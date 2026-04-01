GM zastavil výrobu elektromobilů ve své „Nulové továrně”. Všichni zaměstnanci, kteří je vyráběli, jsou bez práce
1.4.2026 | Petr Miler
Je to tragický krok, i ten má ale svůj komický rozměr. Zástupce odborů v nastalé situaci dál říká, že „elektromobily jsou budoucnost”, to je neuvěřitelné. Možná jsou, jen tušíme, že zaměstnanci se budou chtít najíst spíš v současnosti.
Koncern General Motors byl jednou z těch automobilek, které na elektromobily vsadily vše a nehodlaly o tom diskutovat s kýmkoli. Původním plánem tedy bylo, že do roku 2030 bude polovina veškeré jeho produkce elektrická, do roku 2035 už nebude vyrábět vůbec nic jiného. Bylo to duté jako bambus od prvního dne, ještě absurdněji to ale vyznívá ve stínu reálných prodejních čísel posledních let.
Loni automobilka prodala pouhých 169 887 elektrických aut z 2 853 299 dodaných vozů celkem. Bavíme se tedy o podílu jen 5,9 procenta - tak už jen 94,1 procenta během čtyř let a bude to, ne?! No, něco takového neřekl nikdo a nikdy, takže firma své zelené plány pochopitelně skrečovala a nedávno kvůli tomu odepsala marně investovaných 158 miliard. Drobné. S následky svých nesmyslných strategických rozhodnutí se ale bude pochopitelně potýkat dál.
I když firma upravila své fungování tak, aby její výrobní kapacity dalece nepřesahovaly potřeby trhu, stále vyrábí o mnoho víc elektrických aut, než jsou zákazníci ochotní koupit. Kolegové z Auto News tak informují, že firma byla nucena opět zastavit výrobu ve své Factory Zero, tedy tzv. „Nulové továrně” dedikované jen elektromobilům, která se měla starat o výrobu aut s nulovou emisní stopou. Nyní se stará o nula vyrobených aut a nula zaměstnaných lidí.
Fabrika postavená za 50 miliard musela propouštět už loni touto dobou, další zmenšování jejích aktivit proběhlo loni v říjnu. Neuběhl tedy ani další půlrok a GM musí zastavovat výrobu „kvůli menší než očekávané poptávce”. Což je samo o sobě neuvěřitelné tvrzení - tak něco očekáváte jednou, pak zjistíte, že jste se přepočítali, a napodruhé už se snad trefíte. Tady to nefunguje a připomíná to Karla Gotta na Slavíkách, který ani své 42. ocenění „opravdu nečekal”. Z jeho strany už to ale byl aspoň koncem života humor, GM se pořád přepočítává se vší vážností.
1 300 lidí, kteří výrobu elektrických modelů v továrně zabezpečovalo, je nejméně na měsíc bez práce. A ironií osudu pro ně jistě je, že firma, pro kterou pracují, současně zvyšuje výrobu spalovacích pick-upů v závodě Flint Assembly, který se nachází jen kousek severně od Factory Zero, aby uspokojila naopak rostoucí poptávku. Co si takoví lidé musí o vedení firmy myslet? I když proč chodit tak daleko - co si musí myslet o vedení vlastních odborů?
Navzdory popsanému dění totiž šéf lokální buňky odborové organizace UAW James Cotton řekl, že „budoucnost je elektrická”, tedy to nejtupější možné klišé bez ohledu na aktuální okolnosti. Říci to v situaci, kdy jeho „ovečky” kvůli sázce na tuhle „jasnou budoucnost” trpí, je krajně necitlivé. A ke všemu přidal ještě jednu značně vyprázdněnou frázi - že rostoucí ceny benzinu by mohly oživit poptávku po elektromobilech.
Něco takového slýcháme v posledních týdnech od kdekoho - třeba od Škody, BMW nebo dokonce Toyoty. Pokud rovnou nepřichází tvrzení o tom, že se to děje. Je to pohádka a zbožné přání, nic jiného - ochota lidí dívat se jiným směrem, tu to možná přinese, ale reálné nákupy? Nikdo soudný nebude reagovat na vyšší cenu benzinu o 10 korun na litr tak, že vezme 1 milion Kč a koupí si elektromobil, to je prostě pitomost a nejen optikou cash flow - reálně se to nevyplatí nikdy. Tak komplexní propočet, jako je ten odkazovaný, si udělá málokdo, už selský rozum ale stačí k tomu, aby člověk nepanikařil, když ví, čím jsou vyšší ceny způsobeny a jak moc neudržitelné to je. Nejde o žádnou novou realitu, je od začátku nanejvýš pravděpodobné je, že se vysoko neudrží déle než pár týdnů.
A není to jen nějaká naše od boku vystřelená úvaha, na slova Jamese Cottona reagoval finanční ředitel GM Paul Jacobson, který jako jeden z mála zcela realisticky uvedl, že výkyv v cenách benzinu žádný takový efekt nemá. Podle něj a historických dat GM obvykle trvá asi šest měsíců trvale vysokých cen, než kupující začnou reálně uvažovat o jakkoli úspornějších vozech. A nikde není psáno, že zvolí ta elektrická, spíš půjdou cestou skromnějších spalovacích automobilů.
Tohle je skutečně jedna velká nula, kam se jen podíváte.
Elektrický Hummer je jedním z aut, která se vyrábí v „Nulové továrně” GM. Tedy vyráběl, teď se v ní nevyrábí nic, o elektrická auta sjíždějící z jejích pásů je stále menší zájem. Foto: GMC
Zdroj: Auto News
