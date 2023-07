Grafik chytře odmaskoval nový VW Passat, 9. generace německé ikony bude stěží vypadat jinak před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Pokusů ukázat světu VW Passat B9 s předstihem už jsme viděli několik, tento je ale opravdu povedený. Vsadili bychom i nějakou méně významnou vnitřnost na to, že grafik trefil dobrých 99 procent budoucí reality.

Automobilový svět se v posledních letech v mnohém změnil, modly racionálně uvažující klientely ale zůstávají stejné. Tou zřejmě úplně největší je vůz, který po dekády dokáže uspokojovat prakticky veškeré obvyklé automobilové potřeby naráz, přitom nestojí bůhvíjaké peníze. Jde o VW Passat, ideálně pak kombík s motorem TDI, který tuto roli zvládá zastat prakticky v libovolné generaci.

Zůstat vedle zákazníků racionální celý automobilový svět, považovali bychom za naprosto samozřejmé, že takové auto přijde ve své další generaci, která všechny podstatné aspekty od vnitřního prostoru po efektivitu provozu vyšroubuje ještě dál. Automobilový svět se dnes ale úplně racionálně nechová, zákazníkům stále více vnucuje méně praktická elektrická auta za vyšší ceny, která nemají šanci univerzálností Passatu Variant TDI konkurovat ani za mák. O to raději musíme být, že tu tento vůz s námi zůstane ve v principu nezměněné podobě.

Automobilka už jej v technické rovině představila téměř úplně, takže bezpečně víme, že půjde o opravdu velký kombík, tentokrát dokonce výlučně, který znovu dostane i motory TDI. Ale jak bude vypadat? To pořád není jasné, neboť VW auto ukazuje jen s kamufláží, která nedovolí udělat si komplexní obrázek. Pokusů vůz odhalit předem jsme zaznamenali už několik, všechny ale podle nás mířily trochu mimo. Ta dnešní je jiná.

Člověk, který si na Instagramu říká Kelsonik, totiž ani v nejmenším nespekuloval, nehádal a prostě vzal oficiální fotky maskovaného auta a kamufláž elektronicky odstranil. Můžeme se přít o tom, jak přesný při tom byl, za nás ale říkáme, že s ohledem na své znalosti automobilového prostředí správně odhadl trendy, které VW nyní následuje a jinak neviditelné trefil se snad až 99procentní přesností. Tohle podle nás je nový Passat v podstatě in natura.

Podívejte se na to sami, autor se nebál ani vedle sebe postavit své výtvory vedle oněch fotek, které jasně ukazují, co, kde a jak upravil. Nedokážeme si představit, že by výsledek byl podstatně jiný. Je atraktivní? To posuďte sami, podle nás je až moc blízký mdlým elektrickým novinkám automobilky. Pokud ale podstata zůstane stejná, tradiční klientela mu to velmi pravděpodobně ráda odpustí.

Takto nám nový Passat ukázal VW, níže jej můžete vidět zbavený kamufláže. Autor je podle nás mimořádně přesný. Foto: Volkswagen

Zdroj: Kelsonik@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.