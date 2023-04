Geniální konstruktér lituje, že do svého nového auta nabídl automat, nechce ho skoro nikdo před 4 hodinami | Petr Prokopec

V poslední době se mluví o tom, že ručně řazené převodovky jsou druhem na vymření a skoro každý chce automat. Proto jej také Gordon Murray nabídl do svého posledního nového vozu jako alternativu. Dnes toho jen lituje, zájem o něj je téměř nulový.

V letošním roce oslaví Gordon Murray již sedmasedmdesáté narozeniny. To je vskutku požehnaný věk, ve kterém má řada lidí problém vyjít pár schodů, britský konstruktér, který se narodil skotským emigrantům v jihoafrickém Durbanu a proslul zejména svými geniálními nápady ve Formuli 1, je nicméně aktivnější více než kdy předtím. Během pouhých tří let totiž odhalil hned tři nové vozy. V horečnatém tempu pak navíc nehodlá ustat, místo toho chce železo, které mu aktuálně poskytla Evropská unie, kout, dokud je žhavé. Očekávat tak dokonce máme novinku, která dříve ani nebyla v plánu.

Murray aktuálně odhalil otevřenou verzi svého druhého supersportu s názvem T.33. Stejně jako kupé a v roce 2020 odhalený model T.50 dostane i jeho pohon na starosti 3,9litrový dvanáctiválec vyvinutý ve spolupráci s Cosworthem. To se dalo čekat, co ale překvapí, je fakt, že jej automobilka už nebude nabízet automatickou převodovku. Murray si v tomto ohledu sype popel na hlavu a sám sebe nazývá „hlupákem“. Již krátce po debutu kupé se totiž ukázalo, že lidé o automat zájem, i když původně měl právě automat vést k přilákání davů.

Legendární konstruktér si totiž nebyl jist, zda se mu povede prodat zhruba 300 vozů, jenž jsou v souvislosti s platformou, která T.33 kupé a Spider podepírá, v plánu. Jak ale nyní přiznal, pádla pod volantem si objednali „tři nebo čtyři lidé“. Dva z nich tak navíc učinili jen proto, že mají zdravotní problémy s nohou, která by měla ovládat spojku. To ovšem znamená, že minimálně 96 zákazníků sáhlo v případě kupé po manuálu. „Z automatu by se tak ve finále stala nejdražší příplatková výbava na světě,“ konstatuje dnes.

Právě z těchto důvodů ji nakonec Spider nedostal. A co více, ona možnost byla nakonec zrušena i u kupé. „Je to opravdu trapné. Ale za tento problém nemůžu vinit nikoho z týmu,“ uvádí poněkud sebemrskačsky Murray. A dodává, že si až tak úplně neuvědomil svá vlastní slova. Jím vyvinuté supersporty jsou totiž prezentovány jako řidičská nirvána. To ovšem znamená, že bez manuálu se prakticky nemohou obejít, neboť „ruční změna rychlostních stupňů z velké části vede k zapojení řidiče“.

Celá produkce tedy bude disponovat třemi pedály, přičemž nový Spider stejně jako kupé vznikne pouze ve sto kusech. Že vám v této chvíli poněkud neštymují počty? Máte pravdu, o pár řádků výše jsme totiž zmiňovali 300 aut. Problémy s matematikou přitom rozhodně nemáme. Murray totiž plánuje ještě třetí variantu sdílející tutéž architekturu, jíž by měl být přiostřený model. Dorazit má v roce 2026, finální množství však zatím nebylo upřesněno. Podstatné je v tomto ohledu ono slovo „zhruba“.

Rok poté pak má dorazit v úvodu zmíněný další model, který původně v plánu nebyl. Po onom ostrém modelu se totiž firma měla vrhnout na svůj první hybrid. Jelikož však Evropská unie schválila výjimku v podobě syntetických paliv, má dojít ještě jednou na využití atmosférického dvanáctiválce. Vše je ale zatím jen ve fázi zvažování. Velká Británie totiž stále hodlá jít od roku 2035 pouze elektrickým směrem.

„Uvidíme, jak se věci vyvrbí. Ve své hlavě mám ale spoustu nápadů,“ uvádí k novince Murray. Tím ale jakékoli informace o ní hasnou, přesunout se tedy můžeme k onomu Spideru, který si v rychlosti představíme. Jak jsme zmínili, jeho pohon opět dostane na starosti V12. Stejně jako u kupé bude produkovat 617 koní a 451 Nm, jenž bude na zadní kola přenášet pouze manuál. Ten váží pouhých 82 kilo a je tak nejlehčí převodovkou v supersportovním voze na světě.

Murray T.33 již od počátku vyvíjel s tím, že zákazníkům nabídne jak kupé, tak otevřenou variantu. Spider tak váží pouze 1 108 kg, tedy o 18 kilogramů více než provedení s pevnou střechou. Zároveň je na segment kabrioletů a roadsterů neskutečně praktický. Oba střešní panely se totiž vejdou do předního 115litrového zavazadelníku. A vzadu je ještě druhý 180litrový.

Ve srovnání s kupé se přitom Spider liší hlavně v zadní sekci, kde najdeme naprosto odlišný kryt motoru. K tomu stále vede střešní sání, vůz tak dostal kamery namísto klasického zpětného zrcátka. Zároveň se i pyšní separovaným oknem, které lze stáhnout bez ohledu na stav střechy. Díky tomu si posádka může ještě lépe vychutnat jekot motoru, který lze vytočit až do 11 100 otáček. Po stránce dynamické ale zatím Murray nedal k dispozici žádná konkrétní čísla.

Lze tak už jen dodat, že cena startuje na 1,89 milionu liber (cca 50,5 mil. Kč). Celá produkce navíc ještě není vyprodána, v případě zájmu o manuální Spider s atmosférickým dvanáctiválcem byste si ale rozhodně měli pospíšit. V případě kupé totiž automobilka oznámila, že našla 100 zájemců pouhý týden po premiéře. O Velikonocích tak nejspíše pomlázku nechte ladem a místo toho popřemýšlejte, jestli nenastal čas rozbít již řádně nabobtnané prasátko.

