G-Niva je ruský se o Ladě se stylem Mercedesu, zaujme i luxusním interiérem před 5 hodinami | Petr Miler

Existuje jen několik málo dodnes přežívajících legend mezi off-roady a Mercedes třídy G i Lada Niva patří nepochybně mezi ně. Líbí se vám více jedna nebo druhá? A co tahle obě v jednom?

Když se řekne „legendární off-road”, pravděpodobně i dítě vzdělané po videokonferencích vysype z rukávu Ladu Nivu, Land Rover Dedender, Mercedes třídy G a Toyotu Land Cruiser. Jen dva z těchto modelů - ty od Lady a Mercedesu -, ale zůstávají věrné svým kořenům. Lada dokonce tak, že je prakticky pořád stejná, Mercedes sice nedávno dorazil ve své druhé generaci, ta je ale více než co jiného pouhým větším faceliftem původního provedení.

Jako ideál mezi off-roady se tedy rýsuje spojení těchto dvou strojů a právě o něco takového se pokusil ruský designér Alexandr Isajev. Jeho dílo existuje pouze na počítači, rendery jsou ale tak realistické, že alespoň chvíli budete věřit tomu, že tento vůz vznikl alespoň v jednom provedení i ve skutečnosti. A pokud tomu nebudete věřit, velmi pravděpodobně si to budete alespoň přát.

Isajev šel docela zajímavou cestou, když stroj pojmenovaný G-Niva obdařil kompaktními rozměry Lady, které vozu nepochybně zajišťují jeho legendární mrštnost, a k nim přidal styl a luxus Mercedesu. Navenek tu tak máme auto, které více než co jiného připomíná Mercedes G přepraný na 90° a uvnitř ještě luxusnější modernější auto než jakým Géčko je. Technicky ale má jít dále o nekompromisní stroj stavící na tradičních řešeních jako na přednosti, nikoli projevu zpátečnictví.

Podívejte se na to sami a posuďte, jaké šance na úspěch by tento mix ruský sen o moderním off-roadu v německém střihu měl šanci na úspěch. Za ceny Lad velmi pravděpodobně nemalý, je ale otázkou, zda je vůbec reálné takto vyhlížející a vypadající auto dostat do produkce za cenu, kdy by jej koupil někdo jiný než zákazník Mercedesu. A ten si může pořídit třídu G i bez Isajeva...

G-Niva je rozhodně zajímavá vize moderní Lady Niva se stylem Mercedesu třídy G

Zdroj: [https://www.behance.net/gallery/94634871/G-NIVA-2020-project Alexandr Isajev@Behance]

Petr Miler