Giugiaro vyškolil Teslu, takhle se dělá hranaté auto s nelakovanou karoserií. Vše platil mexický miliardář | Petr Prokopec

/ Foto: GFG Style, tiskové materiály

Není to render, tohle auto skutečně vzniklo a z jeho vzhledu byste asi neuhodli, co se stalo jeho základem. Ve výsledku ukazuje, že i stroj střižený ve stylu Cybertrucku může být přitažlivý.

Příjmení Peralta řada lidí nejspíše bude mít stejně jako já zafixované se Stacym Douglasem, legendárním skateboardistou, který byl v 70. letech vedle Tonyho Alvy a Jay Adamse členem Z-Boys. My si nicméně dnes posvítíme na Carlose Peraltu, který se Stacym není v žádném příbuzenském poměru. Jde totiž o mexického byznysmena, který před zhruba čtyřiceti lety zprivatizoval mexické telekomunikace. Firmu Iusacell pak v roce 2001 prodal, načež sebe i své blízké zabezpečil na několik generací dopředu.

Mnohamiliardové jmění Peralta z nemalé části utratil za působivou automobilovou sbírku, ve které mimo jiné nechybí „Svatá trojice“, tedy Ferrari LaFerrari, McLaren P1 a Porsche 918 Spyder. Kromě toho si ovšem mexický sběratel pořídil také Bugatti Chiron Super Sport a EB110, Pagani Huayra či Lamborghini Miura, Diablo, Aventador a Sian. Jakožto majitel Koenigseggů CCXR a Regera pak čeká i na své Jesko, objednaný má i Hennessey Venom F5.

Nově nicméně Peralta do své kolekce zařadil vůz, za kterým nestojí žádná z výše zmíněných značek. Přesto všechno pro něj bude mít ještě větší cenu, a to nejen proto, že za něj musel zaplatit peníze, které by nějakému menšímu státečku stačily na pár let provozu. U společnosti GFG Style, kterou zformovali Giorgetto a Fabrizio Giugiarové, si totiž objednal zakázkovou kreaci, která nese jeho jméno - přivítat tedy můžeme kupé zvané Peralta S.

Základem tohoto vozu by mělo být Maserati MC20, pod kapotou se tedy nejspíše nachází třílitrový šestiválec Nettuno, který s pomocí dvou turbodmychadel produkuje 630 koní. Zda a případně jak moc byl však upraven, nevíme. Zásobovat by ovšem měl skrze osmistupňový automat pouze zadní kola, jako je tomu i u italského kupé. To přitom stovku zvládá za necelé tři sekundy, což nejspíše u zakázkové verze bude ještě o pár desetinek vylepšeno.

Peralta S se totiž dočkal unikátní karoserie, u které byly použity pouze hliník a karbon. Giugiarové se navíc nechali inspirovat konceptem Maserati Boomerang z roku 1972, který navrhnul právě Giorgetto a který počítá s velmi klínovitým profilem. Novinka tak do jisté míry připomíná i Teslu Cybertruck, na rozdíl od ní tu však nemáme neatraktivní zavalitý pick-up, ale lákavý stroj.

Všechny panely byly vyleštěny natolik, že Peralta S připomíná pojízdné zrcadlo. Karoserie ale i tak počítá s aktivními aerodynamickými prvky. Do kabiny se pak dvojice cestujících dostane po odklopení rozměrné kukaně, jejíž součástí jsou vzhůru výklopná boční okna. Zda je přitom možné je použít jako nouzový vchod, nevíme, Carlosův jmenovec Stacy Peralta by ale nejspíš skrze ně proletěl i na svém prkénku s duralovými kolečky.

Interiér byl rovněž přepracován, ovšem v daleko menší míře. Oproti dárcovskému vozu se měnil hlavně středový tunel, který nyní hostí více ovládacích prvků, které pro změnu zmizely nalevo od volantu. Obrazovka multimédií je ale na svém místě, z volantu pak jen zmizelo logo trojzubce. Vlastně i díky tomu je ihned patrné, na jakých základech Peralta S stojí. Společnost GFG Style pak slibuje, že v brzké budoucnosti o voze prozradí více detailů.

Peralta S je přepracované Maserati MC20, které si nově může používat mexický byznysmen a sběratel Carlos Peralta. Ten jeho zrod financoval. Foto: GFG Style, tiskové materiály

Zdroj: GFG Style

