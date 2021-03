Geniální konstruktér F1 poprvé prohnal své nové silniční auto po trati Top Gearu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Kdo jiný by měl postavit výjimečný silniční vůz než člověk, který po dekády posouval hranice možností Formule 1 a už jednou dokázal posunout i hranice právě silničních aut?

Nástupce legendárního McLarenu F1, britský supersport s poněkud nelibozvučným označením T.50, představil jeho tvůrce Gordon Murray již loni v létě. Jednalo se však o prezentaci statickou, na tu dynamickou bylo třeba ještě dlouho počkat. Nyní se nicméně vůz objevil na aerodromu v Dunsfoldu, který proslul jako testovací trať Top Gearu. Žádné velké drama ovšem nečekejte, neboť prototyp s interním označením XP2 měl omezený potenciál pouze na tři tisíce otáček. Nedošlo tedy ani na jeho jekot, ani na zběsilé powerslidy.

Za volant usedl sám Murray, autor několika převratných monopostů Formule 1, a s výsledkem byl spokojen. Ostatně za volantem své novinky se objevil vůbec poprvé, neboť veškeré testování měl dosud na starosti Dario Franchitti, několikanásobný šampion série IndyCar a vítěz 24 hodin Daytony. V tiskovém prohlášení pak uvedl, že „vůz odpovídal na pokyny, byl agilní a jízda v něm stála za to. Byla to fantastická zkušenost sedět znovu uprostřed auta se skvělým výhledem do všech stran. Už nyní vidím, jak moc si to majitelé budou užívat.“

Původem jihoafrický konstruktér mimo jiné poukázal hlavně na to, že motor byl neskutečně živý i v omezeném pásmu otáček, přičemž k rozparádění pneumatik stačilo jen drobně klepnout na plynový pedál. To ve výsledku jen dokládá skutečný potenciál dvanáctiválcové pohonné jednotky, která zvládá až 12 100 otáček za minutu. Zejména v dnešní době se totiž na první pohled může zdát, že výkon 663 koní je nedostačujícím, tedy pokud byste měli vládnout světu, jak Murray naznačuje. V případě britské novinky je nicméně dalším nadmíru důležitým údajem hmotnost, která vyšplhala na pouhých 986 kg. Rázem zde tak máme lepší poměr koní a kil, než jaký vám nabídne třeba ani jakékoliv moderní Bugatti. Při 700 koních na tunu při zvoleném jízdním režimu VMax se totiž T.50 dostává spíše na úroveň prototypů LMP1 z Le Mans. I proto sám autor dodává, že na okruhu s těmito závoďáky dokáže jeho novinka držet krok.

Dodat můžeme už jen tolik, že T.50 vznikne ve sto exemplářích, přičemž výroba se rozjede v lednu příštího roku. Jakmile pak britská automobilka nesoucí Murrayho jméno vyexpeduje poslední kousek, vrhne se na okruhové provedení Niki Lauda, které dorazí jen v pětadvacetikusové sérii. Ve srovnání se základem u této verze výkon narostl na 735 koní, zatímco hmotnost poklesla na 852 kg. Přítlak pak s ohledem na enormní zadní křídlo dosahuje neskutečných 1 500 kg

Zdroj: Gordon Murray Automotive

Petr Prokopec