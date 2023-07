GM je posedlý elektromobily, zájem o stávající modely je ale tragický. Některé prodává po kusech za kvartál před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GMC

Automobilka dokola říká, že nezná jinou alternativu a Teslu během pár let roznese na kopytech, ve skutečnosti ale může jen lomit rukama. Přeskočit totiž nezvládá ani ty nejnižší laťky.

Za uplynulé čtvrtletí Tesla dodala lidem 466 140 nových aut, tedy o 83 procent více než ve stejném období loňského roku. Stále se sice jedná o 13 560 kusů méně, než kolik jich automobilka vyrobila, což znamená, že i přes značné slevy dále kupí auta na skladech, i tak je to ale úspěch. K tomu má ovšem daleko koncern General Motors, a to přesto, že jeho šéfka Mary Barra opakovaně mluvila o tom, kterak Teslu roznese na kopytech. Zatím však nezvládá plnit ani vlastní, s ohledem na konkurenci velmi skromné cíle.

GM totiž předpokládal, že letošní rok bude v rámci jeho elektrické expanze prvním výrazným momentem. V prvním čtvrtletí ale strádal, když mj. prodal pouhé 2 kusy elektrického Hummeru. Ani 968 exemplářů Cadillac Lyriq nezní jako úspěch a prodeje dvojice Chevrolet Bolt EV/EUV s 19 700 registracemi také nestojí za řeč, protože ve výrobě letos končí. Automobilka přesto oznámila, že během prvního letošního pololetí překročí její tři elektromobily souhrnně metu 50 000 prodaných aut. A do konce roku, kdy na trh dorazí pět dalších novinek, prodeje vzrostou na 100 000 kusů. Ani to ale nesplnila.

Hummer si i ve druhém kvartálu připsal pouhých 47 prodejů, celkově jsme tedy na 49 vozech. Lyriq znovu neskončil o mnoho lépe, však ani 1 348 aut za druhé čtvrtletí a 2 316 za celé pololetí není důvodem k otevírání lahví šampaňského. Končící Bolt pak navíc klesl na pouhých 13 959 registrací, což znamená, že po červnu má GM letos celkově na kontě jen 36 024 prodaných elektrických aut. Z toho jen 2 365 vozů podepírá platforma Ultium, která má jako jediná u GM budoucnost. To je opravdu zmar na entou.

Suma sumárum tak GM má za první půlrok na kontě stejný počet registrací, jakého Tesla dosáhla za pouhých sedm dní. V její prospěch pak sice hraje to, že její portfolio je čtyřčlenné, ovšem třeba Model S a X jsou na trhu již jedenáct a osm let. Přesto zájem o větší sedan a SUV meziročně vzrostl, a to o 19 procent na 19 225 prodaných kusů za druhý kvartál. Za první pololetí pak sice tato dvojice má na kontě 29 920 registrací, tedy o 3 procenta méně, ovšem i tak pomalu zvládá překonat modernější produkci GM.

I to je nejspíše důvod, proč kdysi největší automobilka světa jen za letošní rok schválila obrovské investice do vývoje nových spalovacích motorů. Evidentně si začíná uvědomovat, že i přes pomocnou ruku zákonodárců lidé elektrická auta nechtějí. Primárně proto, že si je nemohou dovolit a že zvláště v zemědělských částech Ameriky neodpovídají jejich potřebám. Oficiálně ale bude GM jistě hlásat, kterak Teslu v brzké době porazí. I v USA totiž zjevně přišlo do módy heslo „pětiletku splníme, i kdyby to mělo trvat deset let“.

Elektrický Hummer má za první letošní půlrok na kontě jen 49 registrací, tedy o 86,8 procenta méně než ve stejném období loňského roku. A za první kvartál firma prodala jen 2 kusy. Slavit opravdu není co. Foto: General Motors

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.