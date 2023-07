GM zkusí svůj elektrický nesmysl prodat alespoň armádě, přidal mu i „normální“ motor před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GM Defense

Přišel o dveře i střechu, místo nich disponuje nosiči zbraňových systémů či schopnějším podvozkem. Podstata auta je pořád stejně absurdní, k obřím bateriím o hmotnosti osobních auta ovšem přibyl i diesel.

GMC Hummer EV považujeme za největší symbol nesmyslnosti elektrických aut. Čtyřtunové monstrum s výkonem tisíc koní totiž nikdo se zdravým rozumem nemůže považovat za ekologický vůz. Ostatně už jen kvůli jeho obřím bateriím o hmotnosti 1 325 kg a kapacitě 200 kWh musí být vytěženo tak obrovské množství vzácných kovů, že by byl desítky let dlouhý životní cyklus, aby emisní stopa z výroby byla vykompenzována. A to by ještě auto muselo jezdit v místech, kde pomalu neznají komíny tepelných elektráren.

Je to absurdita, která nikdy neměla vzniknout, jak vám ale potvrdí každý rodič, pokud malé dítě zavčas neklepnete přes prsty, snadno vám jeho řádění může přelézt přes hlavu. Koncern General Motors je přeneseně takovou ratolestí, byť je nutné poznamenat, že podobných je dnes v branži víc. Politici je pak bohužel neusměrňují, ale naopak napomáhají v jistém matení publika. Vlastně se proto nelze divit, že tyto automobilky následně zkouší, kam až mohou zajít. V případě GM si tak můžeme představit nový koncept postavený na bázi elektrického Hummeru, který má oslovit americkou armádu.

Pod taktovkou General Motors tak nově dochází k jakési reverzní strategii. Před mnoha lety totiž nejprve vzniknul armádní speciál Humwee a teprve na jeho bázi a po usilovném naléhání Arnolda Schwarzeneggera automobilka pišla s jeho civilní verzí. Ta ovšem s mimořádnými schopnostmi spojovala jak vysokou hmotnost, tak obrovské motory. I bývalý guvernér Kalifornie tak ve finále přesedlal na elektrický pohon.

Arnoldovým vozovým parkem se ale zabývat nechceme, místo toho si posvítíme na zmíněný nový koncept s označením eMCV (Electric Military Concept Vehicle). Ten oproti civilnímu provedení přišel o dveře i střechu, zároveň však byl osazen bočním výklopným i střešním otočným nosičem zbraní, ideálně pak kulometů. Pozměněn byl přední i zadní nárazník, zatímco v případě podvozku lze počítat s tlumiči Fox. Nechybí ani větší 37palcové off-roadové pneumatiky či posílení brzdy, které se nadále musí vypořádat s vysokou hmotností.

I když totiž odstraněním karosářských panelů nějaká kila zmizela, zmíněné modifikace ve spojení s instalací třetí řady sedadel nakonec vedly ke ztěžknutí konceptu oproti běžné verzi. Kvůli tomu udávaný dojezd klesl ze 329 na 300 mil (z 515 na 483 km). Realita ale pochopitelně bude mnohem horší, zvláště pak v bojových podmínkách. Co ovšem na běžných silnicích může skončit maximálně tak čekáním na odhatovku, by na poli bitevním mohlo vést k fatalitám. Koncept proto disponuje dieselovým generátorem o výkonu 12 kW, který v případě nutnosti nabídne alespoň omezené dobíjení.

Konkrétní data koncern GM bohužel nesdělil, více se rozpovídal jen o klasickém dobíjení, kdy u stojanů s výkonem 350 kW můžete po 12 minutách očekávat navýšení dojezdu o 160 km. Jenže ani to není žádná sláva. Navíc stanic, které disponují takovými parametry, je jen minimum a ve válečných zónách se nenachází jediná. Tedy za předpokladu, že armáda nehodlá řešit demonstrace ve městech. I na něco takového by ale nejspíše ve finále použila spolehlivější spalovací techniku.

S fosilními zdroji pak ostatně vojenští činitelé počítají i nadále, jakkoli pochopitelně nehodlají ukázat záda ani elektromobilitě. Na rozdíl od politiků je však pouhé sliby neobměkčí, v tomto ohledu rozhodují jen reálné schopnosti a výsledky. Uvidíme, zda na tyto představitele elektrický Hummer zapůsobí. Koncern GM s ním ovšem přišel z vlastní iniciativy - kdyby náhodou nebylo schůdné tohle auto za realistické ceny ve velkém prodávat lidem, prodej armádě může přijít vhod.

Armádní Hummer je prozatím jen konceptem vzniklý z iniciativy automobilky. Přes přítomnost dieselového generátoru, který má usnadnit fungování vozu v polních podmínkách, zůstává smysl jeho existence záhadou. Foto: GM Defense

Petr Prokopec

