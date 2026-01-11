GM právě odepsal 158 miliard kvůli své nesmyslné sázce na elektrická auta. Ale budoucnost je už roky jasná, ne?

Tahle fotka je z roku 2020, kdy GM tvrdil, že jeho „elektrická budoucnost je teď”. V lednu 2026 si můžeme říci, že reálně nepřišla ani po 6 letech, a to až do takové míry, že firma musela odpískat stamiliardové investice. Tolik k od začátku „jasné budoucnosti”.

dnes | Petr Miler

Foto: General Motors

Zázraky na počkání a nemožné nejpozději do druhého dne. To byl v zásadě přístup, který praktikovaly mnohé velké světové automobilky po řadu uplynulých let, kdy vsadily prakticky vše na jedinou kartu a doufali, že z toho bude velká výhra. Jaké překvapení, že se z toho stal obrovský průšvih, který si vybírá krutou ekonomickou daň.

Bylo to (a často pořád je, kolikrát tyto firmy dokonce řídí pořád ti samí lidé!) fascinující selhání z tolika úhlů pohledu, že bychom o tom šlo každý den napsat knihu, my zůstaneme jen u pár článků. Ten poslední se nutně musí týkat amerického koncernu General Motors, který už od roku 2018 pravidelně avizoval ústup od spalovacích aut směrem k těm elektrickým. V roce 2018 firma odhalila plán na uvedení 20 nových elektromobilů do roku 2023, v roce 2020 se pak zavázala investovat 27 miliard dolarů do roku 2025, aby dokázala uvést na trh 30 nových elektromobilů a do roku 2030 vyráběla víc než polovinu elektrických aut. Konečným plánem bylo nenabízet už o 5 let později nic jiného.

Na dnes památné prezentaci v roce 2020 to firma oznámila ústy své stále aktuální šéfky Mary Barra s tím, že „naše elektrická budoucnost je teď”, v roce 2035 bude vymalováno a firma během svého přechodu jen jen elektrická auta „nebude brát zajatce”. A vážně nebrala, jen se sama stala zajatcem svých stupidních avíz.

Je třeba se vždy ptát, na základě čeho firmy jako GM něco takového očekávaly. A odpověď je až komicky prostá: Na základě ničeho. Prostě si to samy usmyslely, neexistoval technický, ekonomický ani emotivní poptávkou vyvolaný impuls něco takového vůbec nabízet, natož pak v takové míře. Moudřejší v té době zkoušeli tvrdit, že to je jen deklarace, marketing, snaha vyjít vstříc nějaké módě v určitých společenských kruzích, ale nebyla to pravda. Tyto firmy to skutečně dělaly a peníze do zjevných nesmyslů skutečně nacpaly. Proto jsou také nyní tak hysterické a agresivní, když přichází vniveč. Takové chování ale vždy jen předchází nevyhnutelnému konci: Kapitulaci.

Přesně k té byl donucen i GM, když zjistil, že absurdní investice do technologie, na kterou trh není zvědavý, jsou stamiliardovou chybou. Nedávno to zjistil i Ford s velmi podobnou strategií, který spláchl do záchodu 404 miliard. GM nyní oznámil že „v důsledku zastaveného přechodu na elektromobily utrpí ztrátu 6 miliard dolarů,” jak vypichují Financial Times. Ale není to vše, na sklonku loňského roku GM uvedl, že odepisuje také nevyužité zařízení určené pro výrobu elektromobilů za 1,2 miliardy dolarů a 400 milionů dolarů za dlužné částky dodavatelům souvisejícím se zrušením dříve nasmlouvaných odběrů.

Celkem tedy GM jen v poslední době odepsal masivních 7,6 miliardy dolarů, asi 158 miliard Kč, kvůli od začátku nesmyslné sázce na elektrická auta. Oni to prostě mysleli vážně a takové peníze za to promrhali, doslova a do písmene.

„S ukončením některých daňových pobídek pro spotřebitele a snížením přísnosti emisních předpisů se poptávka spotřebitelů po elektromobilech v Severní Americe v roce 2025 začala zpomalovat. V důsledku toho společnost GM proaktivně snížila kapacitu elektromobilů,” uvádí GM v oficiálním komentáři. Přeloženo do češtiny: Nacpali jsme stovky miliard do nikým nevyžádaných produktů, jejichž odbyt přestal být podporován z peněz všech, kteří o ně neměli zájem. A přirozená poptávka se ukázala tak nízkou, že nám nezbylo než se po skoro 10 letech začít znovu přizpůsobovat primárně té.

Je to jedno z vyvrcholení absurdního divadla posledních let, ve kterém hlavní roli hrály automobilky se spřízněnými politickými silami, které ale přišly a dál přichází o hlavní slovo. Jakési automobilové elitářství, kdy si výrobci troufali roky vysmívat se přáním těch, kteří primárně platí jejich živobytí, v bublině nanejvýš 10, možná 15 procent společnosti si hrát na jasně danou budoucnost a arogantně potírat všechny, kteří jen neztratili zdravý rozum a celou tu dobu říkali, že to prostě nebude fungovat, je u konce. Kdo dřív pochopí, ten na to spíš nedoplatí. V Americe jsou v tomto směru zjevně o krok napřed...


GM právě odepsal 158 miliard kvůli své nesmyslné sázce na elektrická auta. Ale budoucnost je už roky jasná, ne? - 1 - Chevrolet Equinox 2023 oficialni 01GM právě odepsal 158 miliard kvůli své nesmyslné sázce na elektrická auta. Ale budoucnost je už roky jasná, ne? - 2 - Chevrolet Equinox 2023 oficialni 02GM právě odepsal 158 miliard kvůli své nesmyslné sázce na elektrická auta. Ale budoucnost je už roky jasná, ne? - 3 - Chevrolet Equinox 2023 oficialni 03
Bylo od začátku směšné očekávat, že by auta jako elektrický Chevrolet Equinox byla jedinou možnou budoucností GM, která už v roce 2023 začne mířit k převzetí otěží, v roce 2030 už bude vládnout a v roce 2035 zůstane osamoceným hegemonem. Nestalo se nic z toho, ve čtvrtém kvartálu prodal v USA jen 25 219 elektromobilů ze 703 tisíc aut celkem a plány míří do koše. I za cenu stamiliardových ztrát. Foto: Chevrolet

Zdroje: FT, General Motors

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

