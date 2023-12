GM v lednu propustí dalších víc jak 1 300 lidí. Dělali na elektromobilu, teď už nejsou třeba před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Bez velkých emocí si můžeme říci, že slova o tom, jak automobilky nebudou propouštět nebo už nepotřebným lidem dají práci, byly od počátku planými sliby. Koncern GM to nyní dokazuje poněkolikáté.

Už dlouhá léta varujeme před politiky tlačenou elektromobilitou. Někteří si to nepochopitelně přebrali jako naši averzi k bateriovému pohonu, nic takového jsme ale nikdy necítili a necítíme ani v nejmenším. Pokud jde o váš šálek kávy, prosím, klidně si ho dopřejte měrou vrchovatou. Jen si prosím uvědomte, že každý má jiné možnosti a jiné potřeby - mnoha lidem elektromobily nemohou vyhovět už proto, že zdaleka nezvládají plně nahradit spalovací auta, nemluvě o jejich ceně nebo životnosti.

Dá se pochopit, proč tímto směrem tlačili celou branži politici, ti jsou obvykle odtrženi od reality. V automobilkách nicméně pracují skuteční experti na tu kterou oblast. A právě tito lidé měli dávno tušit, že zákazníkům zkrátka nelze za dvakrát vyšší cenu prodat něco, co disponuje dvakrát nižší využitelností. Mnozí to věděli, někteří to i říkali, také oni ale byli překřičeni či ušlapáni. Ke škodě těch, kteří jim šlapali na krk a křičeli hlasitěji.

Naplno to začíná poznávat koncern General Motors, který plánoval, že v prvním letošním pololetí prodá 50 tisíc elektrických aut a ve druhém dokonce 100 tisíc. Celkově pak mělo mezi první půlkou roku 2022 a stejným obdobím roku příštího zamířit k zákazníkům 400 tisíc elektromobilů. Jenže s tím je definitivně konec, za první tři letošní kvartály GM poslal do světa 56 414 nových elektrických aut. Z této porce má nicméně 49 494 registrací na kontě Bolt, tedy elektromobil, jenž končí.

Důvodem relativně vyšších prodejů je nižší cena tohoto vozu, při níž se ale GM auto nevyplatí vyrábět. A bojí se, že by ho dráž neprodal. Raději tedy tlačí drahé modely, které ovšem na odbyt nejdou. Co má tato kombinace za následek, nepřekvapí nikoho, kdo nás sleduje - nižší prodeje znamenají nižší výrobu a ta znamená nižší nároky na služby zaměstnanců. Část z nich tak bude muset automobilky opustit a ty americké po tomto kroku sáhly už několikrát.

Nově právě koncern GM oznámil, že na počátku ledna propustí dalších 945 lidí v továrně Orion Assembly, kde aktuálně dobíhá výroba zmiňovaného Boltu. Místo něj má podnik ve větší míře vyrábět modely Silverado EV a Sierra EV, jenž v obou případech k tomu po zpoždění má dojít až v závěru roku 2025. Necelá tisícovka zaměstnanců má tedy smůlu, jakkoli GM dodává, že práci pro některé z nich najde v některém jiném ze svých michiganských podniků. Žádné podrobnosti ale v tomto ohledu již nebyly zmíněny.

Nejedná se o jediné propouštění, od 1. ledna má totiž skončit také 369 lidí, kteří měli v Lansing Grand River Assembly na starosti výrobu Chevroletu Camaro. S tím je ale konec, přičemž i tentokrát by část zaměstnanců mohla najít práci jinde. Jenže kde, když celková produkce spíše klesá a nové projekty se víc než co jiného ruší?

„Továrna v Lansingu bude pokračovat ve výrobě Cadillacu CT4 a CT5,“ uvedla mluvčí koncernu Tara Kuhnen. Nejspíše ale přitom zapomněla na fakt, že i tato značka se chce v co nejkratším časovém horizontu stát plně elektrickou. Ceny nových generací, ať již na sebe vezmou jakoukoliv podobu a dorazí dříve či později, tak poletí nahoru. Což zredukuje zájem a logicky povede k potřebě nižšího počtu zaměstnanců. Propouštět se tedy bude i dál, je to další věc, kterou lze domyslet - na výrobu menšího počtu aut s jednodušší konstrukcí tolik lidí prostě nepotřebujete.

Nebýt modelu Bolt, nemělo by smysl o elektromobilitě v rámci koncernu GM ani mluvit. Přesto právě s ním končí, je moc levný, aby se vyplatil. Přes 1 300 lidí tak není třeba a pochybujeme, že třeba bude - dražší elektrické modely lidé v takových počtech kupovat nebudou, a tak je v nich ani nebude třeba vyrábět. Foto: Chevrolet

Zdroj: Reuters

