GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí

Negativní dění okolo elektrických aut začínají obklopovat stále vznosnější fráze jako „termální událost” nebo „uzpůsobení výroby poptávce”. S tou druhou nyní přišel koncern vyrábějící nesmysly jako elektrický Hummer.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí

před 2 hodinami | Petr Prokopec

GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí

/

Foto: General Motors

Negativní dění okolo elektrických aut začínají obklopovat stále vznosnější fráze jako „termální událost” nebo „uzpůsobení výroby poptávce”. S tou druhou nyní přišel koncern vyrábějící nesmysly jako elektrický Hummer.

Všimli jste si, jak je elektromobilům umetána cestička i v případě oficiální komunikace negativních téma? Třeba to, když elektromobil chytne a shoří, je popisováno jako „termální událost”. Něco takového pochopitelně nezní jako nějaký závažný problém, který by vás či klidně i poměrně široké okolí čítající třeba celý bytový komplex mohl ohrozit na životě.

Nejsou to ovšem jediná krásná označení nepěkných věcí, která výrobci používají. Třeba nezájem o ten který elektromobil vedoucí k velkým skladovým zásobám, který si vyžádá zastavení výroby, je komunikován jako „uzpůsobení výroby aktuální poptávce”. Technicky jsou všechny tyto fráze korektní, ale vystihují alespoň vzdáleně realitu? Ani ne, druhá věta jistě nekřičí propadem propadů až na úroveň, kdy není třeba žádné další vozy vyrábět. Ostatně by si leckdo mohl domyslet i úplný opak. Tedy, že určité auto kupují víc, než automobilka počítala.

Realita je pochopitelně opačná, jak nyní informuje freep v souvislosti vidět u koncernu General Motors. Ten se rozhodl sladit produkci s poptávkou ve své továrně Factory Zero, která původně patřila Dodgi. V roce 1981 ji ovšem GM koupil za jeden dolar a nahradil s ní svůj původní podnik Detroit Assembly. S velkým úspěchem zde pak vyráběl řadu spalovacích aut, hlavně s logem Chevroletu, než v roce 2020 zavelel k úpravám továrny. Ta se totiž měla stát vlajkovou lodí mezi fabrikami vyrábějícími elektromobily.

Nově nicméně dojde od 2. září na rozsáhlé zastavení výroby, kdy smůlu bude mít první i druhá směna, a to až do 6. října. „Ve Factory Zero dochází na dočasné úpravy produkce, aby korespondovaly s vývojem na trhu,“ uvedl k věci mluvčí GM Kevin Kelly. Jde přitom o druhý takový krok v krátké době, automobilka totiž již v dubnu přistoupila k propuštění 200 zaměstnanců tohoto podniku kvůli poklesu zájmu o GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV či Cadillac Escalade IQ.

Nově pro změnu dostává padáka dalších 160 lidí, kteří tak mohou poděkovat vývoji na trhu. Anebo spíš mizerným manažerským rozhodnutím vedení koncernu? Odpovězte si sami. Podobná situace na každý pád panuje v další továrně Orion Assembly, kde se od konce roku mělo vyrábět zmíněné Silverado EV, stejně jako GMC Sierra EV. Koncern totiž původně dokonce předpokládal, že tato auta půjdou tak na dračku, že jim jeden podnik a tři směny stačit nebudou. Tragikomické, že?


GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí - 1 - GMC Hummer EV 2022 nova sada 01GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí - 2 - GMC Hummer EV 2022 nova sada 02GM zastavil výrobu ve své továrně na elektromobily, nezájem o ně ani za této situace přiznat neumí - 3 - GMC Hummer EV 2022 nova sada 03
Elektrický pohon měl vést ke slavnému návratu Hummeru na scénu. Nakonec by ale GM nejspíše udělalo lépe, kdyby vůz znovu osadilo obřím osmiválcem. Foto: GMC

Zdroj: Detroit Free Press

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše