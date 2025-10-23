GM po půlroční odstávce výroby definitivně zařízl od počátku nesmyslný elektrický model, nikdo ho nekupoval

Zdravý rozum musel nechat doma před odchodem do práce kdokoli, kdo rozhodl o poslání tohoto vozu do sériové výroby. S ideologií chtěl prorazit v segmentu, kde se hraje hlavně na použitelnost a cenu, to prostě nemohlo fungovat.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

GM po půlroční odstávce výroby definitivně zařízl od počátku nesmyslný elektrický model, nikdo ho nekupoval

včera | Petr Prokopec

GM po půlroční odstávce výroby definitivně zařízl od počátku nesmyslný elektrický model, nikdo ho nekupoval

/

Foto: Chevrolet

Zdravý rozum musel nechat doma před odchodem do práce kdokoli, kdo rozhodl o poslání tohoto vozu do sériové výroby. S ideologií chtěl prorazit v segmentu, kde se hraje hlavně na použitelnost a cenu, to prostě nemohlo fungovat.

Pokud si kupujete dodávku, je zelená ideologie tím posledním, nač při pořízení myslíte. Víc než to vás zajímá, kolik toho daný vůz uveze, jak moc je v takové chvíli úsporný a zda firemní rozpočet nezatíží nesmyslnými náklady. Nic z toho nevybízí k volbě elektrického pohonu, místo toho zejména v případě dálkových tras preferujete koupi dieselové verze. A pokud se pohybujete po městě, jste ochotni přistoupit maximálně k hybridnímu pohonu. Nižší reálný dojezd elektromobilů by v takovém případě sice nevadil, jejich cena a snížená nosnost a zejména rychlý propad hodnoty ale ano.

Nejde o žádnou raketovou vědu, tuto skutečnost vám potvrdí každý majitel firmy, která dodávky kupuje. Jenže automobilky z nějakého důvodu dospěly k názoru, že jsou chytřejší než jejich vlastní zákazníci, a proto vědí lépe než oni, co potřebují. Proto začaly od dieselového a benzinového pohonu přepřahat na ten elektrický. Něco takového ale opravdu nemohlo skončit úspěchem, a také neskončilo, jak aktuálně v tichosti potvrdil Volkswagen, který kvůli nezájmu musel zastavit výrobu modelu ID.Buzz, i když je na zlomku původně plánované produkce.

Ještě hůř je u koncernu General Motors, který v roce 2022 přivedl na svět elektrickou dodávku BrightDrop. A podobně jako Němci si maloval, že s ní dosáhne vysokých prodejů. Jenže třeba za první letošní kvartál prodal jen 274 exemplářů, v podstatě nic. Proto došlo 14. dubna na odstávku továrny CAMI Assembly v Ingersollu v kanadském Ontariu. Automobilka přitom původně počítala, že na obnovení výroby dojde 14. července, ovšem nakonec daný termín posunula na 17. listopad. Ovšem ani to už neplatí, stejně jako je mimo hru příchod modernizované verze pro rok 2026. Už nebude nic, jak informuje GM Authority.

GM se rozhodl tohle trápení definitivně ukončit, přičemž ve smutečním proslovu zmínil „uzpůsobení výroby poptávce na trhu“. To je automobilkami v současné době velmi používaný termín, který se pokouší malovat, že nějaká poptávka byla a už není. Jenže ona nikdy nebyla, firmy už jen nechtějí dál čekat na zázrak. Výrobci tak po letech, během kterých promrhali stamiliardy skoro v jakékoli měně, došli k názoru, který by jim zdarma řekl každý soudný potenciální kupec. Tedy že elektromobilita se zkrátka pro daný segment nehodí a že snaha jít proti proudu skončí fiaskem.

U GM bohužel na selhání manažerů doplatí hlavně zaměstnanci zmíněné fabriky. Víc než tisícovka lidí totiž bude poslána na dlažbu, přičemž stálí pracovníci mohou počítat alespoň s vyplacením šestiměsíčního odstupného a dalšími benefity. Konec výroby přitom rozzuřil hlavně odbory, které kromě samotné automobilky poukazují prstem také na Donalda Trumpa a jeho politiku. Americký prezident totiž zavedl 25procentní clo na kanadské dovozy, což logicky vyhnalo cenu dodávek BrightDrop vzhůru.

Jenže daný krok nepřišel v prvním kvartálu, nýbrž až v tom druhém. To znamená, že zájem o vůz byl prakticky nulový už předtím. A zvýšení cel ho nanejvýš dorazilo. Chyba je tedy ve finále skutečně jen na straně manažerů GM, kteří zkrátka stejně jako mnozí politici ztratili kontakt s realitou. Mluvíme o tom už léta, kvůli čemuž nám zastánci elektrického pohonu nemohou přijít na jméno. Snad se i oni jednou probudí z této kocoviny, chytnou se za nos a uznají, že si přáli něco, co se zkrátka nemohlo splnit.


GM po půlroční odstávce výroby definitivně zařízl od počátku nesmyslný elektrický model, nikdo ho nekupoval - 1 - Chevrolet BrightDrop EV ilustracni foto 01GM po půlroční odstávce výroby definitivně zařízl od počátku nesmyslný elektrický model, nikdo ho nekupoval - 2 - Chevrolet BrightDrop EV ilustracni foto 02
GM po půlroční odstávce výroby definitivně zařízl od počátku nesmyslný elektrický model, nikdo ho nekupoval - 3 - Chevrolet BrightDrop EV ilustracni foto 03GM po půlroční odstávce výroby definitivně zařízl od počátku nesmyslný elektrický model, nikdo ho nekupoval - 4 - Chevrolet BrightDrop EV ilustracni foto 04
Dodávka BrightDrop se původně prodávala pod vlastním jménem, než došlo na její sloučení s Chevroletem, aby mohla využít dealerské sítě značky. Ovšem ani to nepomohlo, jednoduše proto, že elektromobilita je za současných okolností v tomto segmentu jednoduše nesmysl. Foto: Chevrolet

Zdroj: GM Authority

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše