Geniální konstruktér F1 dává lekci zavedeným automobilkám, staví SUV lehčí než jejich sporťáky

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Je živoucím důkazem toho, že jeden člověk dokáže posunovat vývoj dál a rychleji než armáda techniků. Mnohokrát už v životě ukázal, že co jiní považují za nemožné, je pro něj bez potíží schůdné. A hodlá to ukázat zas.

Gordon Murray letos v červnu oslavil již své šestasedmdesáté narozeniny. Kde ovšem mnozí jeho vrstevníci mají problém vystoupat do schodů, tam Brit jihoafrického původu zjevně překypuje energií. Nechceme malovat nevhodné analogie, ale je to takový Jaromír Jágr mezi konstruktéry - člověk tak výjimečný, že i když mu věkem sebere část jeho schopností, pořád své soky převyšuje.

Člověk, který v 80. letech postavil nejdominantnější monopost Formule 1 v historii tohoto sportu, přinesl do seriálu neskutečné množství inovací včetně třeba doplňování paliva v boxech či zahřívání pneumatik, a v 90. letech postavil jednu z největších ikon silničních aut, nyní stále pokračuje ve své práci. Před dvěma lety přišel s novým supersportem T.50, který disponuje jak uprostřed umístěným sedadlem řidiče, tak atmosférickým dvanáctiválcem a fascinuje svou nízkou hmotností. Letos se pak dočkal menšího bratříčka v podobě modelu T.33, který též okouzluje tím, jak je navzdory svému výkonu lehký.

Už to by stačilo na nekonečný obdiv, legendární vývojář se ale na stará kolena pořád teprve rozjíždí. I když má - jako každý inteligentní technik - značné pochybnosti o smyslu elektrických aut, zkusí postavit i dvě elektrická SUV právě s tímto pohonem. První z nich se ve formě prototypu představí v roce 2024, a jakkoliv se to zdá nereálná, dostát má Murrayho posedlosti nízkou hmotností (T.50 v okruhové verzi Niki Lauda váží pouhých 852 kg). Novinka se má totiž pohybovat někde mezi 1 100 a 1 200 kilogramy, tedy stále hluboko pod úrovní sportovních aut zavedených značek, tolik dnes váží snad jen Mazda MX-5. Bude tak o nějakých tři sta až čtyři sta kil lehčí než 4,1metrový Renault Zoe.

Za nízkou hmotností přitom dle Philipa Leeho, nově jmenovaného CEO značky, stojí unikátní design baterií. Ty jsou chlazeny s pomocí nové technologie a zároveň jsou namontovány na pevný skelet i-Case. Ač jsou tedy stejně jako u konkurenčních technologií součástí pevnostní struktury, zároveň byl zajištěn i velkorysý přístup pro údržbu. Baterie tak mimo jiné mohou dosahovat větší energetické hustoty, navíc lépe zvládají vysoké a nízké teploty.

Stejně tak ovšem k odlehčení vozu přispěla jeho platforma. Murray totiž připravil dokonce tři, z nichž jedna je určena sporťákům, zatímco zbývající dvě malým a velkým SUV. Ve všech případech nicméně došlo na implementaci zkušeností, které britský génius pochytil během vývoje svého koncepčního městského vozítka iStream. U něj kupříkladu vyměnil konvenční ocelové výlisky za kombinaci kovového rámu a kompozitních panelů.

Jak Murray uvádí, výroba aut užívajících stejnou strukturu jako iStream povede ke snížení produkčních nákladů, stejně jako k redukci emisí při výrobě. Nové SUV se již bude vyrábět v novém ústředí firmy ve Windleshamu v hrabství Surrey, stejně jako výše zmíněný T.33. Za jeho příchodem pak stojí mimo jiné investice ve výši 300 milionů liber (cca 8,8 miliardy Kč), díky které mohl Murray navýšit počet personálu z 90 na 300 lidí.

Na bližší detaily o samotném voze či o jeho větším příbuzném je ještě brzy, posloužit tak můžeme už jen zmínkou o Leem. Ten se v automobilové branži pohybuje již dvacet let a má na starosti hlavně růst start-upů, stejně jako se staral i o expanze mnoha známých výrobců. Jak přitom sám uvádí, jeho hlavním úkolem je, aby pro Murrayho značku vybudoval co nejsolidnější základy. Nakročeno má zjevně správným směrem.

Gordon Murray chystá dvě elektrická SUV, která mají ohromit hlavně nízkou hmotností. Britský génius přitom čerpá ze zkušeností, jenž nabral na projektu iStream. Foto: Gordon Murray Automotive

Zdroje: Autocar, Gordon Murray Automotive

Petr Prokopec

