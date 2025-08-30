GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí
Petr ProkopecNegativní dění okolo elektrických aut začínají obklopovat stále vznosnější fráze jako „termální událost” nebo „uzpůsobení výroby poptávce”. S tou druhou nyní přišel koncern vyrábějící nesmysly jako elektrický Hummer.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Negativní dění okolo elektrických aut začínají obklopovat stále vznosnější fráze jako „termální událost” nebo „uzpůsobení výroby poptávce”. S tou druhou nyní přišel koncern vyrábějící nesmysly jako elektrický Hummer.
Všimli jste si, jak je elektromobilům umetána cestička i v případě oficiální komunikace negativních téma? Třeba to, když elektromobil chytne a shoří, je popisováno jako „termální událost”. Něco takového pochopitelně nezní jako nějaký závažný problém, který by vás či klidně i poměrně široké okolí čítající třeba celý bytový komplex mohl ohrozit na životě.
Nejsou to ovšem jediná krásná označení nepěkných věcí, která výrobci používají. Třeba nezájem o ten který elektromobil vedoucí k velkým skladovým zásobám, který si vyžádá zastavení výroby, je komunikován jako „uzpůsobení výroby aktuální poptávce”. Technicky jsou všechny tyto fráze korektní, ale vystihují alespoň vzdáleně realitu? Ani ne, druhá věta jistě nekřičí propadem propadů až na úroveň, kdy není třeba žádné další vozy vyrábět. Ostatně by si leckdo mohl domyslet i úplný opak. Tedy, že určité auto kupují víc, než automobilka počítala.
Realita je pochopitelně opačná, jak nyní informuje freep v souvislosti vidět u koncernu General Motors. Ten se rozhodl sladit produkci s poptávkou ve své továrně Factory Zero, která původně patřila Dodgi. V roce 1981 ji ovšem GM koupil za jeden dolar a nahradil s ní svůj původní podnik Detroit Assembly. S velkým úspěchem zde pak vyráběl řadu spalovacích aut, hlavně s logem Chevroletu, než v roce 2020 zavelel k úpravám továrny. Ta se totiž měla stát vlajkovou lodí mezi fabrikami vyrábějícími elektromobily.
Nově nicméně dojde od 2. září na rozsáhlé zastavení výroby, kdy smůlu bude mít první i druhá směna, a to až do 6. října. „Ve Factory Zero dochází na dočasné úpravy produkce, aby korespondovaly s vývojem na trhu,“ uvedl k věci mluvčí GM Kevin Kelly. Jde přitom o druhý takový krok v krátké době, automobilka totiž již v dubnu přistoupila k propuštění 200 zaměstnanců tohoto podniku kvůli poklesu zájmu o GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV či Cadillac Escalade IQ.
Nově pro změnu dostává padáka dalších 160 lidí, kteří tak mohou poděkovat vývoji na trhu. Anebo spíš mizerným manažerským rozhodnutím vedení koncernu? Odpovězte si sami. Podobná situace na každý pád panuje v další továrně Orion Assembly, kde se od konce roku mělo vyrábět zmíněné Silverado EV, stejně jako GMC Sierra EV. Koncern totiž původně dokonce předpokládal, že tato auta půjdou tak na dračku, že jim jeden podnik a tři směny stačit nebudou. Tragikomické, že?
Elektrický pohon měl vést ke slavnému návratu Hummeru na scénu. Nakonec by ale GM nejspíše udělalo lépe, kdyby vůz znovu osadilo obřím osmiválcem. Foto: GMC
Zdroj: Detroit Free Press
Bleskovky
- Skutečný Turek na dálnici napodobil českého Turka. Ministr se natočil při víc jak 220 km/h na dálnici, i on pro to má legrační vysvětlení
před 9 hodinami
- Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi
včera
- Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy
28.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Pojede Pol Espargaro BMW Superbike? 28.8.2025
- Moto2 pro rok 2026: 4 místa jsou stále volná 27.8.2025
- Sergio García si užívá překvapivý debut ve WorldSBK v Aragonu 27.8.2025
- Test Superbike Aragon - 2. den 26.8.2025
- Alvaro Bautista zůstává u Ducati 26.8.2025
Nejnovější články
- GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí
před 2 hodinami
- Šéf Mercedesu dál šije do EU, aby zrušila to, za co sám roky bojoval. Někteří Hujeři ale pořád drží lajnu
před 3 hodinami
- První hybridní Porsche 911 je ještě větší nesmysl, než nás kdy napadlo, omezení pro jeho provoz ho činí téměř nepoužitelným
před 5 hodinami
- Vrchol ironie: V nizozemské „zelené pevnosti” musí instalovat obří generátory na fosilní paliva, aby udrželi v chodu síť schvácenou elektromobily
před 6 hodinami
- Jedním z největších hitů VW je dnes vybavené auto velikosti Passatu prodávané levněji než nejoholenější Škoda Octavia
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 08.30. 13:52 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 08.30. 10:15 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 08.30. 09:26 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 08.29. 20:44 - abgx1
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.29. 18:48 - řidičBOB
- BMW Divize 08.29. 15:49 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.29. 14:59 - Vrooom
- Rychlodotazy 08.29. 14:24 - pavproch