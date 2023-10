GM po skandálu s přejetou ženou kompletně zastavil testy robotických taxi, vedlo k tomu pět dalších nehod včera | Petr Prokopec

/ Foto: Cruise

Čekali jsme, že takový moment přijde, obávali jsme se ale, že nejprve bude někdo muset zemřít. Nakonec to díky bohu nebylo nutné. Ucho džbánu se utrhlo poté, co se přišlo na to, že firma Cruise lhala o detailech incidentu s přejetou ženou. A pak přišlo pět dalších kolizí.

Autonomní vozy samy o sobě nemusí být problematické, stejně jako jejich testování v provozu. To se ale nesmí stát, že úřady povolí zkoušení napůl vyvinuté technologie na běžných silnicích bez přítomnosti lidského ohledu za volantem. Přesně pro to ale dostaly zelenou robotické taxíky firmy Cruise (dnes divize koncernu GM) a my netušíme, proč - asi úředníci uvěřili povídačkám o nadřazenosti umělé inteligence. Díky tomu mohlo dojít na ohromení publika „nikým neřízeným” autem, ale za jakou cenu?

Ta se ukázala 2. října ve večerních hodinách, kdy byla jiným vozem sražena žena v ulicích San Franciska. Co se přesně stalo a kdo za incident mohl, nevíme, dotyčná ale spadla do dráhy robotického taxíku, který měl dle oficiálního prohlášení společnosti Cruise celou situaci zvládnout na jedničku. Což poněkud nekoresponduje s realitou, neboť vůz ženu přejel a ona zůstala zaklíněná celým vozem v oblasti před zadními koly. V té chvíli se navíc deaktivoval, bylo tedy třeba hasičů, aby nebohou zpod robotického taxíku vyprostili.

Před pár dny nicméně vyšlo najevo, že ani tohle nebyla celá pravda. Firma totiž zmanipulovala data a záběry dokumentující celou nehodu, aby zastřela, že vůz po onom vypnutí došel k závěru, že je vše v pořádku, znovu nastartoval, rozjel se a ženu vláčel rychlostí zhruba 10 km/h po dalších asi 6 metrů. Až pak seznal, že něco není v pořádku a deaktivoval se znovu, tentokrát úplně. Něco takového firmu Cruise, stejně jako celé autonomní řízení, postavilo do velmi negativního světla. Po letech dráždění hada bosou nohou se totiž ucho džbánu utrhlo - takového omylu by se žádný soudný člověk nedopustil.

„Nejdůležitější věcí pro nás nyní je, abychom znovu získali důvěru veřejnosti. Proto jsme se proaktivně rozhodli, že zastavíme operace celé naší flotily, abychom měli čas prověřit naše procesy, systémy a nástroje,“ uvedla společnost Cruise v prohlášením poskytnutém agentuře Reuters. A dodala, že vítá veškeré otázky organizace NHTSA, která ji začala prošetřovat. Stalo se tak ovšem pod tíhou pěti dalších nehod, které se naštěstí obešly bez zranění.

NHTSA aktuálně zajímá kdeco, mimo jiné možné „vybržďování“. K nárazům totiž v některých případech došlo zezadu, kdy robotický taxík znenadání a bez pádného důvodu výrazně zpomalil či dokonce zastavil uprostřed provozu. Kalifornský úřad pro provoz motorových vozidel tak již firmě sdělil, že její vozy představují „nepřiměřené riziko pro bezpečnost veřejnosti“, proto další testy ve státě nejsou možné. Jak se tedy zdá, autonomní řízení dostalo nůž na krk, kterého se bude obtížně zbavovat. A to se - při vší úctě k oné vážně zraněné - nestalo zase tolik. Robotické taxíky mohou snadno i někoho zabít.

Robotické taxíky firmy Cruise aktuálně dojezdily. Je pak otázkou, kdy a v jaké míře se vrátí do ulic, neboť třeba dle spoluzakladatele Applu Steva Wozniaka je plná autonomie utopií, jaké nebude nikdy dosaženo. Foto: Cruise

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.