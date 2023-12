GM po řadě selhání přikázal okamžitě zastavit prodej svého klíčového elektromobilu, to je skutečně nadělení před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Když se o problémech začalo mluvit, příznivci elektromobilů začali říkat cosi o zveličovaných jednotlivostech. Není tomu tak, příkaz k zastavení prodejů tak významné novinky zavání pořádným fiaskem.

Tohle člověku hlava skoro nebere. Mnohé významné automobilky se vydaly cestou samozvané elektrické revoluce, kterou chtějí rozjet zcela nezávisle na poznatcích vědy a techniky i přání zákazníků. Člověk nemusí mít doktorát z raketových věd, aby viděl, že elektrická auta dnes není tím komplexně nejlepším řešením za určitou cenu, které je možné nabídnout, lidé se k nim tedy nepřekvapivě staví převážně odmítavě. Firmy přesto „kráčí přes mrtvoly” a výhledově plánují prodávat jen tyto vozy.

Ale dobře, pusťme na chvíli výše zmíněné z hlavy a akceptujme, že firmy se tak prostě rozhodly a dají do toho vše. Pokud bychom se ocitli na jejich místě - tedy měli v ruce vcelku nekonkurenceschopný produkt za vysokou cenu, po kterém zákazníci nevolali -, udělali bychom aspoň vše pro to, aby byl v rámci možností perfektní. Aby měl úchvatný design, krásný interiér, ohromoval kvalitou i technickou vyspělostí atp. Lidé by si pak možná řekli: „No jo, možná to není úplně auto podle mého gusta a stojí majlant, ale podívej se na toho fešáka, který nevydá pazvuk a drží a drží.” Možná řekli, problém je ale v tom, že realita je úplně opačná.

Automobilky navzdory této riskantní sázce jako by dělaly maximum, aby i ti, kteří se přes vnitřní odpor nechají ke koupi elektromobilu strhnout, znovu stejnou chybu nezopakovali. Podívejte se třeba na takový VW a jeho elektrické ID.3. Měla to být alfa a omega budoucnosti značky, nový Golf a prodejní trhák, realita je ale taková, že je to spíš pojízdný vtip a propadák. Auto vypadající jako krabička od mýdla na kolech s očividně ošizeným interiérem, které nemá moc co nabídnout ani ve srovnání s jinými elektromobily, natož pak s oním Golfem. Není divu, že prodeje jsou mizerné a letošních 54 487 aut prodaných v Evropě nevyrovná ani odbyt okrajového modelu Taigo.

Tak že by VW selhal, ale ostatní na to šli lépe? No zjevně ne, jak ukazují patálie GM s Chevroletem Blazer EV. To je asi vůbec nejdůležitější nový elektrický model koncernu v jeho tažení za stoprocentní elektromobilitou, i ten ale nakonec připomíná spíš polotovar. Tento týden se ukázalo, jak obrovské problémy s tímto autem mají novináři během krátko- i dlouhodobých testů. A někteří zkušení kolegové říkají, že takové množství selhání za svou kariéru u nového auta nikdy nezažili. Jak se tohle po letech příprav něčeho tak důležitého vůbec může stát?

Fandové elektromobility na tyto zprávy reagovali větami o pár vlaštovkách nedělajících jaro, tohle ale zjevně není ten případ. Kolegové z Auto News uvádí, že GM v pátek vydal příkaz k okamžitému zastavení prodeje elektrického Blazeru. Automobilka hovoří o „omezeném počtu” aut, čímže zřejmě myslí asi tisícovku exemplářů tohoto modelu, které jsou dnes v USA na prodej u dealerů. To není moc, Chevrolet tedy zjevně vsadil na relativně pomalý rozjezd prodejů, přesto už teď řeší takové potíže.

Technici automobilky prý pracují na řešení selhání vozu během pokusů o jeho nabití a blíže neupřesněné problémy s infotainmentem vozu. To celkem odpovídá hlášeným patáliím. „Abychom zajistili, že naši zákazníci budou mít se svým vozidlem skvělé zkušenosti, dočasně zastavujeme prodej vozů Blazer EV. Náš tým rychle pracuje na zjednání nápravy a majitelé budou kontaktováni s dalšími informacemi, jak naplánovat opravu těchto aut. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti,” stojí v prohlášení GM k celé věci.

„Spokojenost zákazníků je naší prioritou, a proto si od nových dodávek dáme chvíli pauzu,” doplnil k věci Scott Bell, viceprezident Chevroletu. Je skutečně nadělením, že automobilka musí řešit takové potíže tak drastickým opatřením u auta, od kterého si tolik slibuje. Navíc je otázkou, do jaké míry jde o problém samotného Blazeru. Potíže se mohou týkat i dalších vozů stojících na nové elektrické platformě GM zvané Ultium. To by byl teprve průšvih...

Problémy s novým elektrickým Blazerem opravdu nejsou okrajové, GM zastavil jeho prodej kvůli sérii selhání, která neumí okamžitě vyřešit. Foto: Chevrolet

Zdroje: Auto News, General Motors, JATO Dynamics

Petr Miler

