne napájet palubní ledničku i dávno poté, co jste zastavili.

U8 přitom bude k mání ve dvou úrovních výbavy Premium a Off-road, kdy druhá zmíněná dostala do vínku zvýšený podvozek, více zaoblené nárazníky, střešní box a šnorchl pro spalovací ústrojí, jenž má zajistit výtečnou brodivost. Prémiové provedení se pak zaměřuje na luxus, uvnitř tak nechybí 23,6palcový displej řidiče i spolujezdce, 12,8palcový centrální na výšku orientovaný displej, dvojice obrazovek zasazená do opěradel předních sedadel či vyjímatelný displej zasazený do středové opěrky zadních sedadel.

Dále lze zmínit kožené čalounění, dřevěné dekory, audiosystém s 22 reproduktory či sedadla osazená masážním strojkem, který dokáže nasimulovat i masáž 10 horkými kameny. Cestujícím tak zjevně uvnitř nebude naprosto nic chybět. Do budoucna navíc BYD slibuje i plně autonomní jízdu, neboť U8 je osazeno LiDARem, pěti radary, 14 ultrazvukovými senzory a 16 kamerami. Zřejmě jediné, co tedy aktuálně chybí, jen odpovídající software. Ten pak bude do palubního systému nahrán skrze online modernizaci.

Číňané chtějí s dodávkami odstartovat již příští měsíc, při své ceně ale U8 prodejní rekordy jistě trhat nebude. Na druhou stranu, zmiňované BMW vám za stejné peníze nabídne mnohem méně, ať se již jedná o výkon, dojezd či vymoženosti uvnitř. Jen vůz značky BYD se před domem někoho majetného nebude asi vyjímat tak dobře jako BMW.

Futuristické BYD U8 zaujme především ve verzi Premium, která 1 200 koní spojuje s velkým počtem displejů a nemalým luxusem. Foto: BYD

Zdroj: BYD

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.