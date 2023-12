GM zastavil spuštění nové fabriky na elektromotory, nezájem o elektromobily dopadl i na tyto továrny před hodinou | Petr Miler

Další den, další přehodnocení smělých plánů na nabízení pouze elektrických aut v co možná nejbližším termínu. Když koncern General Motors zrevidoval své plány na výrobu elektromobilů a jejich baterií, výroba elektromotorů nemohla být ušetřena.

Automobilky do svých elektrických snů nastrkaly miliardy. A to si pište, že se jich hned tak nevzdají, i když letos prožívají jedno velké vystřízlivění. Ze všech nejvíc se týká tří významných automobilových koncernů, které na elektromobilitu vsadily příliš mnoho, i když rozhodně nejsou v pozici, kdy by oslovovaly primárně rozmařilé kupce - Volkswagen, Ford a General Motors.

Tyhle tři firmy se už léta předhání v tom, kdo se na tomto poli víc přetrhne, zatím ale musely jen roztrhat své absurdní plány na prodej pouze elektrických vozů během několika málo let. Byly to od začátku nekonečně naivní cíle, které letos zažívají krutý kontakt s realitou. Elektrické Fordy totálně propadly a automobilka letos neprodá ani čtvrtinu takových aut, která prodat plánovala. V podobné situaci je VW, i když ke svém štěstí konkrétní plány nikdy nezveřejnil. Jeho nekonečná omezování výroby ale ukazují, že si realitu též představoval jinak. A GM? Také ten své záměry dokola redukuje, odkládá příchod elektrických novinek a některé projekty ruší zcela. Nyní tu máme další ránu sekyrou do jeho záměrů.

General Motors totiž oznámil, že zastavil spuštění nové továrny na elektromotory v Toledu a s produkcí na tomto místě nezačne dřív než za dalších devět měsíců. Proč? Protože je prostě nepotřebuje. Zejména po zmíněném odložení příchodu elektrických modelů Silverado a Sierra není důvod produkci rozjíždět. Ta má začít až blíže termínu, kdy závod Orion Assembly zahájí výrobu výše zmíněných modelů, tento krok byl ale odložen až na rok 2025. I oněch devět měsíců odkladu tedy může být projevem velkého optimismu.

Nová továrna vznikla v prostorách dřívějšího závodu na výrobu převodovek pro spalovací auta koncernu. Ta skončila letos v dubnu, od té doby zaměstnanci čekají na novou příležitost. A hned tak se jí nedočkají, jak pramení z výše zmíněného, lidem to ale nevadí - firma je přesto, že neodvádí prakticky žádnou práci, dál platí, aby byla připravena na moment, kdy se výroba znovu rozjede.

Je ale otázkou, zda je podobný klid na místě. Elektrické modely prakticky jakékoli značky GM jsou též propadáky a firma před pár dny - podobně jako dříve Ford - oznámila, že opouští plán prodat 400 tisíc elektrických aut od roku 2022 do poloviny roku 2024 (sic, jakkoli podivně to zní), neboť podobně jako Ford dále prodává 20 až 30 tisíc elektromobilů za kvartál. Původně chtěl mít GM do konce roku k dispozici kapacitu na výrobu 1 milionu elektromobilů ročně do konce roku 2025 - při současných asi stotisícových ročních prodejích a rokem 2024 za humny to zní jako fantasmagorie.

Proto také přichází omezování produkčních kapacit a přehodnocování výrobních plánů. „Podnikáme okamžité kroky ke zvýšení ziskovosti našeho portfolia elektromobilů a přizpůsobíme se zpomalování krátkodobého růstu. Mezi tyto kroky patří zmírnění tempa zrychlení naší produkce elektromobilů v letech 2024 a 2025,” řekla už dříve generální ředitelka GM Mary Barra.

Zastavení startu výroby v Toledu je jen dalším projevem těchto opatření, navzdory negativnímu vývoji ale GM dál plánuje skončit s výrobou jakýchkoli jiných než elektrických aut nejpozději v roce 2035. Good luck with it, chce se nám vzkázat Američanům, good luck.

Staronová fabriky GM v Toledu měla od teď začít vyrábět elektromotory. Nestane se to, nejsou třeba. Foto: General Motors

