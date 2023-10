GM zastavil plánovaný začátek výroby hned několika elektromobilů, vysvětlení šéfky je jako z Orwella 25.10.2023 | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Samotný krok je s ohledem na současný vývoj nepřekvapivý, způsob, jakým jej automobilka vysvětluje, je ale směšný až trapný. Co za problém je říci, že lidé o tahle auta prostě nemají takový zájem, jaký si GM maloval?

Je stále zjevnější, že sázka na elektromobily nepřináší zajetým automobilkám to, co si od ní slibovaly. Namísto oslovení nových zákazníků, rostoucích prodejů a větších zisků tu máme nový nezájem, klesající odbyt, přebujelé skladové zásoby a obrovské ztráty. Je jedno, kam se podíváme, všude je to velmi podobný příběh - pokud Ford letos očekává, že mu elektromobily prodělají 98 miliard nebo dealeři VW u nás skladují skoro celoroční objem prodejů elektrických aut, které neprodají ani se slevami až půl milionu korun, o úspěchu nemůže být řeč.

Nebylo by tak od věci přiznat, že automobilky vykročily špatným směrem, uznat vlastní chybu ale dokáže málokdo. Nemají s tím problém jen politici, ale zjevně i vysoce postavení manažeři automobilek. Namísto pokání tak přichází kudrnatá prohlášení, která až trapnými slovy zastírají přesně výše zmíněné - že dotyční nasedli na mrtvého koně a dlouho odmítali sesednout. Teď, když to pod tlakem okolností konečně dělají, ovšem pořád tvrdí, že ten kůň do poslední chvíle jezdil a nově vytvořené strategie ho zaručeně oživí.

Až směšná jsou v tomto kontextu slova šéfky koncernu General Motors Mary Barra. Ta v dopise určeném akcionářům praví, že firma „zmírňuje zrychlení výroby elektromobilů”, přizpůsobuje se „pomalejšímu krátkodobému růstu poptávky” a zavádí vylepšení, kterými firma „ochrání ceny”. Kvůli tomu všemu automobilka přistoupila k „přesunutí startu” výroby hned několika elektrických modelů. Zmírňuje zrychlení? To je opravdu něco jako newspeak z Orwella, naprosto průhledný pokus neříci, že o tato auta není zájem, a proto je nemá smysl v tuto chvíli vyrábět a nabízet.

Jak dlouho budou postižené modely, tedy Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Silverado EV RST a GMC Sierra EV Denali, čelit zastavení výroby, pardon „přesunutí jejího startu”, není zřejmé. Barra hovoří o „několika měsících”, což mohou být měsíce 3, ale také jich může být 30. Jediným měřítkem je, „aby byl zajištěn jejich úspěch”. Otázkou je, kdy a jak ho Barra chce dosáhnout. Třeba Equinox EV má totiž nabídnout 500 km teoretického dojezdu. A jakkoli se původně mluvilo o tom, že startovat bude okolo 30 tisíc dolarů (cca 697 000 Kč), šéfka GM již dříve zmiňovala, že pod hranicí 35 000 USD (813 tisíc Kč) nejsou elektromobily ziskové, a proto firma nic levnějšího nenabídne. Vůz tak snadno může stát 40 tisíc dolarů (933 tisíc Kč) i víc.

Z evropského úhlu pohledu to nejsou tak velké peníze, Americká realita je ale jiná. Benzinová verze téhož auta bude startovat na 26 600 USD (cca 620 tisíc Kč), tedy o stovky tisíc níž, navíc s prakticky neomezenou použitelností. GM si to zjevně začíná uvědomovat, proto byl ostatně už dříve odpískán začátek výroby elektrických variant Silverado a Sierra až na konec roku 2025. Značka prý potřebuje „lépe řídit své investice“. Aby to s výše zmíněnými modely nedopadlo podobně...

Absurdní je, že i za této situace šéfka GM dál hlásá, že závazek firmy elektromobilitě je „stejně silný jako dosud“. Realita je očividně jiná. Místo trojice bateriových novinek totiž máme v příštím roce čekat trojici těch spalovacích, neboť na trh dorazí nová generace Buicku Enclave a modernizovaný Chevrolet Traverce a GMC Acadia. Ve druhé půli roku je pak ještě doplní zcela nový - a spalovací - Chevrolet Equinox a GMC Terrain.

Elektromobilita se zkrátka koncernu GM nevyplácí, nikdo po ní netouží, proč by také měl? Automobilka do ní ovšem již investovala nemalé peníze, ještě větší pak získala od americké vlády. V takové situaci vlastně ani nemůže veřejně přiznat, že udělala chybu. Vážně je tedy třeba čekat na to, až se politiky budovaný ideologický domeček z karet zhroutí. Bolet nás všechny to bude jen o to víc.

Equinox EV se měl začít vyrábět v prvním pololetí příštího roku, aktuálně však byl rozjezd montážních linek zastaven. Prý se rozjedou o „pár měsíců” později, je ale otázkou, zda na to dojde aspoň příští rok. Foto: Chevrolet

Zdroj: General Motors

Petr Prokopec

